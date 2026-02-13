Verkehr im Lötschberggebiet lahmgelegt – Sprengung geplant

Bis zur Sprengung bleibt die A6 vorerst voll gesperrt. ASTRA

Eine Lawine ist am Donnerstag kurz vor Mittag auf die A6 zwischen Goppenstein und Gampel niedergegangen. Verletzt wurde niemand – dennoch bleibt die wichtige Verbindung im Lötschberggebiet wegen anhaltender Lawinengefahr gesperrt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der A6 bei Goppenstein im Wallis ist eine Lawine im Bereich der Galerie Rotloiwi niedergegangen und hat die Strasse sowie den Autoverlad Lötschberg vorübergehend lahmgelegt.

Verletzt wurde niemand und die Fahrbahn wurde zwar geräumt, doch wegen anhaltend hoher Lawinengefahr bleibt die Strecke gesperrt.

Eine geplante Lawinensprengung per Helikopter zur Sicherung der Strecke ist derzeit wegen schlechter Wetterbedingungen noch nicht möglich.

Auf der A6 zwischen Goppenstein und Gampel im Kanton Wallis ist am Donnerstag kurz vor Mittag eine Lawine niedergegangen. Betroffen ist der Bereich der Galerie Rotloiwi – unmittelbar vor dem Autoverlad Goppenstein.

Die Schneemassen verschütteten den Portalbereich der Galerie. Die Strasse wurde umgehend gesperrt, auch der Autoverlad Lötschberg musste den Betrieb einstellen, wie das Bundesamt für Strassen (ASTRA) informierte. Verletzt wurde niemand, auch an der Infrastruktur entstand kein Schaden.

Aussenansicht der durch die Lawine verschütteten Strasse. ASTRA

Fahrbahn geräumt – aber Gefahr bleibt

Im Verlauf des Nachmittags konnte die Fahrbahn zwar vom Schnee befreit werden. Doch Entwarnung gibt es keine. Aufgrund der weiterhin hohen Lawinengefahr bleibt die Strecke vorsorglich gesperrt.

Bevor der Verkehr wieder rollen kann, ist eine Lawinensprengung per Helikopter vorgesehen. Damit sollen weitere instabile Schneemassen kontrolliert ausgelöst werden. Doch genau das ist derzeit das Problem: Wegen der aktuellen Wetterlage ist ein Helikoptereinsatz momentan nicht möglich.

Räumfahrzeuge befreiten die Fahrbahn bereits von Schnee. ASTRA

Die Strecke zwischen Goppenstein und Gampel bleibt deshalb vorläufig dicht. Das Bundesamt für Strassen beobachtet die Wettersituation laufend und will die notwendige Sprengung «so rasch wie möglich» durchführen.