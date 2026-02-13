Verkehr im Lötschberggebiet lahmgelegt – Sprengung geplant

Lawine verschüttet A6 im WallisVerkehr im Lötschberggebiet lahmgelegt – Sprengung geplant
Samuel Walder
13.2.2026
Eine Lawine ist am Donnerstag kurz vor Mittag auf die A6 zwischen Goppenstein und Gampel niedergegangen. Verletzt wurde niemand – dennoch bleibt die wichtige Verbindung im Lötschberggebiet wegen anhaltender Lawinengefahr gesperrt.
Auf der A6 zwischen Goppenstein und Gampel im Kanton Wallis ist am Donnerstag kurz vor Mittag eine Lawine niedergegangen. Betroffen ist der Bereich der Galerie Rotloiwi – unmittelbar vor dem Autoverlad Goppenstein.
Die Schneemassen verschütteten den Portalbereich der Galerie. Die Strasse wurde umgehend gesperrt, auch der Autoverlad Lötschberg musste den Betrieb einstellen, wie das Bundesamt für Strassen (ASTRA) informierte. Verletzt wurde niemand, auch an der Infrastruktur entstand kein Schaden.
Fahrbahn geräumt – aber Gefahr bleibt
Im Verlauf des Nachmittags konnte die Fahrbahn zwar vom Schnee befreit werden. Doch Entwarnung gibt es keine. Aufgrund der weiterhin hohen Lawinengefahr bleibt die Strecke vorsorglich gesperrt.
Bevor der Verkehr wieder rollen kann, ist eine Lawinensprengung per Helikopter vorgesehen. Damit sollen weitere instabile Schneemassen kontrolliert ausgelöst werden. Doch genau das ist derzeit das Problem: Wegen der aktuellen Wetterlage ist ein Helikoptereinsatz momentan nicht möglich.
Die Strecke zwischen Goppenstein und Gampel bleibt deshalb vorläufig dicht. Das Bundesamt für Strassen beobachtet die Wettersituation laufend und will die notwendige Sprengung «so rasch wie möglich» durchführen.