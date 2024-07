Jetzt schon 12 Kilometer Stau vor dem Gotthard

Der Start der Sommerferien bedeutet am Gotthard-Strassentunnel oft eines: Stau. (Archivbild) Keystone

Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal ist am frühen Samstagmorgen erneut angewachsen. Reisende in den Süden mussten zwischen Erstfeld und Göschenen UR mit einer Wartezeit von bis zu einer Stunde und 40 Minuten rechnen, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte.

SDA

Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal ist am frühen Samstagmorgen erneut angewachsen. Reisende in den Süden mussten zwischen Erstfeld und Göschenen UR mit einer Wartezeit von bis zu einer Stunde und 40 Minuten rechnen, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte.

Der Verkehr staute sich am Samstag nach 05.15 Uhr vor dem Gotthard-Nordportal auf zehn Kilometern, wie es in einem Beitrag des TCS auf der Plattform X hiess. Der Stau schwellte in der Nacht zunehmend an, nachdem er am Freitagabend vorübergehend zurückgegangen war.

Der viele Verkehr zum Start der Sommerferien war erwartet worden. Bereits am Freitagnachmittag stauten sich die Autos auf zehn Kilometern. Auch die Reise in den Norden brauchte Geduld. Zwischen Quinto und Airolo TI verzeichnete der TCS am Freitagmittag einen Zeitverlust von bis zu 40 Minuten.

sda