Nationalräte fordern ganzjährige Öffnung des Gotthardpasses

Wir leben in einem Zeitalter in dem sich die Menschen ihrer Dummheit wegen nicht (mehr) schämen und diese auch aktiv nach außen hin vertreten. Dummheit wird heutzutage gewählt, zur Schau gestellt und gefeiert. Ohne 100% der gesamten Passtrasse mit einer Milliardenteuren Lawinenschutzgallerie abzudecken funktioniert die Idee auf keinen Fall. Im Winter gibt es meterhohen Schnee und LAWINEN !

Mionniemei24 Wieviele Rettungs- und Abschleppwagen es wohl bei ganzjähriger Öffnung brauchen wird? Wer zahlt das? Wenn schon Tunnel, dann mit Gebühr. Für Schweizer in der Vignette enthalten. Die wollen schliesslich nur in ihrem eigenen Land fahren.

Alle wichtigen Tunnels in der Schweiz wurden zu schmal geplant. Der Stau gehört zur kleinkarierten Schweiz. Abwegige idealistische nicht-realisierbare Ideen wie die ganzjährige Oeffnung des Gotthardpasses können nur ideolistischen Politikerhirnen entspringen. Aber wir haben ja keine Probleme in der Schweiz, wir können nun über sowas lange beraten.

WerWasWo48

Hätten die Damen und Herren in Bundesbern etwas mehr im Hirn wüssten sie, dass der Verkehr nicht weniger wird. Die ÖVs werden immer teurer, was Familien sicher nicht umsteigen lässt. Steuern Abgaben und KK werden auch in Zukunft steigen, also bleibt das Auto Nr. 1 im Verkehr. Baut endlich dieses Netz so aus das der Verkehr rollt, alles andere ist Fantasiedenken.