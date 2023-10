Am Sonntagvormittag kam es in Dietikon zu einem Unfall. KEYSTONE/URS FLUEELER/Symbolbild

Am Sonntagmorgen kam es in Dietikon zu einem schweren Unfall. Die Sanität, Feuerwehr und ein Rettungshelikopter waren im Einsatz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagvormittag kam es im zürcherischen Dietikon zu einem Unfall zwischen zwei Autos.

Eine Lenkerin wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden musste.

Wie es genau zum Unfall kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Mehr anzeigen

Nahe der Tramstation Maienweg in Dietikon kam es zu einem schweren Unfall. Kurz nach 9 Uhr am Sonntagmorgen fuhr eine 24-Jährige auf der Überlandstrasse in Richtung Dietikon. «Sie fuhr mutmasslich mit übersetzter Geschwindigkeit in die Unterführung und kollidierte danach mit einem entgegenkommenden Personenwagen», wie Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich, zu «20 Minuten» sagt.

Die junge Frau sei mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht worden. Der 28-jährige Lenker und seine 24-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Auto hätten mittelschwere Verletzungen davongetragen.

«Was genau zum Unfall führte, abgesehen von der mutmasslich übersetzten Geschwindigkeit, ist zurzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft», so Surber weiter.