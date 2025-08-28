Die Affäre um Osamah M. geht in die nächste Runde. (Symbolbild) sda

Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Verlängerung der Ausschaffungshaft von Osamah M., dem als «Rollstuhl-Bomber» bekannten IS-Anhänger, unrechtmässig war. Ein Formfehler des Staatssekretariats für Migration – die verspätete Einreichung per Fax – führte mit zum Entscheid.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Ausschaffungshaft eines IS-Anhängers durfte nicht um zwölf Monate verlängert werden.

Das SEM scheiterte vor Bundesgericht auch wegen eines Formfehlers: Es schickte wichtige Unterlagen per Fax.

Mehrere Verfahren zum Aufenthaltsstatus des Mannes sind weiterhin hängig. Mehr anzeigen

Die Verlängerung der Ausschaffungshaft des irakischen IS-Anhängers Osamah M. in Schaffhausen um zwölf Monate war nicht rechtmässig. Dies hat das Bundesgericht entschieden und die Beschwerde des Staatssekretariats für Migration abgewiesen.

Die Verzögerung der Ausschaffung des 2017 verurteilten IS-Anhängers ist nicht auf ein unkooperatives Verhalten des Betroffenen zurückzuführen. Aus diesem Grund war die vom Schaffhauser Migrationsamt verfügte Verlängerung der zunächst auf maximal sechs Monate festgelegte Ausschaffungshaft um weitere zwölf Monate nicht zulässig.

Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. Der Gesetzgeber habe die Bedingungen für eine Verlängerung der Ausschaffungshaft im Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) klar festgelegt.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) vertrete in seiner Beschwerde sinngemäss die Ansicht, bei Vorliegen einer Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz müsse es zur Abwehr einer konkreten terroristischen Gefahr möglich sein, die fehlende Kooperation mit eben dieser Gefährdung zu begründen.

Dies ist laut Bundesgericht nicht zulässig. Es würde darauf hinaus laufen, dass die gesetzliche Höchstdauer von sechs Monaten gemäss AIG faktisch ausser Kraft gesetzt würde. Damit könnte von Anfang an eine Haftdauer von 18 Monaten angeordnet werden.

Der Bundesrat habe in seiner Botschaft zum Bundesgesetz über die polizeilichen Massnahmen zu Bekämpfung von Terrorismus ausdrücklich festgehalten, dass die von einer Person ausgehende Gefährdung alleine nicht ausreiche, um eine ausländerrechtliche Haft anzuordnen.

Frist verpasst

Aus dem Urteil des Bundesgerichts geht des weiteren ein Lapsus des SEM im vorliegenden Beschwerdeverfahren hervor. Dieses hatte am 22. April zusammen mit dem Gesuch um eine superprovisorische Massnahme ihre Beschwerdeankündigung eingereicht. Mit der Massnahme sollte verhindert werden, dass der Iraker während des Verfahrens vor dem Bundesgericht frei kommt. Er musste auf Geheiss des Bundesgerichts am 6. Mai jedoch aus der Haft entlassen werden.

Seine «Beschwerdebegründung» zur Haftverlängerung schickte das SEM am 27. Mai per Telefax ans Bundesgericht. Am Tag darauf schickte es seine Eingabe zudem per Post. Damit verpasste es die am Abend des 27. Mai endende Frist für die Einreichung von Unterlagen.

Das Bundesgericht konnte deshalb nur auf die am 22. April eingegangenen Schriftstücke eintreten. Grund dafür ist, dass Rechtsschriften eine Unterschrift im Original enthalten müssen, was bei einem Telefax nicht der Fall ist. Wer eine Rechtsschrift per Telefax oder E-Mail einreiche, müsse wissen, dass damit die Anforderungen an die Unterschrift nicht erfüllt seien, schreibt das Gericht.

Hängige Verfahren

Die Verfahren um den Aufenthaltsstatus beziehungsweise die Ausweisung des Irakers dauern nun schon seit Jahren. Im Dezember 2015 aberkannte das SEM dem Mann die Flüchtlingseigenschaft und widerrief das Asyl. Dieser Entscheid ist rechtskräftig.

Im April 2017 wies das Bundesamt für Polizei (Fedpol) den Mann zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit aus der Schweiz aus. Der Vollzug wurde vorübergehend aufgeschoben. Nach einem Beschwerdeverfahren nahm das SEM den Mann im März 2021 vorläufig auf. Gut zwei Jahre später stellte es fest, dass die vorläufige Aufnahme erloschen sei. Eine Beschwerde des Betroffenen gegen diesen Entscheid ist beim Bundesverwaltungsgericht hängig.

Ebenfalls pendent ist ein Verfahren, gegen eine Verfügung des Fedpol vom September 2024. Darin hob dieses den Aufschub der Ausweisung auf, was schliesslich die Ausschaffungshaft zur Folge hatte.

Beim Bundesverwaltungsgericht liegt darüber hinaus eine weitere Beschwerde des 39-jährigen Irakers. Das Gericht muss prüfen, ob die vom Fedpol im Mai 2024 angeordnete Massnahme, regelmässig an Gesprächen teilzunehmen, zu neun Personen keinen Kontakt aufzunehmen und das Verbot gewisse Orte aufzusuchen rechtmässig war. Solche polizeilichen Massnahmen sind zur Verhinderung terroristischer Aktivitäten möglich. (Urteil 2C_211/2025 vom 4.8.2025)