  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ausschaffungshaft unrechtmässig Bund scheitert an «Rollstuhl-Bomber» Osamah M. – wegen Fax-Panne

SDA

28.8.2025 - 12:04

Die Affäre um Osamah M. geht in die nächste Runde. (Symbolbild)
Die Affäre um Osamah M. geht in die nächste Runde. (Symbolbild)
sda

Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Verlängerung der Ausschaffungshaft von Osamah M., dem als «Rollstuhl-Bomber» bekannten IS-Anhänger, unrechtmässig war. Ein Formfehler des Staatssekretariats für Migration – die verspätete Einreichung per Fax – führte mit zum Entscheid.

Keystone-SDA

28.08.2025, 12:04

28.08.2025, 12:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Ausschaffungshaft eines IS-Anhängers durfte nicht um zwölf Monate verlängert werden.
  • Das SEM scheiterte vor Bundesgericht auch wegen eines Formfehlers: Es schickte wichtige Unterlagen per Fax.
  • Mehrere Verfahren zum Aufenthaltsstatus des Mannes sind weiterhin hängig.
Mehr anzeigen

Die Verlängerung der Ausschaffungshaft des irakischen IS-Anhängers Osamah M. in Schaffhausen um zwölf Monate war nicht rechtmässig. Dies hat das Bundesgericht entschieden und die Beschwerde des Staatssekretariats für Migration abgewiesen.

Die Verzögerung der Ausschaffung des 2017 verurteilten IS-Anhängers ist nicht auf ein unkooperatives Verhalten des Betroffenen zurückzuführen. Aus diesem Grund war die vom Schaffhauser Migrationsamt verfügte Verlängerung der zunächst auf maximal sechs Monate festgelegte Ausschaffungshaft um weitere zwölf Monate nicht zulässig.

Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. Der Gesetzgeber habe die Bedingungen für eine Verlängerung der Ausschaffungshaft im Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) klar festgelegt.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) vertrete in seiner Beschwerde sinngemäss die Ansicht, bei Vorliegen einer Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz müsse es zur Abwehr einer konkreten terroristischen Gefahr möglich sein, die fehlende Kooperation mit eben dieser Gefährdung zu begründen.

Dies ist laut Bundesgericht nicht zulässig. Es würde darauf hinaus laufen, dass die gesetzliche Höchstdauer von sechs Monaten gemäss AIG faktisch ausser Kraft gesetzt würde. Damit könnte von Anfang an eine Haftdauer von 18 Monaten angeordnet werden.

Der Bundesrat habe in seiner Botschaft zum Bundesgesetz über die polizeilichen Massnahmen zu Bekämpfung von Terrorismus ausdrücklich festgehalten, dass die von einer Person ausgehende Gefährdung alleine nicht ausreiche, um eine ausländerrechtliche Haft anzuordnen.

Frist verpasst

Aus dem Urteil des Bundesgerichts geht des weiteren ein Lapsus des SEM im vorliegenden Beschwerdeverfahren hervor. Dieses hatte am 22. April zusammen mit dem Gesuch um eine superprovisorische Massnahme ihre Beschwerdeankündigung eingereicht. Mit der Massnahme sollte verhindert werden, dass der Iraker während des Verfahrens vor dem Bundesgericht frei kommt. Er musste auf Geheiss des Bundesgerichts am 6. Mai jedoch aus der Haft entlassen werden.

Seine «Beschwerdebegründung» zur Haftverlängerung schickte das SEM am 27. Mai per Telefax ans Bundesgericht. Am Tag darauf schickte es seine Eingabe zudem per Post. Damit verpasste es die am Abend des 27. Mai endende Frist für die Einreichung von Unterlagen.

Das Bundesgericht konnte deshalb nur auf die am 22. April eingegangenen Schriftstücke eintreten. Grund dafür ist, dass Rechtsschriften eine Unterschrift im Original enthalten müssen, was bei einem Telefax nicht der Fall ist. Wer eine Rechtsschrift per Telefax oder E-Mail einreiche, müsse wissen, dass damit die Anforderungen an die Unterschrift nicht erfüllt seien, schreibt das Gericht.

Hängige Verfahren

Die Verfahren um den Aufenthaltsstatus beziehungsweise die Ausweisung des Irakers dauern nun schon seit Jahren. Im Dezember 2015 aberkannte das SEM dem Mann die Flüchtlingseigenschaft und widerrief das Asyl. Dieser Entscheid ist rechtskräftig.

Im April 2017 wies das Bundesamt für Polizei (Fedpol) den Mann zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit aus der Schweiz aus. Der Vollzug wurde vorübergehend aufgeschoben. Nach einem Beschwerdeverfahren nahm das SEM den Mann im März 2021 vorläufig auf. Gut zwei Jahre später stellte es fest, dass die vorläufige Aufnahme erloschen sei. Eine Beschwerde des Betroffenen gegen diesen Entscheid ist beim Bundesverwaltungsgericht hängig.

Ebenfalls pendent ist ein Verfahren, gegen eine Verfügung des Fedpol vom September 2024. Darin hob dieses den Aufschub der Ausweisung auf, was schliesslich die Ausschaffungshaft zur Folge hatte.

Beim Bundesverwaltungsgericht liegt darüber hinaus eine weitere Beschwerde des 39-jährigen Irakers. Das Gericht muss prüfen, ob die vom Fedpol im Mai 2024 angeordnete Massnahme, regelmässig an Gesprächen teilzunehmen, zu neun Personen keinen Kontakt aufzunehmen und das Verbot gewisse Orte aufzusuchen rechtmässig war. Solche polizeilichen Massnahmen sind zur Verhinderung terroristischer Aktivitäten möglich. (Urteil 2C_211/2025 vom 4.8.2025)

Meistgelesen

Senioren klammern sich an ihre Immobilien – und zerstören Träume der Jungen
Zeitkapsel von Prinzessin Diana geöffnet – der Inhalt überrascht
Das waren 2024 die beliebtesten Namen in der Schweiz
14-Jährige tötete Kollegin (15) mit zwei Messern
Ukraine greift russisches Raketenkriegsschiff an +++ Putin fährt massiven Angriff auf Kiew

Mehr aus dem Ressort

Politik. Bundesrat will private und ungenutzte Armeewaffen einsammeln

PolitikBundesrat will private und ungenutzte Armeewaffen einsammeln

Verteidigung. Bundesrat überprüft den Erwerbsersatz für Dienst in der Armee

VerteidigungBundesrat überprüft den Erwerbsersatz für Dienst in der Armee

Arzt war zufällig vor Ort. Autofahrer überschlägt sich auf A6 bei Bern – Drittpersonen retten Lenker das Leben

Arzt war zufällig vor OrtAutofahrer überschlägt sich auf A6 bei Bern – Drittpersonen retten Lenker das Leben