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Neftenbach ZH Verletzter auf Strasse gefunden: Polizei tappt im Dunkeln

SDA

19.4.2026 - 17:19

Am Freitagabend kurz vor 19.40 Uhr meldete ein Autofahrer, dass er in Neftenbach ZH einen schwer verletzten Mann aufgefunden hat. (Symbolbild)
Am Freitagabend kurz vor 19.40 Uhr meldete ein Autofahrer, dass er in Neftenbach ZH einen schwer verletzten Mann aufgefunden hat. (Symbolbild)
Bild: Keystone

In Neftenbach ZH hat ein Autofahrer auf der Umfahrungstrasse einen verletzten Mann aufgefunden. Er hatte Schürf- und Schnittverletzungen, ihm fehlte ein Schuh. Für die Polizei ein rätselhafter Fall.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

19.04.2026, 17:19

19.04.2026, 17:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Autofahrer hat auf einer Strasse in Neftenbach ZH einen verletzten Mann gefunden.
  • Der unbekannte 37-Jährige hatte einige Verletzungen und Knochenbrüche.
  • Die Polizei rätselt, weil der Mann keine Angaben zum Geschehen machen kann.
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Auf der Umfahrungstrasse in Neftenbach ZH hat ein Autofahrer am Freitagabend einen verletzten Mann aufgefunden. Er hatte Schürf- und Schnittverletzungen, ihm fehlte ein Schuh.

In einem Spital konnten dann mehrere Knochenbrüche festgestellt werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Wie der 37-jährige Mann zu solch schweren Verletzungen kam, konnte die Polizei bis am Sonntagabend nicht ermitteln. Der Verletzte habe selbst keine Angaben zum Geschehen machen können. Möglicherweise sei er an einem Unfall beteiligt gewesen, so die Polizei weiter.

Zeugenaufruf noch ohne Erfolg

Nun soll ein Zeugenaufruf die Aufklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft ankurbeln: Personen, denen der 180 Zentimeter grosse, braunhaarige Mann in dunkler Jeans, schwarzem Shirt und Rucksack am Freitagabend aufgefallen war oder die Angaben zu seinen Verletzungen machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich zu melden.

Noch habe sich aber niemand gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Polizei wisse «rein gar nichts». Auch der fehlende Schuh des Mannes sei bisher nicht aufgefunden worden.

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