Verletzter Zugsurfer sah schon seinen Freund sterben

Zwischen Beinwil am See und Hitzkirch wurde der 17-jährige Zugsurfer von einem Stromschlag getroffen und erheblich verletzt. Archivbild: sda

Auf der Zugstrecke zwischen Beinwil am See und Hitzkirch ist es zu einem Personenunfall gekommen. Ein Jugendlicher erlitt auf dem Dach des Zugs einen Stromschlag und wurde schwer verletzt. Der 17-Jährige war schon vor wenigen Tagen bei einem Unfall dabei.

Redaktion blue News Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwochabend ist es auf der Zugstrecke zwischen Beinwil am See und Hitzkirch zu einem Personenunfall gekommen.

Ein Jugendlicher hatte sich aus noch ungeklärten Gründen auf dem Dach des Zugs befunden und einen Stromschlag erlitten.

Der 17-Jährige wurde ins Spital geflogen.

Der Schwerverletzte soll schon bei einem tödlichen Unfall vor wenigen Tagen dabei gewesen sein. Mehr anzeigen

Ein neuer mutmasslicher Fall von «Zugsurfen» hat am Mittwochabend in der Nähe des Bahnhofs Mosen (LU) einen Schwerverletzten gefordert. Nach bisherigen Erkenntnissen der «Luzerner Polizei» befand sich der Jugendliche auf dem Dach des Zugs und wurde dabei von einem Stromschlag verletzt.

Um 19.30 Uhr soll der 17-Jährige den Stromschlag ausgelöst haben. Er wurde mit schweren Verletzungen von der Polizei aufgefunden und schnellstmöglich durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die Bahnstrecke zwischen Hitzkirch (LU) und Beinwil am See (AG) war wegen des Unfalls vier Stunden lang gesperrt.

Letzte Woche kam ein 18-Jähriger auf ähnliche Weise auf derselben Bahnstrecke ums Leben. Er war mit einem Freund in Lenzburg (AG) auf das Dach eines Zuges geklettert und etwa fünfzehn Kilometer weiter zwischen Beinwil und Mosen durch einen Stromschlag getötet worden. Wie «Tele M1» erklärte, soll es sich bei dem am Mittwoch Verletzten um den Freund des Getöteten gehandelt haben. Er möchte nicht sterben wie sein Kollege, sagte der Schwerverletzte wohl vor seinem Abtransport.

Weitere Jugendliche starben kürzlich auf ähnliche Weise in Zofingen (AG) und Langenthal (BE). Ein Junge überlebte letzten Sommer in Goldau (SZ) einen Stromschlag in einem Zug.