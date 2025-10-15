  1. Privatkunden
Unterwegs am Brienzer Rothorn Vermisste Wanderin tot geborgen 

Dominik Müller

15.10.2025

Eine Frau, die in der Region Brienzer Rothorn nach einer Bergwanderung vermisst wurde, ist am Dienstagmittag im Rahmen einer Suchaktion durch Einsatzkräfte tot aufgefunden worden.
Eine Frau, die in der Region Brienzer Rothorn nach einer Bergwanderung vermisst wurde, ist am Dienstagmittag im Rahmen einer Suchaktion durch Einsatzkräfte tot aufgefunden worden.
Kapo Bern

Eine vermisste Wanderin ist am Dienstag in der Region Brienzer Rothorn tot geborgen worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Dominik Müller

15.10.2025, 16:27

Am Dienstag, gegen 7.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass eine Frau in der Region Brienzer Rothorn vermisst werde. Die Vermisste war zuvor mutmasslich auf einer Bergwanderung unterwegs, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland in einer Mitteilung schreibt.

Umgehend wurde demnach eine umfassende Suchaktion eingeleitet. Die Vermisste konnte schliesslich im Rahmen eines Suchflugs mit einem Helikopter der Rega am selben Tag gegen Mittag im Bereich Gwandwald lokalisiert und in der Folge nur noch tot geborgen werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen war die Frau am Montag zu einer Bergwanderung vom Brienzer Rothorn in Richtung Brienz aufgebrochen. Aus noch zu klärenden Gründen muss sie beim Abstieg in der Region Gwandwald abgestürzt sein. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu.

Es bestehen Hinweise auf die Identität der Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.

