Von Schwyzerin Teresa Guillet (27) fehlt jede Spur – Suche läuft

Mit solchen Blättern wird sogar in der Stadt Zürich nach Teresa Guillet gesucht. blue News Redaktion

Teresa Guillet aus Studen SZ wird seit fast drei Wochen vermisst. Trotz intensiver Suche und zahlreicher Hinweise fehlt weiterhin jede Spur von der 27-Jährigen.

Seit dem 12. März wird die 27-jährige Teresa Guillet aus Studen SZ vermisst. An diesem Tag verliess sie gegen 10.30 Uhr die Wohnung ihrer Eltern, um in Richtung Golfplatz zu gehen. Die Kantonspolizei Schwyz hat seither zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, doch bisher ohne Erfolg. Die Polizei steht weiterhin in engem Kontakt mit den Angehörigen und prüft alle eingehenden Informationen sorgfältig. Der «Blick» berichtete zuvor.

Teresa Guillet stammt ursprünglich aus Bern, lebt aber derzeit bei ihren Eltern im Kanton Schwyz. Sie ist 182 cm gross, von schlanker Statur und hat lange, dunkelbraune Haare. Am Tag ihres Verschwindens trug sie einen dunkelgrünen Mantel, schwarze Hosen und weisse Turnschuhe. Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Polizei ihren Aufenthaltsort bisher nicht ermitteln.

Herausfordernde Suchbedingungen

Die Suche nach Teresa Guillet gestaltete sich aufgrund schwieriger Wetterverhältnisse als herausfordernd. Bereits am Tag nach ihrem Verschwinden wurde eine grossangelegte Suchaktion gestartet, an der neben der Polizei auch die freiwillige Feuerwehr und Rettungshunde-Teams beteiligt waren.

Die Einsatzkräfte durchsuchten Strassen, Wanderwege und abgelegene Gebäude. Auch die Alpine Rettung Schweiz wurde hinzugezogen, da vom Golfplatz aus nur noch die Berge erreichbar sind. Eine Suche aus der Luft musste jedoch wetterbedingt abgebrochen werden.

In den sozialen Medien teilen derzeit hunderte Profile die Vermisstmeldung zu Teresa Guillet.

Öffentliche Unterstützung gefragt

Die Polizei ist auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen und hat einen Aufruf auf Social Media gestartet, der unter anderem von der bekannten Skifahrerin Wendy Holdener geteilt wurde.

Personen, die Hinweise zum Verbleib von Teresa Guillet geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kantonspolizei Schwyz unter 041 819 29 29 zu melden. Die aktive Suche in Studen wurde mittlerweile eingestellt, doch die Ermittlungen gehen weiter.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.