Bekannte Stelle Vermisster Basejumper in Lauterbrunnen tot aufgefunden

SDA

3.12.2025 - 13:52

Ein vermisster Basejumper wurde am Dienstag unterhalb der Absprungstelle "High Ultimate" an der Mürrenfluh tot aufgefunden.
Ein vermisster Basejumper wurde am Dienstag unterhalb der Absprungstelle "High Ultimate" an der Mürrenfluh tot aufgefunden.
Keystone

Ein bei Lauterbrunnen vermisster Basejumper ist am Dienstagmorgen tot aufgefunden worden. Der Mann war am Montagabend als vermisst gemeldet worden.

Keystone-SDA

03.12.2025, 13:52

03.12.2025, 13:58

Kurz nach 17.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Sie leitete sofort eine Suchaktion ein. Der Vermisste konnte schliesslich am Dienstagmorgen bei einem Suchflug unterhalb der Absprungstelle «High Ultimate» lokalisiert werden, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen.

Nach Angaben der Polizei bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Basejumpers, formell identifiziert ist er aber noch nicht. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Die in Basejumperkreisen bekannte Absprungstelle «Hight Ultimate» befindet sich auf der Mürrenfluh oberhalb von Lauterbrunnen. Im Tal werden jährlich geschätzt rund 25'000 Sprünge verzeichnet, Tendenz steigend.

