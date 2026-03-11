Verrutschter Lastwagen bringt Bahnverkehr durch Furkatunnel zum Erliegen

Der Lastwagen verrutschte und ragte über den Zugrand hinaus. Keystone

Eine Panne hat den Bahnverkehr durch den Furkatunnel zum Erliegen gebracht. Ein Lastwagen ist auf einem Autozug der Matterhorn Gotthard Bahn verrutscht und hat einen abgestellten Zug beschädigt.

Ein Lastwagen ist am Mittwoch auf einem Autozug der Matterhorn Gotthard Bahn verrutscht und hat einen abgestellten Zug beschädigt. Der Bahnverkehr zwischen Oberwald VS und Realp UR wurde darauf bis mindestens zum Betriebsschluss eingestellt.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach der Abfahrt eines Autozugs um 15.35 Uhr in Oberwald Richtung Realp, wie die Matterhorn Gotthard Bahn mitteilte. Beim Stephan-Holzer-Tunnel sei ein Lastwagen aus ungeklärter Ursache verrutscht und habe über den Zugrand hinausgeragt.

Dabei habe er einen auf dem Parallelgleis abgestellten Autozug sowie Infrastrukturteile touchiert und beschädigt. Personen seien keine verletzt worden.

Feuerwehr evakuiert Fahrzeuge

Der Chauffeur des betroffenen Lastwagens habe sich während der Fahrt vorschriftsgemäss im Passagierbereich des Zugs befunden, teilte die Bahn weiter mit. Auf dem Autozug befanden sich demnach 38 Fahrzeuge.

Die Insassinnen und Insassen der Fahrzeuge seien mit Unterstützung der Feuerwehr evakuiert worden und hätten den Zug sicher verlassen können. Der betroffene Zug sei auf einem einspurigen Streckenabschnitt zum Stehen gekommen.

Wegen des Vorfalls blieb die Strecke zwischen Oberwald im Obergoms und Realp im Urserntal bis mindestens zum Betriebsschluss gesperrt. Betroffen waren sowohl der Autoverlad durch den Furkatunnel als auch der Regionalverkehr. Eine Reisemöglichkeit zwischen Oberwald und Realp bestehe derzeit nicht.