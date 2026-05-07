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In der Wildnis durchgesetzt Verschollene Schweizer Luchsin Vreni wieder aufgetaucht – samt Nachwuchs

Carlotta Henggeler

7.5.2026

Die ausgewilderte Luchsin Vreni ist eine Fotofalle getappt.
Die ausgewilderte Luchsin Vreni ist eine Fotofalle getappt.
Wildnispark Zürich

Erfolg für den Wildnispark Zürich: Die ausgewilderte Luchsin Vreni lebt – und hat erstmals Nachwuchs in freier Wildbahn. Und dies, obwohl sie zunächst als vermisst galt. 

Carlotta Henggeler

07.05.2026, 19:03

07.05.2026, 19:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 2024 ausgewilderte Luchsin Vreni aus dem Wildnispark Zürich galt lange als verschollen. Nun wurde sie im Thüringer Wald wieder nachgewiesen.
  • Überraschend zeigt sich Vreni mit einem fast ausgewachsenen Jungtier, was ihre erfolgreiche Fortpflanzung in freier Wildbahn belegt.
  • Zuvor hatte es wegen eines Senderdefekts mehr als ein Jahr lang kein Lebenszeichen von dem Tier gegeben.
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Gute Nachrichten aus Deutschland sorgen im Wildnispark Zürich für grosse Freude: Die 2024 ausgewilderte Luchsin Vreni lebt – und hat Nachwuchs. Lange galt das Tier als verschollen, nun wurde sie im Thüringer Wald wieder gesichtet.

Vreni wurde im August 2024 ausgewildert und fand sich schnell in ihrer neuen Umgebung zurecht. Dank Wildtierkameras und GPS-Daten zeigte sich früh, dass sie selbstständig jagen kann – sogar Rehe, obwohl sie das im Zoo nie gelernt hatte. Dann riss der Kontakt plötzlich ab: Wegen eines technischen Defekts ihres Senders gab es über ein Jahr lang kein Lebenszeichen.

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Grosser Erfolg für Wildnispark Zürich

Jetzt liefern neue Fotofallen-Aufnahmen die Gewissheit: Vreni lebt. Anhand ihrer individuellen Fellzeichnung konnte sie eindeutig identifiziert werden. Die Bilder zeigen sie zudem mit einem fast ausgewachsenen Jungtier – ein Beleg dafür, dass sie sich in der Wildnis nicht nur behauptet, sondern auch fortgepflanzt hat.

Für den Wildnispark Zürich ist das ein bedeutender Erfolg. Die Einrichtung gehört zu den wenigen in Europa, die Luchse gezielt auf ein Leben in Freiheit vorbereiten. Entsprechend gross ist die Freude: Man sei stolz, dass sich Vreni in der Wildnis durchgesetzt habe, heisst es.

Der Nachwuchs gilt auch als wichtiges Signal für den Artenschutz. Solche Auswilderungen helfen, die bedrohten Luchspopulationen in Europa zu stärken und besser zu vernetzen.

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