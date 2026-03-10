  1. Privatkunden
«Ich habe schlaflose Nächte» Verschuldeter Aargauer wendet sich an Finanzsanierer – dann wird alles noch schlimmer

Dominik Müller

10.3.2026

Ein vermeintlicher Ausweg aus der Schuldenfalle verschlimmerte die Situation für ein Aargauer Paar sogar noch.
Ein vermeintlicher Ausweg aus der Schuldenfalle verschlimmerte die Situation für ein Aargauer Paar sogar noch.
Symbolbild: Keystone

Werbung versprach einen Ausweg aus den Schulden. Für ein Paar aus dem Aargau wurde der Kontakt zu zwei Finanzsanierungsfirmen jedoch zur zusätzlichen Belastung.

Dominik Müller

10.03.2026, 13:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Aargauer Paar gerät nach teuren Kinderwunschbehandlungen in finanzielle Schwierigkeiten.
  • Über Social-Media-Werbung geraten sie an Finanzsanierungsfirmen, erhalten jedoch lediglich unrealistisch niedrige Rückzahlungspläne.
  • Nach Kündigung der Verträge forderte eine Firma zunächst zusätzlich rund 4000 Franken.
Mehr anzeigen

Der unerfüllte Kinderwunsch bewegt ein Aargauer Paar zu mehreren teuren Behandlungen in Kliniken im In- und Ausland. Irgendwann sind die Ersparnisse aufgebraucht: «Wir konnten nicht mehr alle Rechnungen pünktlich bezahlen», sagt der Mann dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». Das Paar sei immer tiefer in die Schulden gerutscht.

In dieser schwierigen Situation sei er in sozialen Medien auf Werbung von Finanzsanierungsfirmen gestossen. Versprechen wie «Befreien Sie sich aus der Schuldenhölle!» suggerierten schnelle Hilfe. Im Oktober 2025 unterschrieb der Mann gemäss Bericht einen Vertrag bei einer St. Galler Firma – Kostenpunkt: 1845 Franken.

Doch statt Hilfe folgt eine weitere Weitervermittlung an eine Luzerner Firma. Auch dort muss der Aargauer zuerst zahlen – eine Kaution und mehrere Monatsraten, insgesamt rund 1800 Franken.

Hohe Forderung nach Kündigung

Das Vorgehen ist laut «Espresso» simpel: Die Firma erstellt eine Liste der offenen Schulden und kontaktiert mit Vollmacht des Kunden die Gläubiger, um Ratenzahlungen auszuhandeln. Doch die vorgeschlagenen Beträge sind so tief, dass die Rückzahlung teils mehr als zehn Jahre gedauert hätte. Die Monate vergehen – und der Schuldenberg bleibt.

Schliesslich kündigt der Mann die Verträge und verlangt sein Geld zurück. Stattdessen erhält er eine Rechnung: Die inzwischen umbenannte Luzerner Firma Pavlin fordert trotz bereits bezahlter Beträge nochmals rund 4000 Franken.

Eine Rückerstattung lehnen die Firmen zunächst ab. Lediglich eine Reduktion der Restforderung auf 850 Franken bieten sie an.

«Ich weiss nicht mehr weiter»

Für den Aargauer ist die Bilanz bitter. «Durch diese Firmen bin ich noch tiefer ins Minus gefallen. Ich habe schlaflose Nächte und weiss nicht mehr weiter», sagt er zu «Espresso». Inzwischen habe ihm auch die Verwaltung wegen der finanziellen Probleme die Wohnung gekündigt – und der Kinderwunsch des Paares blieb unerfüllt.

Auf Anfrage von SRF weisen beide Firmen die Vorwürfe zunächst zurück. Man habe die vertraglich vereinbarten Leistungen erbracht. Eine Firma betont, man vergebe keine Kredite, sondern vermittle lediglich Finanzsanierungen. Das zweite Unternehmen wiederum verweist darauf, dass der Kunde den Vertrag vorzeitig beendet habe.

Nach weiteren Nachfragen rudern die Firmen jedoch zurück. Es handle sich um einem «bedauerlichen Einzelfall» – der Mann soll einen Grossteil des Geldes zurückerhalten.

