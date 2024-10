In Winterthur wurde eine Dunkin'-Filiale geschlossen. Google

Trotz grossen Versprechungen von Wachstum schliessen Dunkin' Donuts-Filialen in der Schweiz zunehmend ihre Türen. Das Unternehmen schweigt.

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Dunkin'-Filialen in der Schweiz, darunter in Winterthur, Lausanne und Baden, wurden überraschend geschlossen.

Trotz voll ausgestatteter Auslagen blieben die Geschäfte oft leer, wie Passanten berichten.

Auf der Webseite verspricht die Kette weiterhin Expansion.

Die Schliessungen widersprechen den früheren Expansionsplänen von Dunkin', die für die Schweiz ursprünglich 30 Filialen angekündigt hatten. Mehr anzeigen

Zieht sich jetzt der Donut-Riese aus der Schweiz zurück? Seit Montag klebt an der Scheibe des Ladens der Dunkin'-Kette in Winterthur ein Zettel: «Schweren Herzens müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser Geschäft geschlossen ist.» Wie «Blick» berichtet, sagt ein Passant, der jeden Tag am Laden vorbeigeht: «Immer waren die Auslagen voll bis oben hin, aber niemand war im Laden.»

Winterthur ist kein Einzelfall. Denn auch Dunkin'-Filialen in Lausanne, Freiburg und Baden bleiben seit Montag zu, gemäss Blick-Informationen. Der Laden in Baden war nur ein Jahr am Standort. «Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Treue», heisst es auf Zetteln an den Ladentüren – Mit Verweis auf den Onlineshop.

Die Dunkin'-Filiale in Schaffhausen schloss nach nur 18 Monaten unerwartet, ohne Erklärung. Auch die Filiale in Zürich-Oerlikon wurde stillschweigend von der Firmenwebsite entfernt.

Falsche Versprechungen auf der Webseite

Die Gründe für die heimlichen Schliessungsmanöver blieben bislang ungeklärt. Denn Dunkin' Donuts gibt bislang keine Auskunft.

Auf der Firmenwebsite heisst es aktuell, dass «Dunkin' Donuts für mehr als 97 Prozent der Schweizer Bevölkerung in über 24 Dunkin' Stores (viele weitere werden folgen), in 1300 Supermärkten und als landesweite Online-Lieferung erhältlich» sei.

Eine kurze Überprüfung zeigt aber: Der Storefinder zeigt nur 17 Filialen an. An was liegt das? Werden noch weitere Schliessungen folgen? Die Antworten bleiben bis anhin unbeantwortet.

Dunkin' Donuts eröffnete 2016 in der Schweiz mit grossen Expansionsplänen. Damals kündigten sie 30 Neueröffnungen in der Schweiz an – Tendenz wachsend. Trotz anhaltender Versprechen von Wachstum werden die aktuellen Schliessungen auf der Webseite ignoriert.