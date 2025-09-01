Die Polizei konnte einen 27-jähriger Mann festnehmen. sda

Am früher Montagmorgen wurde in Bülach ZH ein Mann festgenommen. Er hatte versucht, in ein Waffengeschäft einzubrechen.

Am frühen Montagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Waffengeschäft in Bülach ZH einzubrechen. Die Kantonspolizei Zürich konnte kurz darauf einen Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 3.45 Uhr ging in der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich ein Einbruchalarm aus dem betroffenen Geschäft ein. Sofort ausgerückte Einsatzkräfte stellten vor Ort einen versuchten Einbruch fest.

Im Umfeld des Tatorts gelang es den Polizisten, einen Mann anzuhalten und zu verhaften. Bei ihm handelt es sich um einen 27-jährigen belgischen Staatsangehörigen. Nach der polizeilichen Einvernahme wird er der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Am Tatort sicherten Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich Spuren. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen prüft die Kantonspolizei Zürich, ob ein Zusammenhang mit weiteren, ähnlich gelagerten Delikten besteht.