Verteidigungsminister Martin Pfister macht sich nach der gewaltsamen Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die US-Regierung «grosse Sorgen um die Entwicklung der Welt». Bild: sda

Die Reaktion der Schweizer Politik auf die US-Militäraktion in Venezuela fiel bislang verhalten aus. Nun fand Bundesrat Martin Pfister doch noch deutliche Worte gegen den Coup.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der gewaltsamen Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die US-Regierung fiel die Reaktion Schweizer Politiker verhalten aus.

Jetzt fand Verteidigungsminister Martin Pfister doch noch eindeutige Worte zum Coup.

Das Vorgehen der US-amerikanischen Regierung unter Donald Trump sei «für die ganze Welt gefährlich», erklärte der Mitte-Bundesrat.

Wenn Regeln ausser Kraft gesetzt würden, sei das eine Rechtfertigung für andere, sich ebenfalls nicht an Regeln zu halten. Mehr anzeigen

Über die beispiellose Militäraktion der USA in Venezuela vor knapp einer Woche hatten sich die Schweizer Politik*innen bislang nur zurückhaltend geäussert.

Von einer Verurteilung der Gefangennahme von Machthaber Nicolás Maduro kann keine Rede sein. Jetzt aber fand Verteidigungsminister Martin Pfister doch noch klare Worte zum Vorgehen von US-Präsident Donald Trump.

«Wie etwa die militärische Kommandoaktion der USA in Venezuela zeigt, zerfällt auch die internationale Rechtsordnung, wofür sich die Schweiz in besonderer Weise verantwortlich fühlt», sagte der Mitte-Bundesrat an der Dreikönigstagung in Zürich.

Das Vorgehen der USA sieht Martin Pfister als Rechtsbruch mit Folgen. «Ich mache mir grosse Sorgen um die Entwicklung der Welt», erklärte er. Und weiter: «Wenn Regeln ausser Kraft gesetzt werden, fühlen sich andere auch gerechtfertigt, sich nicht an Regeln zu halten. Das ist für die ganze Welt gefährlich.»

Auch für die Schweiz ein Problem

Auch um die Auswirkungen des Coups auf einzelne Staaten, die Schweiz inbegriffen, zeigt sich der Politiker besorgt. Ein «Zerfall der internationalen Rechtsordnung» sei für Europa wie auch für die Schweiz ein unmittelbares Problem, «weil wir in der langen Periode der Nachkriegszeit umfassend davon profitiert haben».

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag mehrere Ziele in Venezuela angegriffen, den autoritär regierenden Präsidenten Maduro gefangengenommen und ausser Landes gebracht.

In New York soll dem Machthaber der Prozess gemacht werden. Die US-Justiz wirft ihm unter anderem «Verschwörung zum Drogenterrorismus» sowie «Verschwörung zum Kokainimport» vor.

EDA plädierte für «Deeskalation »und «Zurückhaltung»

Die Reaktionen auf den Coup von Schweizer Politiker*innen sind bisher eher verhalten ausgefallen.

Auf dem sozialen Netzwerk X hatte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten «zur Deeskalation, Zurückhaltung und Einhaltung des Völkerrechts, einschliesslich dem Verbot der Anwendung von Gewalt und dem Grundsatz der Achtung der territorialen Integrität» aufgerufen.

#Venezuela | Die #Schweiz ruft zur Deeskalation, Zurückhaltung und Einhaltung des Völkerrechts auf, einschliesslich dem Verbot der Anwendung von Gewalt und dem Grundsatz der Achtung der territorialen Integrität.⁰

Die Situation wird von unserer Botschaft vor Ort genau beobachtet.… — EDA - DFAE (@EDA_DFAE) January 3, 2026

Kritischere Worte zur gewaltsamen Absetzung Maduros fand auch Alt-Bundesrat Alain Berset. In einer offiziellen Erklärung bezeichnet der heutige Generalsekretär des Europarates den Streich als Zeichen für «einen tieferen Wandel in einer sich abzeichnenden Weltordnung, in der Gewalt zur Normalität und das Recht instrumentalisiert wird».

Jede Anwendung von Gewalt auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Staats werfe «ernsthafte Fragen im Hinblick auf das Völkerrecht» auf.

