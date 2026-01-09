  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Für die ganze Welt gefährlich» Verteidigungsminister Martin Pfister kritisiert US-Coup gegen Venezuela

Wilhelm Flemmer

9.1.2026

Verteidigungsminister Martin Pfister macht sich nach der gewaltsamen Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die US-Regierung «grosse Sorgen um die Entwicklung der Welt».
Verteidigungsminister Martin Pfister macht sich nach der gewaltsamen Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die US-Regierung «grosse Sorgen um die Entwicklung der Welt».
Bild: sda

Die Reaktion der Schweizer Politik auf die US-Militäraktion in Venezuela fiel bislang verhalten aus. Nun fand Bundesrat Martin Pfister doch noch deutliche Worte gegen den Coup.

Wilhelm Flemmer

09.01.2026, 17:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der gewaltsamen Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die US-Regierung fiel die Reaktion Schweizer Politiker verhalten aus.
  • Jetzt fand Verteidigungsminister Martin Pfister doch noch eindeutige Worte zum Coup.
  • Das Vorgehen der US-amerikanischen Regierung unter Donald Trump sei «für die ganze Welt gefährlich», erklärte der Mitte-Bundesrat.
  • Wenn Regeln ausser Kraft gesetzt würden, sei das eine Rechtfertigung für andere, sich ebenfalls nicht an Regeln zu halten. 
Mehr anzeigen

Über die beispiellose Militäraktion der USA in Venezuela vor knapp einer Woche hatten sich die Schweizer Politik*innen bislang nur zurückhaltend geäussert.

Von einer Verurteilung der Gefangennahme von Machthaber Nicolás Maduro kann keine Rede sein. Jetzt aber fand Verteidigungsminister Martin Pfister doch noch klare Worte zum Vorgehen von US-Präsident Donald Trump. 

«Wie etwa die militärische Kommandoaktion der USA in Venezuela zeigt, zerfällt auch die internationale Rechtsordnung, wofür sich die Schweiz in besonderer Weise verantwortlich fühlt», sagte der Mitte-Bundesrat an der Dreikönigstagung in Zürich.

«Tochter eines Märtyrers». In Venezuela reagiert nun eine «Tigerin» – wer ist Delcy Rodríguez?

«Tochter eines Märtyrers»In Venezuela reagiert nun eine «Tigerin» – wer ist Delcy Rodríguez?

Das Vorgehen der USA sieht Martin Pfister als Rechtsbruch mit Folgen. «Ich mache mir grosse Sorgen um die Entwicklung der Welt», erklärte er. Und weiter: «Wenn Regeln ausser Kraft gesetzt werden, fühlen sich andere auch gerechtfertigt, sich nicht an Regeln zu halten. Das ist für die ganze Welt gefährlich.»

Auch für die Schweiz ein Problem

Auch um die Auswirkungen des Coups auf einzelne Staaten, die Schweiz inbegriffen, zeigt sich der Politiker besorgt. Ein «Zerfall der internationalen Rechtsordnung» sei für Europa wie auch für die Schweiz ein unmittelbares Problem, «weil wir in der langen Periode der Nachkriegszeit umfassend davon profitiert haben».

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag mehrere Ziele in Venezuela angegriffen, den autoritär regierenden Präsidenten Maduro gefangengenommen und ausser Landes gebracht.

Wo liegt die Wahrheit?. Maduros Festnahme und die Flut an Fake-News – wie man sich nicht täuschen lässt

Wo liegt die Wahrheit?Maduros Festnahme und die Flut an Fake-News – wie man sich nicht täuschen lässt

In New York soll dem Machthaber der Prozess gemacht werden. Die US-Justiz wirft ihm unter anderem «Verschwörung zum Drogenterrorismus» sowie «Verschwörung zum Kokainimport» vor. 

EDA plädierte für «Deeskalation »und «Zurückhaltung»  

Die Reaktionen auf den Coup von Schweizer Politiker*innen sind bisher eher verhalten ausgefallen.

Auf dem sozialen Netzwerk X hatte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten «zur Deeskalation, Zurückhaltung und Einhaltung des Völkerrechts, einschliesslich dem Verbot der Anwendung von Gewalt und dem Grundsatz der Achtung der territorialen Integrität» aufgerufen.  

Kritischere Worte zur gewaltsamen Absetzung Maduros fand auch Alt-Bundesrat Alain Berset. In einer offiziellen Erklärung bezeichnet der heutige Generalsekretär des Europarates den Streich als Zeichen für «einen tieferen Wandel in einer sich abzeichnenden Weltordnung, in der Gewalt zur Normalität und das Recht instrumentalisiert wird».

Jede Anwendung von Gewalt auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Staats werfe «ernsthafte Fragen im Hinblick auf das Völkerrecht» auf.  

Mehr Videos aus dem Ressort

#08: Trump – das ist nicht neutral: Trumps Zoll-Märchen – zu schön, um wahr zu sein

#08: Trump – das ist nicht neutral: Trumps Zoll-Märchen – zu schön, um wahr zu sein

Donald Trump liebt Zölle, wie der Präsident stets betont. Das Gute daran: Zahlen müssen andere, und auf die Preise in den USA wirken sie sich auch nicht aus. Oder stimmt es am Ende etwa gar nicht, was uns das Weisse Haus immer wieder erzählt?

17.11.2025

Mehr zum Thema

Erst Drogen, jetzt Öl. Was Trump mit Venezuela vorhat – die wichtigsten Antworten

Erst Drogen, jetzt ÖlWas Trump mit Venezuela vorhat – die wichtigsten Antworten

«Dieser Krieg ist illegal». Das sind die ersten Reaktionen auf Trumps Venezuela-Angriff

«Dieser Krieg ist illegal»Das sind die ersten Reaktionen auf Trumps Venezuela-Angriff

Militäreinsatz in Venezuela. Trump-Regierung lobt US-Medien für Zurückhalten von Infos

Militäreinsatz in VenezuelaTrump-Regierung lobt US-Medien für Zurückhalten von Infos

Meistgelesen

Frankreich schaltet Atomkraftwerk ab +++ «So etwas haben wir seit 20 Jahren nicht mehr erlebt»
Historisch traurig, historisch berührend, historisch verbindend
«Möchte mich entschuldigen» Bar-Betreiberin äussert sich
Überlebende erzählt von der Nacht des Brand-Infernos
So gedenkt die Schweiz den Opfern von Crans-Montana