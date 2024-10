Der beschlagnahmte Bentley wird am Samstag versteigert. baselland.ch

Ein beschlagnahmter Bentley Continental GT wird am Samstag in Liestal BL versteigert. Das Fahrzeug gehörte einem 37-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Aargau, der immer wieder verurteilt wurde.

Der 37-jährige Deutsche hat ein umfangreiches Strafregister mit wiederholten Verurteilungen wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand.

Am Samstag wird in Liestal BL vom Kantonalen Verwertungsdienst einen Bentley Continental GT mit dem Jahrgang 2004 versteigert.

Das Auto wird im Auftrag der Aargauer Justiz verwertet. Diese hatten den mattschwarzen Schlitten von einem 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Aargau beschlagnahmt.

Doch nicht nur das Auto wird dem Mann weggenommen, ein Urteil des Aargauer Obergerichts legt sein lange Strafregister offen.

Trotz Führerausweisentzug und Suchtproblemen wiederholt am Steuer erwischt

Dem Beschuldigten wurden bereits rückwirkend per 29. September 2020 Führerausweis auf unbestimmte Zeit entzogen. Grund dafür: Fehlende Fahreignung, eine Suchterkrankung und sein bisheriges Verhalten. So wurde er am 12. Oktober wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand und einer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt.

Am 20. Oktober 2021 dann der nächste Strafbefehl. Davon unbeeindruckt lenkte er am 24. Mai wieder ein Motorfahrzeug. Mit einem Lieferwagen fuhr er zur Einvernahme des Strassebverkehrsamts in Schafisheim, wo er auf frischer Tat ertappt wurde. Seine Begründung zur Polizei: Die Freundin habe ihn kurzfristig in Stich gelassen, da sei er halt selbst gefahren.

Mit derselben Freundin will er auch den Bentley gekauft haben. Am 11. Juni 2022 fuhr er mit dem Wagen, da er ihn der Freundin schenken wollte, behauptet der Angeklagte. Das Aargauer Obergericht befand es als Schutzbehauptung. Den Bentley löste er aber schliesslich auch auf sich selbst ein. «Auch hinsichtlich seines Konsums von Betäubungsmitteln und des Fahrens in fahrunfähigem Zustand zeigt sich der Beschuldigte unbelehrbar», kommt das Aargauer Obergericht zum Schluss.

20 Monate Freiheitsstrafe

Schliesslich wurde er am 15. Mai zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten, einer bedingten Geldstrafe über 1400 Franken und einer Busse von 600 Franken verurteilt.

Er muss zudem für die Gerichts- und Verfahrenskosten aufkommen. Diese sind in der Höhe von über 18'000 Franken. Der Erlös des Bentleys wird zur Tilgung dieser Schuld verwendet.

Es kann gut sein, dass das Auktionsergebnis über dem geschuldeten Betrag liegen wird. Mit einer Prognose hält sich der Auktionator Berardino Barbati jedoch zurück.

Jedes Jahr werden zwei Auktionen durchgeführt. An der letzten im Frühjahr fand ein herrenloser Lamborghini mit einem ursprünglichen Wert von 250'000 Franken einen neuen Besitzer für 57'000 Franken.

Die Versteigerung erfolgt ausschliesslich in Barzahlung. Eine Möglichkeit zur Probefahrt gibt es nicht.