Ramiswil SO Veterinäre retten Dutzende Hof-Rösser – für 120 Hunde kommt jede Hilfe zu spät

SDA

9.11.2025 - 13:11

Auf diesem Hof in Ramiswil SO mussten die Bheörden für den Tierschutz eingreifen.
Auf diesem Hof in Ramiswil SO mussten die Bheörden für den Tierschutz eingreifen.
Tele M1

Der Solothurner Veterinärdienst hat am Donnerstag und Freitag in Begleitung der Kantonspolizei einen Hof in Ramiswil geräumt. Auf diesem waren gemäss dem Kanton mehrere kranke und unterernährte Tiere. Über 100 Hunde wurden eingeschläfert.

Keystone-SDA

09.11.2025, 13:11

09.11.2025, 13:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Verstoss gegen den Tierschutz: Die Behörden haben in Ramiswil SO am 6. und 7. November einen Hof geräumt.
  • Dutzende Pferde konnten gerettet werden. 120 Hunde mussten eingeschläfert werden, weil sie unterernährt und krank waren.
  • Der betroffene Bauer hat einen Tele-M1-Journalisten massiv bedroht, damit der nicht über den skandalösen Fall berichtet.
Mehr anzeigen

Bei der Hofräumung beschlagnahmte der Veterinärdienst mehrere Dutzend Pferde, rund 120 Hunde sowie zwei Geissen. Dies sagte Andrea Affolter, Medienbeauftragte des Solothurner Regierungsrates, am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Sie bestätigte damit einen Bericht des Regionalfernsehsenders Tele M1 vom Vortag. Die Kantonspolizei bestätigte, ebenfalls vor Ort gewesen zu sein. «Die Tiere waren praktisch alle in einer desolaten Verfassung», sagte Andrea Affolter auf Anfrage weiter. Sie seien fehl- und mangelernährt und auch krank gewesen.

Bauer droht Reporter mit Schlägen

«Wir haben die Pferde beschlagnahmt und an einem geeigneten Ort untergebracht», hatte Kantonstierärztin Chantal Ritter dem Fernsehsender Tele M1 gesagt. Es habe sich um «mehrere Dutzend», Rösser gehandelt. Die Hunde seien eingeschläfert worden, weil sie sich in einem zu schlechten Zustand befunden hätten.

Die Tierhalterin wird wegen eines Verstosses gegen das Tierschutzgesetz angezeigt, ergänzte Affolter. Tele M1 ergänzt, dass der Bauer dem TV-Team massiv gedreht hat. «Er hat gesagt, wenn ich über seinen Hof berichte, schlägt er mich zusammen», erklärt Reporter Alessandro Di Fante.

Der Landwirt habe versucht, den Journalisten aus dem Auto zu ziehen und ihn anschliessend bis ins Dorf verfolgt. «So etwas habe ich in viereinhalb Jahren noch nie erlebt.» Auch die Mitarbeitenden des Veterinäramtes haben an dem Fall zu knabbern: «Das berührt uns immer sehr stark», verdeutlicht Chantal Ritter.

Dramatisches Video zeigt Absturz eines russischen Helikopters vom Typ Ka-226
Veterinäre retten Dutzende Hof-Rösser – für 120 Hunde kommt jede Hilfe zu spät
SNL nimmt Trump aufs Korn +++ US-Armee schickt Soldaten in Deutschland zur Tafel
Riesenwellen ziehen Touristen auf spanischer Ferieninsel ins Meer
«Sich wie begossene Pudel zusammenscheissen lassen, das finde ich fürchterlich»

«Endlich durfte ich an die Urne» – «Ein Gefühl, heute kaum vorstellbar»

«Endlich durfte ich an die Urne» – «Ein Gefühl, heute kaum vorstellbar»

Frauenstimmrecht, Sexismus, mehrfache Diskriminierung: Zwei Feministinnen aus unterschiedlichen Generationen erzählen. Was bedeutete Aktivismus damals, was heute?

05.02.2021

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Noch wenige Stunden, dann wird Brienz zum Geisterdorf: Alle müssen das Bündner Bergdorf bis am Freitagabend verlassen haben, ehe der Felssturz kommt. Rundgang durch ein Dorf im Ausnahmezustand.

11.05.2023

«Der Mutter wurden ohne ihr Wissen beide Kinder genommen»

«Der Mutter wurden ohne ihr Wissen beide Kinder genommen»

Hunderte Babys aus Sri Lanka wurden bis in die 90er-Jahre illegal in die Schweiz gebracht. Der Bund hilft den Adoptierten jetzt bei der Suche nach ihren Wurzeln. Gibt es erste Erfolge? Das weiss Sarah Ramani Ineichen vom Verein «Back to the Roots».

04.05.2023

Brienzer*innen müssen sich auf die Evakuierung vorbereiten

Brienzer*innen müssen sich auf die Evakuierung vorbereiten

Der Berg bedroht ihr Dorf: Die Bevölkerung von Brienz GR muss sich daher darauf einstellen, noch dieses Jahr ihre Häuser zu verlassen. Auch wenn das erst ein Notfallszenario ist: Allein der Gedanke schmerzt manche.

03.04.2023

T-Rex in Zürich: «Man kann es einfach nicht in Worte fassen»

T-Rex in Zürich: «Man kann es einfach nicht in Worte fassen»

Zum ersten Mal überhaupt wird in Europa ein T-Rex-Skelett versteigert: Bis zum 16. April 2023 kann «Trinity» in der Zürcher Tonhalle bestaunt werden. Die Fachleute sind von dem Fossil regelrecht hingerissen.

30.03.2023

«Endlich durfte ich an die Urne» – «Ein Gefühl, heute kaum vorstellbar»

«Endlich durfte ich an die Urne» – «Ein Gefühl, heute kaum vorstellbar»

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

«Der Mutter wurden ohne ihr Wissen beide Kinder genommen»

«Der Mutter wurden ohne ihr Wissen beide Kinder genommen»

Brienzer*innen müssen sich auf die Evakuierung vorbereiten

Brienzer*innen müssen sich auf die Evakuierung vorbereiten

T-Rex in Zürich: «Man kann es einfach nicht in Worte fassen»

T-Rex in Zürich: «Man kann es einfach nicht in Worte fassen»

Champvent VD. 25-Jähriger stirbt bei Selbstunfall

Champvent VD25-Jähriger stirbt bei Selbstunfall

St-Livres VD. Jacke verfängt sich in Zapfwelle – Traktor tötet 57-Jährigen

St-Livres VDJacke verfängt sich in Zapfwelle – Traktor tötet 57-Jährigen

Behörden ermitteln. Hat eine St. Galler Lehrerin einer 13-jährigen Schülerin einen Tampon eingeführt?

Behörden ermittelnHat eine St. Galler Lehrerin einer 13-jährigen Schülerin einen Tampon eingeführt?

Fislisbach AG. Kleinkind aus Schacht gerettet – Mutter handelt heldenhaft

Fislisbach AGKleinkind aus Schacht gerettet – Mutter handelt heldenhaft

Er machte einen entscheidenden Fehler. Autofahrer muss 1700 Franken bezahlen – wegen einer Biene

Er machte einen entscheidenden FehlerAutofahrer muss 1700 Franken bezahlen – wegen einer Biene