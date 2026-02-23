Video zeigt erstmals deutlich den Brandausbruch

Im Video der Staatsanwaltschaft Sitten ist der Moment, in dem der Akustik-Schaumstoff an der Decke Feier fängt, genau zu erkennen. Screenshot Twitter ANSA

Ein neues Video zeigt die Sekunden vor der Katastrophe in der Bar Le Constellation in Crans-Montana. Funken, Schaumstoff und ein Moment der Unachtsamkeit reichen, um ein Inferno auszulösen. Für 41 Menschen endet die Neujahrsnacht tödlich.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein neues Video zeigt, wie Funken von Partyfontänen in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS Schaumstoffmatten entzünden.

Die Staatsanwaltschaft Sitten veröffentlichte die Aufnahmen und untersucht die Verantwortung der Betreiber.

Die Eltern der verstorbenen Kellnerin widersprechen den Darstellungen der Barbetreiber und erheben schwere Vorwürfe. Mehr anzeigen

Die Staatsanwaltschaft Sitten hat Aufnahmen veröffentlicht, die laut der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» erstmals klar dokumentieren, wie der Brand in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS ausgelöst wurde. Das Video zeigt die 24-jährige Serviceangestellte Cyane Panine mit zwei Champagnerflaschen samt brennenden Partyfontänen auf den Schultern eines Kollegen. Funken setzen leicht entzündliche Schallschutzmatten aus Schaumstoff in Brand. Die Flammen breiten sich innerhalb von Sekunden aus und führen in der Silvesternacht zu einer Katastrophe mit 41 Toten und 115 Verletzten.

Während das Betreiberehepaar Moretti zunächst angab, die Kellner hätten die Idee zur Show gehabt, erklärte eine Zeugin, Betreiberin Jessica Moretti habe die Aktion persönlich angeordnet.

Die Eltern der verstorbenen Kellnerin Cyane Panine widersprechen zudem der Darstellung eines engen Verhältnisses und sprechen von rein professionellen Beziehungen sowie belastenden Arbeitsbedingungen. Laut Familie erhielt die Saisonkraft keine Brandschutzschulung, fühlte sich überfordert und habe mangelnde Empathie beklagt. Die Ermittlungen zu den genauen Verantwortlichkeiten dauern an.