Gestauter See oberhalb von Blatten bedroht Dörfer im Tal

Nach dem Gletscherabbruch in Blatten hat sich oberhalb des Dorfes ein gefährlicher Stausee gebildet. In dem Gemeinden Wiler und Kippel wurde die Bevölkerung vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Durch den Abbruch entstand ein aufgestauter See, der weitere Häuser überflutet hat.

Ein Dammbruch könnte verheerende Flutwellen verursachen, deshalb wurden tiefer liegende Orte evakuiert. Mehr anzeigen

Am Mittwochnachmittag sind mehrere Millionen Kubikmeter Material vom Birchgletscher und vom Kleinen Nesthorn abgebrochen und haben 90 Prozent der Dorfes Blatten unter sich begraben. Mehr als 130 Häuser sind verschüttet.

Nach dem Abbruch des Gletschers begannen sich der Fluss Lonza und der Dorfbach Gisentella aufzustauen und bildeten hinter den Abbruchmassen in Blatten einen See. Häuser, die gestern noch gestanden haben, sind nun überflutet. Ein Video von Pamona Media zeigt, wie schnell die Wassermassen steigen.

Bei der Stauung der Lonza bestehe ein «Worst Case Szenario», wie Flavio Anselmetti, Direktor für Geologie der Universität Bern gegenüber SRF sagte. «Die jetzige Kettenreaktion – Bergsturz, Gletscher, der abrutscht – könnte sich fortsetzen. Die Gesteinsmassen stauen das Tal wie ein sehr hoher Damm, das heisst, die Lonza staut sich hintendran. Das Schlimmste wäre jetzt, wenn sich das Wasser bis zur Krone des Bergsturz-Dammes aufstaut», sagte er.

Teile des Damms könnten abgetragen werden oder komplett brechen. In diesem Fall bestünde für die weiter unten im Tal liegenden Gemeinden die Gefahr heftiger Flutwellen und Murgänge. Sicherheitshalber sind am Mittwochabend darum einige Gebäude in den flussabwärts liegenden Gemeinden Wiler und Kippel vorsorglich evakuiert worden.