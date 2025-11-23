Filmato un lupo nel nucleo di Vergeletto, in Valle Onsernone Filmato un lupo nel nucleo di Vergeletto, in Alta Valle Onsernone, dove già esiste un branco documentato quest'anno dalle autorità cantonali. La popolazione dell'Alta Valle esprime sentimenti d'insicurezza. 23.11.2025

In Vergeletto im Tessin wurde am Samstagabend ein Wolf gesichtet. Ob das Tier zum bekannten Rudel gehört, ist unklar.

Redaktion blue News Swisstxt

Am Samstagabend ist in Vergeletto, im oberen Onsernonetal, ein Wolf in einem Siedlungsgebiet gesichtet worden. Dort haben die kantonalen Behörden dieses Jahr bereits ein Wolfsrudel festgestellt, das zum Abschuss freigegeben wurde.

Es ist nicht bekannt, ob der am Samstag gesichtete Wolf zu diesem Rudel gehört. Der Wolf war allein, als ihn ein Bewohner im Zentrum des Dorfes zwischen acht und neun Uhr abends filmte.

Die Aufnahmen machen nun im Tal die Runde – einige Einwohner*innen des oberen Tals sind beunruhigt. Schon vor einigen Monaten sichteten sie einen Wolf. Vor rund zehn Monaten kam es am Rande der Ortschaft Spruga, im anderen Teil des Onsernonetals, zudem zu mehreren Wolfsrissen.

