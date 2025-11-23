  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Video aus dem Tessin Hier läuft ein Wolf im Onsernonetal mitten durch bewohntes Gebiet

SwissTXT

23.11.2025 - 14:44

Filmato un lupo nel nucleo di Vergeletto, in Valle Onsernone

Filmato un lupo nel nucleo di Vergeletto, in Valle Onsernone

Filmato un lupo nel nucleo di Vergeletto, in Alta Valle Onsernone, dove già esiste un branco documentato quest'anno dalle autorità cantonali. La popolazione dell'Alta Valle esprime sentimenti d'insicurezza.

23.11.2025

In Vergeletto im Tessin wurde am Samstagabend ein Wolf gesichtet. Ob das Tier zum bekannten Rudel gehört, ist unklar.

Redaktion blue News

23.11.2025, 14:44

23.11.2025, 15:28

Am Samstagabend ist in Vergeletto, im oberen Onsernonetal, ein Wolf in einem Siedlungsgebiet gesichtet worden. Dort haben die kantonalen Behörden dieses Jahr bereits ein Wolfsrudel festgestellt, das zum Abschuss freigegeben wurde.

Es ist nicht bekannt, ob der am Samstag gesichtete Wolf zu diesem Rudel gehört. Der Wolf war allein, als ihn ein Bewohner im Zentrum des Dorfes zwischen acht und neun Uhr abends filmte.

Die Aufnahmen machen nun im Tal die Runde – einige Einwohner*innen des oberen Tals sind beunruhigt. Schon vor einigen Monaten sichteten sie einen Wolf. Vor rund zehn Monaten kam es am Rande der Ortschaft Spruga, im anderen Teil des Onsernonetals, zudem zu mehreren Wolfsrissen.

Mehr aus dem Ressort

Wissenschaft staunt: Wolf klaut Fische mit cleverer Methode

Wissenschaft staunt: Wolf klaut Fische mit cleverer Methode

In Kanada hat eine Kamera eine bemerkenswerte Szene eingefangen: Ein Wolf zieht eine Krabbenfalle an Land, um an den Fischköder zu gelangen. Es könnte der erste dokumentierte Fall von Werkzeuggebrauch bei dieser Tierart sein.

20.11.2025

Meistgelesen

Kiew: Neuer Entwurf von US-Plan enthält viele «Prioritäten» der Ukraine +++ Merz: «An diese Verabredung hat Russland sich nicht gehalten»
Kalte Dusche für Basel: Debütant Ullmann schiesst GC in Führung
Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg ist unheilbar an Krebs erkrankt
Was passiert mit Kaugummi im Magen? Wird Milch bei Gewitter schlecht?
Vogt und Efekele vergeben erste Top-Chance für St.Gallen

Mehr News