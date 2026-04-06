Im März 2024 gehen in Basel Menschen gegen Rassismus auf die Strasse – während Studien zeigen, wie verbreitet Diskriminierung im Alltag bleibt. (Archivbild) sda

Rassistische Einstellungen sind weit verbreitet. Eine neue Studie aus Deutschland zeigt: Viele problematische Vorstellungen sind nach wie vor mehrheitsfähig. Die Muster dürften auch hierzulande bekannt vorkommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine neue Studie zeigt: In Deutschland sind rassistische Denkmuster weiterhin verbreitet – 36 % glauben an «Menschenrassen», 66 % halten Kulturen für unterschiedlich «fortschrittlich».

Ein Viertel der Schwarzen Menschen erlebt monatlich offene Diskriminierung.

Das Vertrauen in staatliche Institutionen sinkt bei Betroffenen deutlich.

In der Schweiz zeigt sich ein ähnliches Muster.

Fachstellen gehen von einer hohen Dunkelziffer aus und sehen vor allem bei Behörden, Schule und Arbeitsmarkt Handlungsbedarf. Mehr anzeigen

Kaum jemand würde sich selbst als rassistisch bezeichnen. Gleichzeitig zeigen Studien seit Jahren, dass entsprechende Denkmuster tief verankert sind. Im Alltag, in Wahrnehmungen, in bestehenden Machtstrukturen und in der Gesellschaft. Ungleichheitsvorstellungen zwischen Gruppen und die daraus folgende Ausgrenzung prägen Debatten seit Langem und treten in aktuellen politischen Diskussionen teilweise wieder sichtbarer hervor.

Der neue Monitoringbericht des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors zeigt anhand aktueller Daten, wie verbreitet solche Haltungen und Erfahrungen in Deutschland sind. Zwischen Oktober 2025 und Januar 2026 wurden dafür über 8000 in Deutschland lebende Menschen im Alter von 18 bis 74 Jahren befragt.

Die Ergebnisse bestätigen bekannte Muster: Wissenschaftlich widerlegte Annahmen sind weiterhin in breiten Teilen der Bevölkerung präsent.

Verbreitete Vorurteile

So stimmt mehr als ein Drittel der Befragten der Aussage zu, es gebe menschliche «Rassen». Dabei gilt dieses Konzept seit Jahrzehnten als wissenschaftlich widerlegt – unter anderem durch die UNESCO, die bereits in den 1950er-Jahren festhielt, dass es keine biologischen Menschenrassen gibt.

Noch deutlicher werden die Zahlen bei kulturellen Zuschreibungen. Zwei Drittel der Befragten finden, gewisse Kulturen seien «fortschrittlicher und besser» als andere. Fast jede zweite Person glaubt zudem, dass bestimmte Gruppen «von Natur aus fleissiger» seien.

Rassismus ist nicht nur bei offensichtlichen Nationalist*innen verbreitet, sondern auch bei vielen Menschen, die sich nie als rassistisch bezeichnen wirden. KEYSTONE

Solche Vorstellungen treten oft gemeinsam auf. Wer etwa glaubt, Unterschiede zwischen Menschen seien angeboren, neigt auch eher dazu, Diskriminierung zu relativieren oder Forderungen nach Gleichstellung als übertrieben abzutun. Auffällig: Diese Haltungen finden sich nicht nur in einzelnen Milieus, sondern quer durch die Bevölkerung.

Diskriminierung gehört für viele zum Alltag

Was Menschen denken, hat reale Folgen. Für viele Betroffene zeigt sich Rassismus im Alltag sehr konkret. Ein Viertel der Schwarzen Menschen in Deutschland berichtet, mindestens einmal pro Monat beleidigt, belästigt oder angegriffen zu werden.

Auch unter muslimischen Befragten sind solche Erfahrungen verbreitet: 17 Prozent erleben monatlich offene Diskriminierung, rund ein Drittel berichtet von Vorfällen innerhalb eines Jahres. Noch häufiger sind subtilere Formen der Diskriminierung. Knapp zwei Drittel der Schwarzen Befragten geben an, regelmässig ignoriert oder nicht ernst genommen zu werden.

Während Diskriminierungserfahrungen in der Gesamtbevölkerung zuletzt etwas zurückgegangen sind, bleiben sie für bestimmte Gruppen deutlich höher. Rund 73 Prozent der sogenannten rassistisch markierten Personen – also Menschen, die etwa aufgrund sichtbarer Merkmale wie Hautfarbe oder religiöser Zugehörigkeit als «anders» wahrgenommen werden – haben innerhalb eines Jahres Diskriminierung erlebt.

Rassismus untergräbt Vertrauen

Rassismus betrifft nicht nur diejenigen, die direkt betroffen sind. Fast jede dritte Person gibt an, im eigenen Umfeld von entsprechenden Vorfällen gehört oder solche selbst beobachtet zu haben. Diskriminierung hat damit eine breite gesellschaftliche Wirkung.

Besonders deutlich zeigt sich das beim Vertrauen in den Staat. Menschen, die Diskriminierung erleben, haben deutlich weniger Vertrauen in Institutionen wie Polizei, Regierung oder Justiz. Beim Vertrauen in die Polizei etwa liegt der Unterschied bei rund 25 Prozentpunkten.

Ähnliche Unterschiede zeigen sich beim Vertrauen in die deutsche Bundesregierung. Besonders stark ist dieser Effekt bei muslimischen Befragten, bei denen das Vertrauen über die vergangenen Jahre deutlich zurückgegangen ist. Die unabhängige Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman sagte nach der Veröffentlichung der Studie: «Rassistisches Denken und Handeln schadet nicht nur den Betroffenen, es gefährdet unsere Demokratie.»

Schweiz: Weniger Daten, ähnliches Muster

Wo steht die Schweiz im Vergleich zu Deutschland? Das Monitoring der Fachstelle für Rassismusbekämpfung stützt sich unter anderem auf die Erhebung «Zusammenleben in der Schweiz» des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2024.

Dort geben 17 Prozent der Wohnbevölkerung an, in den letzten fünf Jahren rassistische Diskriminierung erlebt zu haben. Das entspricht rund 1,2 Millionen Menschen, fast jede sechste Person, die in der Schweiz lebt. Als Auslöser nennen Betroffene etwa ihre Nationalität, Hautfarbe, Religion oder Herkunft – häufig aber auch Merkmale, die ihnen von anderen zugeschrieben werden.

30 Prozent der Personen mit Migrationshintergrund berichten von entsprechenden Erfahrungen, gegenüber 9 Prozent bei Personen ohne Zuwanderungsgeschichte. Junge Menschen sind überdurchschnittlich häufig betroffen, die 15- bis 24-Jährigen machen rund ein Drittel der Betroffenen aus.

Diskriminierung am Arbeitsplatz

Diskriminierung passiert vor allem im Alltag. 54 Prozent der Betroffenen berichten von Vorfällen im Arbeitsumfeld, 30 Prozent im öffentlichen Raum und 27 Prozent in der Schule.

Auch staatliche Institutionen spielen eine Rolle: 14 Prozent geben an, Diskriminierung durch Behörden erlebt zu haben, 9 Prozent durch die Polizei. Die erfassten Fälle reichen von verbalen Beschimpfungen und Benachteiligung bis hin zu strukturellen Formen, etwa bei der Jobsuche oder im Kontakt mit Ämtern.

Die Daten des Beratungsnetzes für Rassismusopfer zeigen die konkreten Dimensionen der gemeldeten Fälle: Im Jahr 2024 wurden insgesamt 1211 Fälle rassistischer Diskriminierung dokumentiert – knapp 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anstieg kann verschiedene Gründe haben, etwa mehr Vorfälle oder eine höhere Sensibilisierung und Meldebereitschaft.

Hohe Dunkelziffer bei Vorfällen

Besonders häufig sind Fremdenfeindlichkeit und anti-Schwarzer Rassismus, während antimuslimische Vorfälle deutlich zunehmen und antisemitische auf konstant hohem Niveau bleiben.

Das Beratungsnetzwerk betont, dass die erfassten Zahlen nur einen Teil der Realität abbilden, da von einer erheblichen Dunkelziffer ausgegangen wird – viele Betroffene melden Vorfälle nicht, etwa aus Angst vor Konsequenzen oder wegen fehlender rechtlicher Möglichkeiten.

Auch wenn die Daten nicht direkt vergleichbar sind, ergibt sich ein ähnliches Bild zwischen Deutschland und der Schweiz: Rassistische Einstellungen und Diskriminierung bleiben verbreitet – besonders im Alltag und bei bestimmten Bevölkerungsgruppen.

Begriff «Rasse» in Europa stark belastet

Auch ein Blick auf die Einstellungen in der Bevölkerung zeigt Parallelen. In der Schweiz gibt ein Drittel der Bevölkerung an, sich an Personen zu stören, die sie als «ausländisch» wahrnimmt. Besonders häufig sind es Männer, ältere Menschen, Personen ohne Migrationshintergrund und Menschen in ländlichen Regionen, die solche Vorbehalte äussern.

Auch in Deutschland zeigen sich ähnliche Muster. Mehr als jede zehnte Person ist der Meinung, Diskriminierung sei kein ernsthaftes Problem mehr. Fast ein Drittel findet, Staat und Medien würden Minderheiten stärker berücksichtigen, als ihnen zustehe. Solche Haltungen hängen laut Studie häufig mit offeneren rassistischen Einstellungen zusammen.

Interessant ist auch der Umgang mit dem Begriff «Rasse». Während viele Befragte weiterhin an die Existenz unterschiedlicher «Menschenrassen» glauben, ist das Wort in Europa historisch stark belastet und wird oft vermieden oder nur in Anführungszeichen verwendet.

In den USA hingegen hat sich die Bedeutung stärker gewandelt. Dort wird «race» heute oft als soziale Kategorie verstanden, nicht als biologische. In Europa bleibt das Wort mit der Geschichte von Rassismus, Kolonialismus und insbesondere dem Nationalsozialismus verknüpft.

Handlungsbedarf im Alltag

Für die Fachstelle für Rassismusbekämpfung ist klar: Rassismus ist Realität, und die bestehenden Massnahmen reichen nicht aus. Zwar wurden mit den kantonalen Integrationsprogrammen in den letzten Jahren Beratungsangebote aufgebaut und Behörden sensibilisiert. Diese erreichen laut Fachstelle aber nur einen Teil der Betroffenen. Entsprechend fordert sie einen Ausbau und eine langfristige Finanzierung solcher Angebote.

Die Fachstelle sieht auch Handlungsbedarf bei den Strukturen. Diskriminierung entstehe häufig in alltäglichen Abläufen – etwa bei Bewerbungen, im Schulalltag oder im Kontakt mit Behörden. Massnahmen müssten deshalb stärker dort ansetzen. Besonders im Arbeitsmarkt und im Bildungssystem bestehe Handlungsbedarf. Diskriminierung habe nicht nur persönliche Folgen, sondern auch wirtschaftliche.

Hinzu kommt der digitale Raum: Rassistische Inhalte verbreiten sich zunehmend online. Die Fachstelle betont deshalb, dass Prävention und Sensibilisierung verstärkt auch im Netz stattfinden müssen.

Mit der neuen nationalen Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus will der Bundesrat die bestehenden Massnahmen bündeln und stärker koordinieren. Sie setzt unter anderem auf Monitoring, besseren Schutz für Betroffene, strukturelle Anpassungen in Institutionen und mehr Sensibilisierung in der Gesellschaft.