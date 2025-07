Promis sortieren Waren für Armutsbetroffene

Die Aktion «2x Weihnachten» sammelt in diesem Jahr zum 28. Mal Lebensmittel und Körperhygieneprodukte für armutsbetroffene Menschen in der Schweiz und im Ausland. Viele Helferinnen und Helfer, darunter auch Promis aus Kultur, Sport und Politik sortieren die gespendeten Waren. Über 50’000 Päckli konnten so letztes Jahr durch das Schweizerische Rote Kreuz verteilt werden.

07.01.2025