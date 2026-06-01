  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bei Bären, Ziegen und Co. Viele Jungtiere beleben diesen Frühling den Tierpark Goldau

SDA

1.6.2026 - 11:43

Der junge Luchs blickt noch etwas scheu in die Welt hinaus.
Der junge Luchs blickt noch etwas scheu in die Welt hinaus.
Keystone

Im Natur- und Tierpark Goldau sind diesen Frühling mehr junge Tiere zur Welt gekommen als in anderen Jahren. So hat es bei den Bären, Wölfen, Luchsen, Wisenten, Alpensteinböcken und Zwergziegen Nachwuchs gegeben.

Keystone-SDA

01.06.2026, 11:43

01.06.2026, 11:49

Ein Teil der jungen Tiere trollt sich bereits öffentlich in den Gehegen, andere befinden sich noch in einem geschützten Bereich. Bereits vielen Besucherinnen und Besuchern bekannt seien die jungen Bären Taya und Tarek, teilte der Natur- und Tierpark Goldau am Montag mit.

Noch mehrheitlich in der Wurfbox sind drei junge Luchse. In den nächsten Wochen würden sie sich vermehrt zeigen, kündigte der Tierpark an. Der Luchsnachwuchs sei ein wichtiger Beitrag zum Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP).

Zum ersten Mal seit 13 Jahren gab es bei den Wölfen Nachwuchs. Mindestens ein Jungtier habe festgestellt werden können, freut sich der Tierpark. Es halte sich noch im geschützten Bereich auf.

Nachwuchs gab es auch bei den Alpensteinböcken, Mufflons, und Zwergziegen. Die Jungtiere seien in ihren Anlagen gut beim Ruhen, Klettern, Spielen oder in der Nähe ihrer Elterntiere zu beobachten, teilte der Tierpark mit. Gut zu sehen seien auch die beiden jungen Wisent-Weibchen. Zudem seien Waldrappe und Streifengänse geschlüpft.

Die jungen Tiere seien nicht nur für den Artenerhalt wichtig, erklärte der Tierpark. Sie würden sich auch auf den Alltag der erwachsenen Tiere auswirken und sie beschäftigen. Es würden daraus auch neue soziale Situationen entstehen.

Meistgelesen

Franzosen entern russischen Öltanker +++ Kiews Drohnen zerstören Tu-142 am Boden
Fehr greift Linke nach Messerangriff frontal an
Nicht jedes Märchen hat ein Happy End, aber …

Videos aus dem Ressort

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Als die Kanadierin Janis Ottis vor 35 Jahren in die Schweiz kam, wollte sie nur das Land kennenlernen und in der Hotellerie arbeiten – heute überzeugt sie mit ihren Glacekreationen Juroren und Eisfreunde gleichermassen. Was ist ihr Geheimnis?

08.08.2020

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.

19.03.2026

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

06.02.2023

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Medizin. Viren aus Kläranlage schützen Neugeborene vor Hirnhautentzündung

MedizinViren aus Kläranlage schützen Neugeborene vor Hirnhautentzündung

Aktuell. Fünf Tote nach Explosion in südkoreanischer Raketenfabrik

AktuellFünf Tote nach Explosion in südkoreanischer Raketenfabrik

Prozess/Gericht. Kinderfest-Prozess in Basel beginnt mit hoher Polizeipräsenz

Prozess/GerichtKinderfest-Prozess in Basel beginnt mit hoher Polizeipräsenz