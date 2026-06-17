Vielverdiener bleiben verschont: So stimmten deine Volksvertreter bei der 13. AHV-Rente ab

Andri Silberschmidt zu 13. AHV-Rente FDP-Nationalrat: «Junge Familien, die heute knapp bei Kasse sind, haben damit nicht mehr, sondern weniger Geld.» 10.06.2026

Die 13. AHV-Rente soll über eine höhere Mehrwertsteuer mitfinanziert werden, aber nicht über höhere Lohnabzüge. Davon profitieren vor allem Erwerbstätige mit hohen Einkommen und Arbeitgeber, während Konsument*innen über den Einkauf stärker belastet werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Nationalrat hat zusätzliche Lohnbeiträge für die 13. AHV-Rente knapp abgelehnt.

Eine höhere Mehrwertsteuer soll dagegen kommen.

Entscheidend war die GLP: Sie stimmte der Mehrwertsteuer zu, stellte sich aber gegen höhere Lohnabzüge. Mehr anzeigen

Die 13. AHV-Rente wird Ende Jahr erstmals ausbezahlt. Offen war bis zuletzt, wie das Parlament sie finanzieren will. Nun hat der Nationalrat entschieden: Die Mehrwertsteuer soll steigen, höhere Lohnabzüge soll es aber nicht geben.

Damit bleiben Erwerbstätige und Arbeitgeber bei den Lohnbeiträgen verschont. Besonders stark wirkt das bei hohen Einkommen: Wer viel verdient, hätte bei höheren Lohnbeiträgen in Franken mehr bezahlt als Personen mit tieferem Lohn. Wie viel das jeden und jede gekostet hätte, konnte im Rechner von blue News ausgerechnet werden. Nach dem Entscheid des Nationalrats fällt diese zusätzliche Belastung weg.

Anders sieht es beim Konsum aus. Die Mehrwertsteuer soll um 0,4 Prozentpunkte steigen. Nicht betroffen ist der reduzierte Satz für Güter des täglichen Bedarfs, etwa Lebensmittel und Medikamente. Wer aber für Kleider, Restaurantbesuche oder Dienstleistungen bezahlt, muss künftig mehr Mehrwertsteuer bezahlen.

Im Nationalrat war das Resultat knapp. Die höheren Lohnbeiträge von 0,2 Prozentpunkten scheiterten mit 98 zu 96 Stimmen bei 4 Enthaltungen. SVP, FDP und GLP setzten sich hier durch.

Finanzierung der 13. AHV-Rente über Lohnprozente Die Einigungskonferenz schlug vor, dass die 13. AHV-Rente unter anderem über 0,2 Prozentpunkte höhere Lohnbeiträge finanziert wird. Ja Zustimmung zu Finanzierung über Lohnabgabe Nein Ablehnung des Kompromissvorschlags 96Ja 98Nein 4Enthalten Alle Stimmen Ja Nein Enthalten Unentschuldigt abwesend Entschuldigt nicht abgestimmt Alle Parteien FDP GLP Grüne Mitte SP SVP Alle Kantone AG AI AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH Name Partei Kanton Stimme Jean-Luc Addor SVP VS Ja Cyril Aellen FDP GE Nein Thomas Aeschi SVP ZG Nein Islam Alijaj SP ZH Ja Céline Amaudruz SVP GE Nein Emmanuel Amoos SP VS Ja Gerhard Andrey Grüne FR Ja Sibel Arslan Grüne BS Ja Christine Badertscher Grüne BE Ja Jacqueline Badran SP ZH Ja Maya Bally Mitte AG Ja Bettina Balmer FDP ZH Nein Nicole Barandun Mitte ZH Ja Kilian Baumann Grüne BE Ja Martin Bäumle GLP ZH Nein Samuel Bendahan SP VD Ja Rudi Berli Grüne GE Ja Kathrin Bertschy GLP BE Nein Edgar Bischof SVP AR Nein Thomas Bläsi SVP GE Nein Dominik Blunschy Mitte SZ Ja Philipp Matthias Bregy Mitte VS Ja Florence Brenzikofer Grüne BL Ja Simona Brizzi SP AG Ja Roland Rino Büchel SVP SG Nein Michaël Buffat SVP VD Nein Manfred Bühler SVP BE Nein Arbër Bullakaj SP SG Ja Christine Bulliard-Marbach Mitte FR Ja Thomas Burgherr SVP AG Nein Roman Bürgi SVP SZ Nein Yvonne Bürgin Mitte ZH Ja Didier Calame SVP NE Nein Hasan Candan SP LU Ja Martin Candinas Mitte GR Ja Isabelle Chappuis Mitte VD Ja Clarence Chollet Grüne NE Ja Katja Christ GLP BS Nein Christophe Clivaz Grüne VS Ja Damien Cottier FDP NE Nein Brigitte Crottaz SP VD Ja Christian Dandrès SP GE Ja Thomas de Courten SVP BL Nein Andrea de Meuron Grüne BE Ja Simone de Montmollin FDP GE Nein Jacqueline de Quattro FDP VD Nein Linda De Ventura SP SH Ja Marcel Dettling SVP SZ Nein Loïc Dobler SP JU Ja Marcel Dobler FDP SG Nein Martine Docourt SP NE Ja Michèle Dünki-Bättig SP ZH Ja Regina Durrer-Knobel Mitte NW Ja Mike Egger SVP SG Nein Alex Farinelli FDP TI Nein Laurence Fehlmann Rielle SP GE Ja Nina Fehr Düsel SVP ZH Nein Olivier Feller FDP VD Nein Benjamin Fischer SVP ZH Nein Giorgio Fonio Mitte TI Ja Sylvain Freymond SVP VD Nein Tamara Funiciello SP BE Ja Andreas Gafner SVP BE Nein Benoît Gaillard SP VD Ja Laura Gantenbein Grüne SO Ja Walter Gartmann SVP SG Nein Anna Giacometti FDP GR Nein Simone Gianini FDP TI Nein Benjamin Giezendanner SVP AG Nein Andreas Glarner SVP AG Nein Christian Glur SVP AG Nein Nadine Gobet FDP FR Nein Roger Golay SVP GE Enthalten Michael Götte SVP SG Nein Michael Graber SVP VS Nein Corina Gredig GLP ZH Nein Jürg Grossen GLP BE Nein Franz Grüter SVP LU Nein Niklaus-Samuel Gugger Mitte ZH Ja Lars Guggisberg SVP BE Nein Diana Gutjahr SVP TG Nein Barbara Gysi SP SG Ja Greta Gysin Grüne TI Ja Martin Haab SVP ZH Nein Patrick Hässig GLP ZH Nein Stefanie Heimgartner SVP AG Nein Erich Hess SVP BE Nein Lorenz Hess Mitte BE Ja Alois Huber SVP AG Nein Martin Hübscher SVP ZH Abwesend Roman Hug SVP GR Nein Thomas Hurter SVP SH Nein Christian Imark SVP SO Nein Jessica Jaccoud SP VD Ja Matthias Samuel Jauslin GLP AG Nein Marc Jost Mitte BE Ja Irène Kälin Grüne AG Ja Sidney Kamerzin Mitte VS Ja Pius Kaufmann Mitte LU Ja Delphine Klopfenstein Broggini Grüne GE Ja Thomas Knutti SVP BE Nein Nicolas Kolly SVP FR Nein Philipp Kutter Mitte ZH Ja Miriam Locher SP BL Ja Christian Lohr Mitte TG Ja Raphaël Mahaim Grüne VD Ja Vincent Maitre Mitte GE Enthalten Piero Marchesi SVP TI Nein Min Li Marti SP ZH Ja Samira Marti SP BL Ja Magdalena Martullo-Blocher SVP GR Nein Nadine Masshardt SP BE Ja Thomas Matter SVP ZH Nein Andreas Meier Mitte AG Ja Mattea Meyer SP ZH Ja Sophie Michaud Gigon Grüne VD Ja Simon Michel FDP SO Nein Fabian Molina SP ZH Ja Leo Müller Mitte LU Ja Stefan Müller-Altermatt Mitte SO Ja Philippe Nantermod FDP VS Nein Reto Nause Mitte BE Ja Jacques Nicolet SVP VD Enthalten Nicolò Paganini Mitte SG Ja Pierre-André Page SVP FR Präsident Yvan Pahud SVP VD Nein Paolo Pamini SVP TI Nein Gerhard Pfister Mitte ZG Ja Valérie Piller Carrard SP FR Ja Léonore Porchet Grüne VD Ja Barbara Portmann GLP AG Nein Hans-Peter Portmann FDP ZH Nein Katharina Prelicz-Huber Grüne ZH Ja Jon Pult SP GR Ja Lorenzo Quadri SVP TI Nein Thomas Rechsteiner Mitte AI Ja Lukas Reimann SVP SG Nein Estelle Revaz SP GE Ja Katja Riem SVP BE Nein Christoph Riner SVP AG Nein Maja Riniker FDP AG Nein Markus Ritter Mitte SG Ja Benjamin Roduit Mitte VS Ja Anna Rosenwasser SP ZH Ja David Roth SP LU Ja Marie-France Roth Pasquier Mitte FR Ja Daniel Ruch FDP VD Nein Monika Rüegger SVP OW Nein Hans Jörg Rüegsegger SVP BE Nein Farah Rumy SP SO Ja Gregor Rutz SVP ZH Nein Franziska Ryser Grüne SG Ja Regine Sauter FDP ZH Nein Barbara Schaffner GLP ZH Nein Peter Schilliger FDP LU Nein Nina Schläfli SP TG Ja Therese Schläpfer SVP ZH Nein Marionna Schlatter Grüne ZH Ja Anna-Béatrice Schmaltz Grüne ZH Ja Ueli Schmezer SP BE Ja Pascal Schmid SVP TG Nein Daniela Schneeberger FDP BL Nein Meret Schneider Grüne ZH Ja Elisabeth Schneider-Schneiter Mitte BL Ja Markus Schnyder SVP GL Nein Priska Seiler Graf SP ZH Ja Andri Silberschmidt FDP ZH Nein Sandra Sollberger SVP BL Nein Daniel Sormanni SVP GE Ja Simon Stadler Mitte UR Ja Fabienne Stämpfli GLP BE Nein Barbara Steinemann SVP ZH Nein Thomas Stettler SVP JU Enthalten Bruno Storni SP TI Ja Manuel Strupler SVP TG Nein Gabriela Suter SP AG Ja Vroni Thalmann-Bieri SVP LU Nein Heinz Theiler FDP SZ Nein Michael Töngi Grüne LU Ja Jean Tschopp SP VD Ja Mauro Tuena SVP ZH Nein Brenda Tuosto SP VD Ja Nadja Umbricht Pieren SVP BE Nein Kris Vietze FDP TG Nein Susanne Vincenz-Stauffacher FDP SG Nein Patricia von Falkenstein FDP BS Nein Erich Vontobel SVP ZH Nein Bruno Walliser SVP ZH Nein Beat Walti FDP ZH Nein Ernst Wandfluh SVP BE Nein Christian Wasserfallen FDP BE Nein Céline Weber GLP VD Nein Laurent Wehrli FDP VD Nein Manuela Weichelt Grüne ZG Ja Cédric Wermuth SP AG Ja Priska Wismer-Felder Mitte LU Ja Sarah Wyss SP BS Ja Rémy Wyssmann SVP SO Nein Andrea Zryd SP BE Ja Ursula Zybach SP BE Ja

Die höhere Mehrwertsteuer nahm die grosse Kammer dagegen mit 104 zu 87 Stimmen bei 7 Enthaltungen an.

Den Ausschlag gab damit die GLP. Sie stimmte der Mehrwertsteuer zu, lehnte aber höhere Lohnbeiträge ab. Der Zürcher GLP-Nationalrat Patrick Hässig sagte während der Debatte, die GLP wolle keine weitere Umverteilung von Jung zu Alt. Die Mehrwertsteuer trage seine Fraktion mit, um eine Lösung zu ermöglichen.

Finanzierung der 13. AHV-Rente über Mehrwertsteuer Die Einigungskonferenz schlug vor, dass die 13. AHV-Rente unter anderem über 0,4 Prozentpunkte höhere Mehrwertsteuer finanziert wird. Ja Zustimmung zu Finanzierung über Mehrwertsteuer Nein Ablehnung des Kompromissvorschlags 104Ja 87Nein 7Enthalten Alle Stimmen Ja Nein Enthalten Unentschuldigt abwesend Entschuldigt nicht abgestimmt Alle Parteien FDP GLP Grüne Mitte SP SVP Alle Kantone AG AI AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH Name Partei Kanton Stimme Jean-Luc Addor SVP VS Ja Cyril Aellen FDP GE Nein Thomas Aeschi SVP ZG Nein Islam Alijaj SP ZH Ja Céline Amaudruz SVP GE Nein Emmanuel Amoos SP VS Ja Gerhard Andrey Grüne FR Ja Sibel Arslan Grüne BS Ja Christine Badertscher Grüne BE Ja Jacqueline Badran SP ZH Ja Maya Bally Mitte AG Ja Bettina Balmer FDP ZH Nein Nicole Barandun Mitte ZH Ja Kilian Baumann Grüne BE Ja Martin Bäumle GLP ZH Ja Samuel Bendahan SP VD Ja Rudi Berli Grüne GE Ja Kathrin Bertschy GLP BE Ja Edgar Bischof SVP AR Nein Thomas Bläsi SVP GE Nein Dominik Blunschy Mitte SZ Ja Philipp Matthias Bregy Mitte VS Ja Florence Brenzikofer Grüne BL Ja Simona Brizzi SP AG Ja Roland Rino Büchel SVP SG Nein Michaël Buffat SVP VD Nein Manfred Bühler SVP BE Nein Arbër Bullakaj SP SG Ja Christine Bulliard-Marbach Mitte FR Ja Thomas Burgherr SVP AG Nein Roman Bürgi SVP SZ Nein Yvonne Bürgin Mitte ZH Ja Didier Calame SVP NE Nein Hasan Candan SP LU Ja Martin Candinas Mitte GR Ja Isabelle Chappuis Mitte VD Ja Clarence Chollet Grüne NE Ja Katja Christ GLP BS Ja Christophe Clivaz Grüne VS Ja Damien Cottier FDP NE Nein Brigitte Crottaz SP VD Ja Christian Dandrès SP GE Ja Thomas de Courten SVP BL Nein Andrea de Meuron Grüne BE Ja Simone de Montmollin FDP GE Nein Jacqueline de Quattro FDP VD Nein Linda De Ventura SP SH Ja Marcel Dettling SVP SZ Nein Loïc Dobler SP JU Ja Marcel Dobler FDP SG Nein Martine Docourt SP NE Ja Michèle Dünki-Bättig SP ZH Ja Regina Durrer-Knobel Mitte NW Ja Mike Egger SVP SG Nein Alex Farinelli FDP TI Nein Laurence Fehlmann Rielle SP GE Ja Nina Fehr Düsel SVP ZH Nein Olivier Feller FDP VD Nein Benjamin Fischer SVP ZH Nein Giorgio Fonio Mitte TI Ja Sylvain Freymond SVP VD Nein Tamara Funiciello SP BE Ja Andreas Gafner SVP BE Nein Benoît Gaillard SP VD Ja Laura Gantenbein Grüne SO Ja Walter Gartmann SVP SG Nein Anna Giacometti FDP GR Nein Simone Gianini FDP TI Nein Benjamin Giezendanner SVP AG Nein Andreas Glarner SVP AG Nein Christian Glur SVP AG Nein Nadine Gobet FDP FR Nein Roger Golay SVP GE Enthalten Michael Götte SVP SG Nein Michael Graber SVP VS Nein Corina Gredig GLP ZH Ja Jürg Grossen GLP BE Enthalten Franz Grüter SVP LU Nein Niklaus-Samuel Gugger Mitte ZH Ja Lars Guggisberg SVP BE Nein Diana Gutjahr SVP TG Nein Barbara Gysi SP SG Ja Greta Gysin Grüne TI Ja Martin Haab SVP ZH Nein Patrick Hässig GLP ZH Ja Stefanie Heimgartner SVP AG Nein Erich Hess SVP BE Nein Lorenz Hess Mitte BE Ja Alois Huber SVP AG Nein Martin Hübscher SVP ZH Abwesend Roman Hug SVP GR Nein Thomas Hurter SVP SH Nein Christian Imark SVP SO Nein Jessica Jaccoud SP VD Ja Matthias Samuel Jauslin GLP AG Ja Marc Jost Mitte BE Ja Irène Kälin Grüne AG Ja Sidney Kamerzin Mitte VS Ja Pius Kaufmann Mitte LU Ja Delphine Klopfenstein Broggini Grüne GE Ja Thomas Knutti SVP BE Nein Nicolas Kolly SVP FR Nein Philipp Kutter Mitte ZH Ja Miriam Locher SP BL Ja Christian Lohr Mitte TG Ja Raphaël Mahaim Grüne VD Ja Vincent Maitre Mitte GE Enthalten Piero Marchesi SVP TI Nein Min Li Marti SP ZH Ja Samira Marti SP BL Ja Magdalena Martullo-Blocher SVP GR Nein Nadine Masshardt SP BE Ja Thomas Matter SVP ZH Nein Andreas Meier Mitte AG Ja Mattea Meyer SP ZH Ja Sophie Michaud Gigon Grüne VD Enthalten Simon Michel FDP SO Nein Fabian Molina SP ZH Ja Leo Müller Mitte LU Ja Stefan Müller-Altermatt Mitte SO Ja Philippe Nantermod FDP VS Nein Reto Nause Mitte BE Ja Jacques Nicolet SVP VD Enthalten Nicolò Paganini Mitte SG Ja Pierre-André Page SVP FR Präsident Yvan Pahud SVP VD Nein Paolo Pamini SVP TI Nein Gerhard Pfister Mitte ZG Ja Valérie Piller Carrard SP FR Ja Léonore Porchet Grüne VD Ja Barbara Portmann GLP AG Ja Hans-Peter Portmann FDP ZH Nein Katharina Prelicz-Huber Grüne ZH Ja Jon Pult SP GR Ja Lorenzo Quadri SVP TI Nein Thomas Rechsteiner Mitte AI Ja Lukas Reimann SVP SG Nein Estelle Revaz SP GE Ja Katja Riem SVP BE Nein Christoph Riner SVP AG Nein Maja Riniker FDP AG Nein Markus Ritter Mitte SG Ja Benjamin Roduit Mitte VS Ja Anna Rosenwasser SP ZH Ja David Roth SP LU Ja Marie-France Roth Pasquier Mitte FR Ja Daniel Ruch FDP VD Nein Monika Rüegger SVP OW Nein Hans Jörg Rüegsegger SVP BE Nein Farah Rumy SP SO Ja Gregor Rutz SVP ZH Nein Franziska Ryser Grüne SG Ja Regine Sauter FDP ZH Nein Barbara Schaffner GLP ZH Ja Peter Schilliger FDP LU Nein Nina Schläfli SP TG Ja Therese Schläpfer SVP ZH Nein Marionna Schlatter Grüne ZH Ja Anna-Béatrice Schmaltz Grüne ZH Ja Ueli Schmezer SP BE Ja Pascal Schmid SVP TG Nein Daniela Schneeberger FDP BL Nein Meret Schneider Grüne ZH Ja Elisabeth Schneider-Schneiter Mitte BL Ja Markus Schnyder SVP GL Nein Priska Seiler Graf SP ZH Ja Andri Silberschmidt FDP ZH Nein Sandra Sollberger SVP BL Nein Daniel Sormanni SVP GE Ja Simon Stadler Mitte UR Ja Fabienne Stämpfli GLP BE Ja Barbara Steinemann SVP ZH Nein Thomas Stettler SVP JU Enthalten Bruno Storni SP TI Ja Manuel Strupler SVP TG Nein Gabriela Suter SP AG Ja Vroni Thalmann-Bieri SVP LU Nein Heinz Theiler FDP SZ Nein Michael Töngi Grüne LU Ja Jean Tschopp SP VD Ja Mauro Tuena SVP ZH Nein Brenda Tuosto SP VD Ja Nadja Umbricht Pieren SVP BE Nein Kris Vietze FDP TG Nein Susanne Vincenz-Stauffacher FDP SG Nein Patricia von Falkenstein FDP BS Nein Erich Vontobel SVP ZH Nein Bruno Walliser SVP ZH Nein Beat Walti FDP ZH Nein Ernst Wandfluh SVP BE Nein Christian Wasserfallen FDP BE Nein Céline Weber GLP VD Enthalten Laurent Wehrli FDP VD Nein Manuela Weichelt Grüne ZG Ja Cédric Wermuth SP AG Ja Priska Wismer-Felder Mitte LU Ja Sarah Wyss SP BS Ja Rémy Wyssmann SVP SO Nein Andrea Zryd SP BE Ja Ursula Zybach SP BE Ja

SVP und FDP argumentierten gegen zusätzliche Belastungen für Erwerbstätige und Unternehmen. Der Genfer FDP-Nationalrat Cyril Aellen sagte während der Debatte: «Wir sind gegen eine Politik, die heute verteilt und morgen die Quittungen verschickt.»

Die Linke und die Mitte warnten dagegen vor einer ungenügenden Finanzierung. «Wir sind solidarisch in der Finanzierung, verantwortungsvoll im Umgang mit den Finanzen und konsequent im Respekt gegenüber unseren demokratischen Institutionen», so der Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner.

Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr bekämpfte erfolgreich die Lohnabgaben. KEYSTONE

Ganz entschieden ist die Sache noch nicht. Die Mehrwertsteuer-Vorlage muss am Freitag noch durch die Schlussabstimmungen. Danach müssen Volk und Stände zustimmen, weil die Erhöhung eine Verfassungsänderung braucht. Die höhere Mehrwertsteuer könnte der AHV 2030 zwischen 1,4 bis 1,6 Milliarden Franken pro Jahr zusätzlich bringen. Das reicht bei weitem nicht, um die 13. AHV-Rente zu finanzieren. Der nächste AHV-Streit ist damit vorprogrammiert.