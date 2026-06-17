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Für Konsumenten wirds teurer Vielverdiener bleiben verschont: So stimmten deine Volksvertreter bei der 13. AHV-Rente ab
Petar Marjanović, Bern
17.6.2026
Die 13. AHV-Rente soll über eine höhere Mehrwertsteuer mitfinanziert werden, aber nicht über höhere Lohnabzüge. Davon profitieren vor allem Erwerbstätige mit hohen Einkommen und Arbeitgeber, während Konsument*innen über den Einkauf stärker belastet werden.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Der Nationalrat hat zusätzliche Lohnbeiträge für die 13. AHV-Rente knapp abgelehnt.
- Eine höhere Mehrwertsteuer soll dagegen kommen.
- Entscheidend war die GLP: Sie stimmte der Mehrwertsteuer zu, stellte sich aber gegen höhere Lohnabzüge.
Die 13. AHV-Rente wird Ende Jahr erstmals ausbezahlt. Offen war bis zuletzt, wie das Parlament sie finanzieren will. Nun hat der Nationalrat entschieden: Die Mehrwertsteuer soll steigen, höhere Lohnabzüge soll es aber nicht geben.
Damit bleiben Erwerbstätige und Arbeitgeber bei den Lohnbeiträgen verschont. Besonders stark wirkt das bei hohen Einkommen: Wer viel verdient, hätte bei höheren Lohnbeiträgen in Franken mehr bezahlt als Personen mit tieferem Lohn. Wie viel das jeden und jede gekostet hätte, konnte im Rechner von blue News ausgerechnet werden. Nach dem Entscheid des Nationalrats fällt diese zusätzliche Belastung weg.
Anders sieht es beim Konsum aus. Die Mehrwertsteuer soll um 0,4 Prozentpunkte steigen. Nicht betroffen ist der reduzierte Satz für Güter des täglichen Bedarfs, etwa Lebensmittel und Medikamente. Wer aber für Kleider, Restaurantbesuche oder Dienstleistungen bezahlt, muss künftig mehr Mehrwertsteuer bezahlen.
Im Nationalrat war das Resultat knapp. Die höheren Lohnbeiträge von 0,2 Prozentpunkten scheiterten mit 98 zu 96 Stimmen bei 4 Enthaltungen. SVP, FDP und GLP setzten sich hier durch.
Finanzierung der 13. AHV-Rente über Lohnprozente
Die Einigungskonferenz schlug vor, dass die 13. AHV-Rente unter anderem über 0,2 Prozentpunkte höhere Lohnbeiträge finanziert wird.
|Name
|Partei
|Kanton
|Stimme
|Jean-Luc Addor
|SVP
|VS
|Ja
|Cyril Aellen
|FDP
|GE
|Nein
|Thomas Aeschi
|SVP
|ZG
|Nein
|Islam Alijaj
|SP
|ZH
|Ja
|Céline Amaudruz
|SVP
|GE
|Nein
|Emmanuel Amoos
|SP
|VS
|Ja
|Gerhard Andrey
|Grüne
|FR
|Ja
|Sibel Arslan
|Grüne
|BS
|Ja
|Christine Badertscher
|Grüne
|BE
|Ja
|Jacqueline Badran
|SP
|ZH
|Ja
|Maya Bally
|Mitte
|AG
|Ja
|Bettina Balmer
|FDP
|ZH
|Nein
|Nicole Barandun
|Mitte
|ZH
|Ja
|Kilian Baumann
|Grüne
|BE
|Ja
|Martin Bäumle
|GLP
|ZH
|Nein
|Samuel Bendahan
|SP
|VD
|Ja
|Rudi Berli
|Grüne
|GE
|Ja
|Kathrin Bertschy
|GLP
|BE
|Nein
|Edgar Bischof
|SVP
|AR
|Nein
|Thomas Bläsi
|SVP
|GE
|Nein
|Dominik Blunschy
|Mitte
|SZ
|Ja
|Philipp Matthias Bregy
|Mitte
|VS
|Ja
|Florence Brenzikofer
|Grüne
|BL
|Ja
|Simona Brizzi
|SP
|AG
|Ja
|Roland Rino Büchel
|SVP
|SG
|Nein
|Michaël Buffat
|SVP
|VD
|Nein
|Manfred Bühler
|SVP
|BE
|Nein
|Arbër Bullakaj
|SP
|SG
|Ja
|Christine Bulliard-Marbach
|Mitte
|FR
|Ja
|Thomas Burgherr
|SVP
|AG
|Nein
|Roman Bürgi
|SVP
|SZ
|Nein
|Yvonne Bürgin
|Mitte
|ZH
|Ja
|Didier Calame
|SVP
|NE
|Nein
|Hasan Candan
|SP
|LU
|Ja
|Martin Candinas
|Mitte
|GR
|Ja
|Isabelle Chappuis
|Mitte
|VD
|Ja
|Clarence Chollet
|Grüne
|NE
|Ja
|Katja Christ
|GLP
|BS
|Nein
|Christophe Clivaz
|Grüne
|VS
|Ja
|Damien Cottier
|FDP
|NE
|Nein
|Brigitte Crottaz
|SP
|VD
|Ja
|Christian Dandrès
|SP
|GE
|Ja
|Thomas de Courten
|SVP
|BL
|Nein
|Andrea de Meuron
|Grüne
|BE
|Ja
|Simone de Montmollin
|FDP
|GE
|Nein
|Jacqueline de Quattro
|FDP
|VD
|Nein
|Linda De Ventura
|SP
|SH
|Ja
|Marcel Dettling
|SVP
|SZ
|Nein
|Loïc Dobler
|SP
|JU
|Ja
|Marcel Dobler
|FDP
|SG
|Nein
|Martine Docourt
|SP
|NE
|Ja
|Michèle Dünki-Bättig
|SP
|ZH
|Ja
|Regina Durrer-Knobel
|Mitte
|NW
|Ja
|Mike Egger
|SVP
|SG
|Nein
|Alex Farinelli
|FDP
|TI
|Nein
|Laurence Fehlmann Rielle
|SP
|GE
|Ja
|Nina Fehr Düsel
|SVP
|ZH
|Nein
|Olivier Feller
|FDP
|VD
|Nein
|Benjamin Fischer
|SVP
|ZH
|Nein
|Giorgio Fonio
|Mitte
|TI
|Ja
|Sylvain Freymond
|SVP
|VD
|Nein
|Tamara Funiciello
|SP
|BE
|Ja
|Andreas Gafner
|SVP
|BE
|Nein
|Benoît Gaillard
|SP
|VD
|Ja
|Laura Gantenbein
|Grüne
|SO
|Ja
|Walter Gartmann
|SVP
|SG
|Nein
|Anna Giacometti
|FDP
|GR
|Nein
|Simone Gianini
|FDP
|TI
|Nein
|Benjamin Giezendanner
|SVP
|AG
|Nein
|Andreas Glarner
|SVP
|AG
|Nein
|Christian Glur
|SVP
|AG
|Nein
|Nadine Gobet
|FDP
|FR
|Nein
|Roger Golay
|SVP
|GE
|Enthalten
|Michael Götte
|SVP
|SG
|Nein
|Michael Graber
|SVP
|VS
|Nein
|Corina Gredig
|GLP
|ZH
|Nein
|Jürg Grossen
|GLP
|BE
|Nein
|Franz Grüter
|SVP
|LU
|Nein
|Niklaus-Samuel Gugger
|Mitte
|ZH
|Ja
|Lars Guggisberg
|SVP
|BE
|Nein
|Diana Gutjahr
|SVP
|TG
|Nein
|Barbara Gysi
|SP
|SG
|Ja
|Greta Gysin
|Grüne
|TI
|Ja
|Martin Haab
|SVP
|ZH
|Nein
|Patrick Hässig
|GLP
|ZH
|Nein
|Stefanie Heimgartner
|SVP
|AG
|Nein
|Erich Hess
|SVP
|BE
|Nein
|Lorenz Hess
|Mitte
|BE
|Ja
|Alois Huber
|SVP
|AG
|Nein
|Martin Hübscher
|SVP
|ZH
|Abwesend
|Roman Hug
|SVP
|GR
|Nein
|Thomas Hurter
|SVP
|SH
|Nein
|Christian Imark
|SVP
|SO
|Nein
|Jessica Jaccoud
|SP
|VD
|Ja
|Matthias Samuel Jauslin
|GLP
|AG
|Nein
|Marc Jost
|Mitte
|BE
|Ja
|Irène Kälin
|Grüne
|AG
|Ja
|Sidney Kamerzin
|Mitte
|VS
|Ja
|Pius Kaufmann
|Mitte
|LU
|Ja
|Delphine Klopfenstein Broggini
|Grüne
|GE
|Ja
|Thomas Knutti
|SVP
|BE
|Nein
|Nicolas Kolly
|SVP
|FR
|Nein
|Philipp Kutter
|Mitte
|ZH
|Ja
|Miriam Locher
|SP
|BL
|Ja
|Christian Lohr
|Mitte
|TG
|Ja
|Raphaël Mahaim
|Grüne
|VD
|Ja
|Vincent Maitre
|Mitte
|GE
|Enthalten
|Piero Marchesi
|SVP
|TI
|Nein
|Min Li Marti
|SP
|ZH
|Ja
|Samira Marti
|SP
|BL
|Ja
|Magdalena Martullo-Blocher
|SVP
|GR
|Nein
|Nadine Masshardt
|SP
|BE
|Ja
|Thomas Matter
|SVP
|ZH
|Nein
|Andreas Meier
|Mitte
|AG
|Ja
|Mattea Meyer
|SP
|ZH
|Ja
|Sophie Michaud Gigon
|Grüne
|VD
|Ja
|Simon Michel
|FDP
|SO
|Nein
|Fabian Molina
|SP
|ZH
|Ja
|Leo Müller
|Mitte
|LU
|Ja
|Stefan Müller-Altermatt
|Mitte
|SO
|Ja
|Philippe Nantermod
|FDP
|VS
|Nein
|Reto Nause
|Mitte
|BE
|Ja
|Jacques Nicolet
|SVP
|VD
|Enthalten
|Nicolò Paganini
|Mitte
|SG
|Ja
|Pierre-André Page
|SVP
|FR
|Präsident
|Yvan Pahud
|SVP
|VD
|Nein
|Paolo Pamini
|SVP
|TI
|Nein
|Gerhard Pfister
|Mitte
|ZG
|Ja
|Valérie Piller Carrard
|SP
|FR
|Ja
|Léonore Porchet
|Grüne
|VD
|Ja
|Barbara Portmann
|GLP
|AG
|Nein
|Hans-Peter Portmann
|FDP
|ZH
|Nein
|Katharina Prelicz-Huber
|Grüne
|ZH
|Ja
|Jon Pult
|SP
|GR
|Ja
|Lorenzo Quadri
|SVP
|TI
|Nein
|Thomas Rechsteiner
|Mitte
|AI
|Ja
|Lukas Reimann
|SVP
|SG
|Nein
|Estelle Revaz
|SP
|GE
|Ja
|Katja Riem
|SVP
|BE
|Nein
|Christoph Riner
|SVP
|AG
|Nein
|Maja Riniker
|FDP
|AG
|Nein
|Markus Ritter
|Mitte
|SG
|Ja
|Benjamin Roduit
|Mitte
|VS
|Ja
|Anna Rosenwasser
|SP
|ZH
|Ja
|David Roth
|SP
|LU
|Ja
|Marie-France Roth Pasquier
|Mitte
|FR
|Ja
|Daniel Ruch
|FDP
|VD
|Nein
|Monika Rüegger
|SVP
|OW
|Nein
|Hans Jörg Rüegsegger
|SVP
|BE
|Nein
|Farah Rumy
|SP
|SO
|Ja
|Gregor Rutz
|SVP
|ZH
|Nein
|Franziska Ryser
|Grüne
|SG
|Ja
|Regine Sauter
|FDP
|ZH
|Nein
|Barbara Schaffner
|GLP
|ZH
|Nein
|Peter Schilliger
|FDP
|LU
|Nein
|Nina Schläfli
|SP
|TG
|Ja
|Therese Schläpfer
|SVP
|ZH
|Nein
|Marionna Schlatter
|Grüne
|ZH
|Ja
|Anna-Béatrice Schmaltz
|Grüne
|ZH
|Ja
|Ueli Schmezer
|SP
|BE
|Ja
|Pascal Schmid
|SVP
|TG
|Nein
|Daniela Schneeberger
|FDP
|BL
|Nein
|Meret Schneider
|Grüne
|ZH
|Ja
|Elisabeth Schneider-Schneiter
|Mitte
|BL
|Ja
|Markus Schnyder
|SVP
|GL
|Nein
|Priska Seiler Graf
|SP
|ZH
|Ja
|Andri Silberschmidt
|FDP
|ZH
|Nein
|Sandra Sollberger
|SVP
|BL
|Nein
|Daniel Sormanni
|SVP
|GE
|Ja
|Simon Stadler
|Mitte
|UR
|Ja
|Fabienne Stämpfli
|GLP
|BE
|Nein
|Barbara Steinemann
|SVP
|ZH
|Nein
|Thomas Stettler
|SVP
|JU
|Enthalten
|Bruno Storni
|SP
|TI
|Ja
|Manuel Strupler
|SVP
|TG
|Nein
|Gabriela Suter
|SP
|AG
|Ja
|Vroni Thalmann-Bieri
|SVP
|LU
|Nein
|Heinz Theiler
|FDP
|SZ
|Nein
|Michael Töngi
|Grüne
|LU
|Ja
|Jean Tschopp
|SP
|VD
|Ja
|Mauro Tuena
|SVP
|ZH
|Nein
|Brenda Tuosto
|SP
|VD
|Ja
|Nadja Umbricht Pieren
|SVP
|BE
|Nein
|Kris Vietze
|FDP
|TG
|Nein
|Susanne Vincenz-Stauffacher
|FDP
|SG
|Nein
|Patricia von Falkenstein
|FDP
|BS
|Nein
|Erich Vontobel
|SVP
|ZH
|Nein
|Bruno Walliser
|SVP
|ZH
|Nein
|Beat Walti
|FDP
|ZH
|Nein
|Ernst Wandfluh
|SVP
|BE
|Nein
|Christian Wasserfallen
|FDP
|BE
|Nein
|Céline Weber
|GLP
|VD
|Nein
|Laurent Wehrli
|FDP
|VD
|Nein
|Manuela Weichelt
|Grüne
|ZG
|Ja
|Cédric Wermuth
|SP
|AG
|Ja
|Priska Wismer-Felder
|Mitte
|LU
|Ja
|Sarah Wyss
|SP
|BS
|Ja
|Rémy Wyssmann
|SVP
|SO
|Nein
|Andrea Zryd
|SP
|BE
|Ja
|Ursula Zybach
|SP
|BE
|Ja
Die höhere Mehrwertsteuer nahm die grosse Kammer dagegen mit 104 zu 87 Stimmen bei 7 Enthaltungen an.
Den Ausschlag gab damit die GLP. Sie stimmte der Mehrwertsteuer zu, lehnte aber höhere Lohnbeiträge ab. Der Zürcher GLP-Nationalrat Patrick Hässig sagte während der Debatte, die GLP wolle keine weitere Umverteilung von Jung zu Alt. Die Mehrwertsteuer trage seine Fraktion mit, um eine Lösung zu ermöglichen.
Finanzierung der 13. AHV-Rente über Mehrwertsteuer
Die Einigungskonferenz schlug vor, dass die 13. AHV-Rente unter anderem über 0,4 Prozentpunkte höhere Mehrwertsteuer finanziert wird.
|Name
|Partei
|Kanton
|Stimme
|Jean-Luc Addor
|SVP
|VS
|Ja
|Cyril Aellen
|FDP
|GE
|Nein
|Thomas Aeschi
|SVP
|ZG
|Nein
|Islam Alijaj
|SP
|ZH
|Ja
|Céline Amaudruz
|SVP
|GE
|Nein
|Emmanuel Amoos
|SP
|VS
|Ja
|Gerhard Andrey
|Grüne
|FR
|Ja
|Sibel Arslan
|Grüne
|BS
|Ja
|Christine Badertscher
|Grüne
|BE
|Ja
|Jacqueline Badran
|SP
|ZH
|Ja
|Maya Bally
|Mitte
|AG
|Ja
|Bettina Balmer
|FDP
|ZH
|Nein
|Nicole Barandun
|Mitte
|ZH
|Ja
|Kilian Baumann
|Grüne
|BE
|Ja
|Martin Bäumle
|GLP
|ZH
|Ja
|Samuel Bendahan
|SP
|VD
|Ja
|Rudi Berli
|Grüne
|GE
|Ja
|Kathrin Bertschy
|GLP
|BE
|Ja
|Edgar Bischof
|SVP
|AR
|Nein
|Thomas Bläsi
|SVP
|GE
|Nein
|Dominik Blunschy
|Mitte
|SZ
|Ja
|Philipp Matthias Bregy
|Mitte
|VS
|Ja
|Florence Brenzikofer
|Grüne
|BL
|Ja
|Simona Brizzi
|SP
|AG
|Ja
|Roland Rino Büchel
|SVP
|SG
|Nein
|Michaël Buffat
|SVP
|VD
|Nein
|Manfred Bühler
|SVP
|BE
|Nein
|Arbër Bullakaj
|SP
|SG
|Ja
|Christine Bulliard-Marbach
|Mitte
|FR
|Ja
|Thomas Burgherr
|SVP
|AG
|Nein
|Roman Bürgi
|SVP
|SZ
|Nein
|Yvonne Bürgin
|Mitte
|ZH
|Ja
|Didier Calame
|SVP
|NE
|Nein
|Hasan Candan
|SP
|LU
|Ja
|Martin Candinas
|Mitte
|GR
|Ja
|Isabelle Chappuis
|Mitte
|VD
|Ja
|Clarence Chollet
|Grüne
|NE
|Ja
|Katja Christ
|GLP
|BS
|Ja
|Christophe Clivaz
|Grüne
|VS
|Ja
|Damien Cottier
|FDP
|NE
|Nein
|Brigitte Crottaz
|SP
|VD
|Ja
|Christian Dandrès
|SP
|GE
|Ja
|Thomas de Courten
|SVP
|BL
|Nein
|Andrea de Meuron
|Grüne
|BE
|Ja
|Simone de Montmollin
|FDP
|GE
|Nein
|Jacqueline de Quattro
|FDP
|VD
|Nein
|Linda De Ventura
|SP
|SH
|Ja
|Marcel Dettling
|SVP
|SZ
|Nein
|Loïc Dobler
|SP
|JU
|Ja
|Marcel Dobler
|FDP
|SG
|Nein
|Martine Docourt
|SP
|NE
|Ja
|Michèle Dünki-Bättig
|SP
|ZH
|Ja
|Regina Durrer-Knobel
|Mitte
|NW
|Ja
|Mike Egger
|SVP
|SG
|Nein
|Alex Farinelli
|FDP
|TI
|Nein
|Laurence Fehlmann Rielle
|SP
|GE
|Ja
|Nina Fehr Düsel
|SVP
|ZH
|Nein
|Olivier Feller
|FDP
|VD
|Nein
|Benjamin Fischer
|SVP
|ZH
|Nein
|Giorgio Fonio
|Mitte
|TI
|Ja
|Sylvain Freymond
|SVP
|VD
|Nein
|Tamara Funiciello
|SP
|BE
|Ja
|Andreas Gafner
|SVP
|BE
|Nein
|Benoît Gaillard
|SP
|VD
|Ja
|Laura Gantenbein
|Grüne
|SO
|Ja
|Walter Gartmann
|SVP
|SG
|Nein
|Anna Giacometti
|FDP
|GR
|Nein
|Simone Gianini
|FDP
|TI
|Nein
|Benjamin Giezendanner
|SVP
|AG
|Nein
|Andreas Glarner
|SVP
|AG
|Nein
|Christian Glur
|SVP
|AG
|Nein
|Nadine Gobet
|FDP
|FR
|Nein
|Roger Golay
|SVP
|GE
|Enthalten
|Michael Götte
|SVP
|SG
|Nein
|Michael Graber
|SVP
|VS
|Nein
|Corina Gredig
|GLP
|ZH
|Ja
|Jürg Grossen
|GLP
|BE
|Enthalten
|Franz Grüter
|SVP
|LU
|Nein
|Niklaus-Samuel Gugger
|Mitte
|ZH
|Ja
|Lars Guggisberg
|SVP
|BE
|Nein
|Diana Gutjahr
|SVP
|TG
|Nein
|Barbara Gysi
|SP
|SG
|Ja
|Greta Gysin
|Grüne
|TI
|Ja
|Martin Haab
|SVP
|ZH
|Nein
|Patrick Hässig
|GLP
|ZH
|Ja
|Stefanie Heimgartner
|SVP
|AG
|Nein
|Erich Hess
|SVP
|BE
|Nein
|Lorenz Hess
|Mitte
|BE
|Ja
|Alois Huber
|SVP
|AG
|Nein
|Martin Hübscher
|SVP
|ZH
|Abwesend
|Roman Hug
|SVP
|GR
|Nein
|Thomas Hurter
|SVP
|SH
|Nein
|Christian Imark
|SVP
|SO
|Nein
|Jessica Jaccoud
|SP
|VD
|Ja
|Matthias Samuel Jauslin
|GLP
|AG
|Ja
|Marc Jost
|Mitte
|BE
|Ja
|Irène Kälin
|Grüne
|AG
|Ja
|Sidney Kamerzin
|Mitte
|VS
|Ja
|Pius Kaufmann
|Mitte
|LU
|Ja
|Delphine Klopfenstein Broggini
|Grüne
|GE
|Ja
|Thomas Knutti
|SVP
|BE
|Nein
|Nicolas Kolly
|SVP
|FR
|Nein
|Philipp Kutter
|Mitte
|ZH
|Ja
|Miriam Locher
|SP
|BL
|Ja
|Christian Lohr
|Mitte
|TG
|Ja
|Raphaël Mahaim
|Grüne
|VD
|Ja
|Vincent Maitre
|Mitte
|GE
|Enthalten
|Piero Marchesi
|SVP
|TI
|Nein
|Min Li Marti
|SP
|ZH
|Ja
|Samira Marti
|SP
|BL
|Ja
|Magdalena Martullo-Blocher
|SVP
|GR
|Nein
|Nadine Masshardt
|SP
|BE
|Ja
|Thomas Matter
|SVP
|ZH
|Nein
|Andreas Meier
|Mitte
|AG
|Ja
|Mattea Meyer
|SP
|ZH
|Ja
|Sophie Michaud Gigon
|Grüne
|VD
|Enthalten
|Simon Michel
|FDP
|SO
|Nein
|Fabian Molina
|SP
|ZH
|Ja
|Leo Müller
|Mitte
|LU
|Ja
|Stefan Müller-Altermatt
|Mitte
|SO
|Ja
|Philippe Nantermod
|FDP
|VS
|Nein
|Reto Nause
|Mitte
|BE
|Ja
|Jacques Nicolet
|SVP
|VD
|Enthalten
|Nicolò Paganini
|Mitte
|SG
|Ja
|Pierre-André Page
|SVP
|FR
|Präsident
|Yvan Pahud
|SVP
|VD
|Nein
|Paolo Pamini
|SVP
|TI
|Nein
|Gerhard Pfister
|Mitte
|ZG
|Ja
|Valérie Piller Carrard
|SP
|FR
|Ja
|Léonore Porchet
|Grüne
|VD
|Ja
|Barbara Portmann
|GLP
|AG
|Ja
|Hans-Peter Portmann
|FDP
|ZH
|Nein
|Katharina Prelicz-Huber
|Grüne
|ZH
|Ja
|Jon Pult
|SP
|GR
|Ja
|Lorenzo Quadri
|SVP
|TI
|Nein
|Thomas Rechsteiner
|Mitte
|AI
|Ja
|Lukas Reimann
|SVP
|SG
|Nein
|Estelle Revaz
|SP
|GE
|Ja
|Katja Riem
|SVP
|BE
|Nein
|Christoph Riner
|SVP
|AG
|Nein
|Maja Riniker
|FDP
|AG
|Nein
|Markus Ritter
|Mitte
|SG
|Ja
|Benjamin Roduit
|Mitte
|VS
|Ja
|Anna Rosenwasser
|SP
|ZH
|Ja
|David Roth
|SP
|LU
|Ja
|Marie-France Roth Pasquier
|Mitte
|FR
|Ja
|Daniel Ruch
|FDP
|VD
|Nein
|Monika Rüegger
|SVP
|OW
|Nein
|Hans Jörg Rüegsegger
|SVP
|BE
|Nein
|Farah Rumy
|SP
|SO
|Ja
|Gregor Rutz
|SVP
|ZH
|Nein
|Franziska Ryser
|Grüne
|SG
|Ja
|Regine Sauter
|FDP
|ZH
|Nein
|Barbara Schaffner
|GLP
|ZH
|Ja
|Peter Schilliger
|FDP
|LU
|Nein
|Nina Schläfli
|SP
|TG
|Ja
|Therese Schläpfer
|SVP
|ZH
|Nein
|Marionna Schlatter
|Grüne
|ZH
|Ja
|Anna-Béatrice Schmaltz
|Grüne
|ZH
|Ja
|Ueli Schmezer
|SP
|BE
|Ja
|Pascal Schmid
|SVP
|TG
|Nein
|Daniela Schneeberger
|FDP
|BL
|Nein
|Meret Schneider
|Grüne
|ZH
|Ja
|Elisabeth Schneider-Schneiter
|Mitte
|BL
|Ja
|Markus Schnyder
|SVP
|GL
|Nein
|Priska Seiler Graf
|SP
|ZH
|Ja
|Andri Silberschmidt
|FDP
|ZH
|Nein
|Sandra Sollberger
|SVP
|BL
|Nein
|Daniel Sormanni
|SVP
|GE
|Ja
|Simon Stadler
|Mitte
|UR
|Ja
|Fabienne Stämpfli
|GLP
|BE
|Ja
|Barbara Steinemann
|SVP
|ZH
|Nein
|Thomas Stettler
|SVP
|JU
|Enthalten
|Bruno Storni
|SP
|TI
|Ja
|Manuel Strupler
|SVP
|TG
|Nein
|Gabriela Suter
|SP
|AG
|Ja
|Vroni Thalmann-Bieri
|SVP
|LU
|Nein
|Heinz Theiler
|FDP
|SZ
|Nein
|Michael Töngi
|Grüne
|LU
|Ja
|Jean Tschopp
|SP
|VD
|Ja
|Mauro Tuena
|SVP
|ZH
|Nein
|Brenda Tuosto
|SP
|VD
|Ja
|Nadja Umbricht Pieren
|SVP
|BE
|Nein
|Kris Vietze
|FDP
|TG
|Nein
|Susanne Vincenz-Stauffacher
|FDP
|SG
|Nein
|Patricia von Falkenstein
|FDP
|BS
|Nein
|Erich Vontobel
|SVP
|ZH
|Nein
|Bruno Walliser
|SVP
|ZH
|Nein
|Beat Walti
|FDP
|ZH
|Nein
|Ernst Wandfluh
|SVP
|BE
|Nein
|Christian Wasserfallen
|FDP
|BE
|Nein
|Céline Weber
|GLP
|VD
|Enthalten
|Laurent Wehrli
|FDP
|VD
|Nein
|Manuela Weichelt
|Grüne
|ZG
|Ja
|Cédric Wermuth
|SP
|AG
|Ja
|Priska Wismer-Felder
|Mitte
|LU
|Ja
|Sarah Wyss
|SP
|BS
|Ja
|Rémy Wyssmann
|SVP
|SO
|Nein
|Andrea Zryd
|SP
|BE
|Ja
|Ursula Zybach
|SP
|BE
|Ja
SVP und FDP argumentierten gegen zusätzliche Belastungen für Erwerbstätige und Unternehmen. Der Genfer FDP-Nationalrat Cyril Aellen sagte während der Debatte: «Wir sind gegen eine Politik, die heute verteilt und morgen die Quittungen verschickt.»
Die Linke und die Mitte warnten dagegen vor einer ungenügenden Finanzierung. «Wir sind solidarisch in der Finanzierung, verantwortungsvoll im Umgang mit den Finanzen und konsequent im Respekt gegenüber unseren demokratischen Institutionen», so der Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner.
Ganz entschieden ist die Sache noch nicht. Die Mehrwertsteuer-Vorlage muss am Freitag noch durch die Schlussabstimmungen. Danach müssen Volk und Stände zustimmen, weil die Erhöhung eine Verfassungsänderung braucht. Die höhere Mehrwertsteuer könnte der AHV 2030 zwischen 1,4 bis 1,6 Milliarden Franken pro Jahr zusätzlich bringen. Das reicht bei weitem nicht, um die 13. AHV-Rente zu finanzieren. Der nächste AHV-Streit ist damit vorprogrammiert.