Deutsche Firmen wollen Do it + Garden übernehmen

Die Migros sucht neue Betreiber für ihre 45 Do it + Garden-Standorte. Neben drei deutsche Firmen – Obi, Bauhaus, Rossmann – hat auch der niederländische Discounter Action konkretes Interesse bekundet.

Die Fachmarktkette der Migros für Baumarkt- und Gartenartikel Do it + Garden ist auf der Suche nach einem neuen Betreiber und einer neuen Betreiberin. Insgesamt sind 45 Standorte betroffen, welche rund 10 Prozent des Schweizer Do-it-Yourself-Marktes ausmachen.

Die Bewerbungsfrist für die Übernahme ist Ende Oktober abgelaufen. Wie die «Lebensmittelzeitung» berichtet, haben auch vier deutsche Unternehmen Interesse gezeigt. So beispielsweise Obi und Bauhaus.

Migros betreibt bereits zehn Obi-Baumärkte als Franchisenehmer

Die Migros betreibt als Franchisenehmer zehn Obi-Baumärkte, die 2023 rund 200 Millionen Franken Umsatz machten. Die Übernahme weiterer Ladenflächen von Do it + Garden würden ebenfalls über ein Franchisenkonzept ablaufen.

An einem Dutzend Standorten soll Obi Interesse haben. Das wäre ein deutlicher Expansionsschritt in einem Markt, den Obi trotz der Umsatz-Rückgänge als «zufriedenstellend» bezeichnet.

Bauhaus betreibt aktuell fünf Fachmärkte in der Schweiz und prüfe «kontinuierlich» Expansionsmöglichkeiten. Konkretes Interesse gebe es an zwei der grössten «Do it + Garden».

Interesse hat auch die deutsche Drogeriekette Rossmann. Sie wollen in zahlreichen Schweizer Filialen in der Schweiz herunterkommen und suchen dafür nach geeigneten Standorten.

Niederländischer Discounter will in die Schweiz expandieren

Auch der niederländische Discounter Action hat Expansionspläne in der Schweiz. Dieses Unternehmen sei an «Standorten in Stadtrandlage» interessiert.

Die Migros äussert sich nicht zu den Vorgängen. An der Medienkonferenz letzte Woche hiess es, es werde weiterhin nach einem Käufer oder einer Käuferin gesucht.

Im Rahmen der Umstrukturierung wurden bereits einzelne Filialen geschlossen.