4 Crashes auf A1 in Region Solothurn – mehrere Verletzte

In diesen Unfall waren drei Autos involviert. Kapo Solothurn

Auf der Autobahn A1 zwischen Härkingen und Derendingen ist es am Freitag zu vier Auffahrkollisionen gekommen. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Gleich vier Unfälle innert weniger Stunden beschäftigen am Freitag die Solothurner Polizei auf der A1. Kurz vor 15 Uhr, kam es auf der Autobahn A1 bei Niederbipp, in Fahrtrichtung Bern, zu einer Auffahrkollision mit fünf beteiligten Personenwagen. Dabei wurden gemäss derzeitigem Kenntnisstand zwei Personen leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in Spitäler gebracht. Drei beteiligte Personenwagen mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Gegen 15.40 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A1 bei Härkingen, in Fahrtrichtung Bern, eine Auffahrkollision mit zwei beteiligten Personenwagen. Ernsthaft verletzt wurde bei diesem Verkehrsunfall niemand. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Zwei weitere Unfälle am Abend

Um zirka 19.45 Uhr kam es auf dem Überholstreifen der Autobahn A1 bei Oensingen, in Fahrtrichtung Zürich, zu einer Auffahrkollision mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen mussten mit Ambulanzen zur ärztlichen Kontrolle in Spitäler gebracht werden. Die drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Kurz vor 20 Uhr kam es auf der Autobahn A1 bei Derendingen, in Fahrtrichtung Zürich, zu einer Auffahrkollision mit zwei beteiligten Personenwagen. Drei Fahrzeuginsassen mussten durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Die beiden Personenwagen wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.