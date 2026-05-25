In Erlisbach SO wurde am Sonntag ein Ladenbesitzer von vier Frauen überfallen. (Archivbild) sda

Vier unbekannte Frauen haben in Erlisbach SO einen Laden überfallen. Der Besitzer wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Erlisbach SO wurde am Sonntag ein Ladenbesitzer von vier Frauen überfallen.

Er wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizeu sucht Zeugen. Mehr anzeigen

Am Sonntagnachmittag ist in Erlinsbach SO ein Ladenbesitzer von vier unbekannten Frauen tätlich angegangen und beraubt worden. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Die Täterinnen verschafften sich am 24. Mai 2026 gegen 16 Uhr Zutritt zu einem Geschäft an der Aarauerstrasse und griffen den Inhaber an. Anschliessend flüchteten sie mit Deliktsgut zu Fuss in Richtung Dorfplatz.

Laut Polizei hatten sich die vier Frauen bereits am Vortag mehrfach im Laden aufgehalten. Die Kantonspolizei Solothurn und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.

Personen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Täterinnen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 627 81 17 zu melden.