  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Erlisbach SO Vier Frauen überfallen Laden und verletzen Besitzer

Lea Oetiker

25.5.2026

In Erlisbach SO wurde am Sonntag ein Ladenbesitzer von vier Frauen überfallen. (Archivbild)
In Erlisbach SO wurde am Sonntag ein Ladenbesitzer von vier Frauen überfallen. (Archivbild)
sda

Vier unbekannte Frauen haben in Erlisbach SO einen Laden überfallen. Der Besitzer wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Lea Oetiker

25.05.2026, 13:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Erlisbach SO wurde am Sonntag ein Ladenbesitzer von vier Frauen überfallen.
  • Er wurde dabei leicht verletzt.
  • Die Polizeu sucht Zeugen.
Mehr anzeigen

Am Sonntagnachmittag ist in Erlinsbach SO ein Ladenbesitzer von vier unbekannten Frauen tätlich angegangen und beraubt worden. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Die Täterinnen verschafften sich am 24. Mai 2026 gegen 16 Uhr Zutritt zu einem Geschäft an der Aarauerstrasse und griffen den Inhaber an. Anschliessend flüchteten sie mit Deliktsgut zu Fuss in Richtung Dorfplatz.

Laut Polizei hatten sich die vier Frauen bereits am Vortag mehrfach im Laden aufgehalten. Die Kantonspolizei Solothurn und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.

Personen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Täterinnen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 627 81 17 zu melden.

Meistgelesen

FCSG-Boss Hüppi: «Es gibt Tendenzen, die wir in dieser Form nicht akzeptieren werden»
Die Schweiz schwitzt schon im Mai – droht uns ein Hitzesommer 2026?
Was machte das grösste Flugzeug der Welt in Zürich?
Nach Skandal-Video: Frankreich untersagt Israels Sicherheitsminister Einreise
Internationales Gericht urteilt zum Streikrecht: Warum das auch die Schweiz betrifft