Feriengänger aufgepasstDiese sechs Schweizer Pässe sind wegen Schneefalls geschlossen
Samuel Walder
6.10.2025
Der Winter hat in den Alpen ein frühes Gastspiel gegeben: Mehrere Schweizer Pässe sind wegen Schneefalls geschlossen – ausgerechnet zum Start der Herbstferien. Besonders betroffen sind Furka, Grimsel, Nufenen und Susten.
So schön ein schneebedeckter Berg sein kann, auf den Strassen macht er keinen Spass. Laut «Meteonews» ist es am Montag stark bewölkt, am Morgen vor allem in den Voralpen teils nass. Flocken sind ab 1500 Metern zu erwarten. Der Rest der Woche soll dann trocken verlaufen.
Doch der Schnee macht vor allem den Herbstferiengängern nun allenfalls einen Strich durch die Rechnung. Wie der TCS berichtet, sind vier der grossen Pässe wegen Schneefalls geschlossen.
Der Furkapass (2429 Meter), der Grimselpass (2164 Meter), der Nufenenpass (2478 Meter) und der Sustenpass (2234 Meter) sind geschlossen. Auch wer über den Ächerlipass (1457 Meter) oder über den Pragelpass (1558 Meter) will, muss einen Umweg fahren.
Der Gotthardpass ist weiterhin befahrbar. In Airolo zeigt eine Webcam am Montagmorgen eine dünne Schneedecke neben der Fahrbahn. Der Tunnel ist weiter geöffnet. Mit Stau ist am Montagvormittag nicht zu rechnen, wie ein Blick auf die Gotthard-Traffic-Seite zeigt.
Staufalle Gotthard umfahren – Auf diesen klassischen Routen kommst du (fast immer) stressfrei in den Süden
Alle Jahre wieder ist der Gotthard dicht. Und rund um Ostern ist auch auf der San Bernardino-Route ganz schön was los. Dabei gibt es Alternativen, die dich staufrei in den Süden bringen – meistens zumindest.
Über 700’000 Erwachsene können nicht schwimmen – es zu lernen, braucht viel Geduld
In der Schweiz können acht Prozent der Bevölkerung nicht schwimmen. In einem Kurs lernen sie nicht nur die richtige Technik, sondern vor allem, sich im Wasser sicher zu fühlen.
15.09.2025
Vanessa Grand spricht in der «Arena» zur E-ID
Die Walliserin Vanessa Grand fiel im Abstimmungskampf zur E-ID mit einem sehr persönlichen Auftritt in der «Arena» auf: «Eine E-ID würde Menschen mit Behinderung im Alltag mehr Selbstbestimmung, Teilhabe, Autonomie und Privatsphäre bringen.»
28.09.2025
Erneut grosses Warten bei der E-ID-Abstimmung
Beim Ja-Komitee haben erste Nationalrätinnen und Nationalräte bereits Weisswein und Prosecco bestellt – ohne preiszugeben, ob es sich dabei um einen Siegeswein oder ein Trostglas handelt.
28.09.2025
Über 700’000 Erwachsene können nicht schwimmen – es zu lernen, braucht viel Geduld