Auf dem Grimselpass präsentiert sich die Lage am Montagmorgen neblig und schneebedeckt. meteoblue.com

Der Winter hat in den Alpen ein frühes Gastspiel gegeben: Mehrere Schweizer Pässe sind wegen Schneefalls geschlossen – ausgerechnet zum Start der Herbstferien. Besonders betroffen sind Furka, Grimsel, Nufenen und Susten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Montag fiel in den Bergen der erste Schnee – Flocken sind laut Meteonews ab rund 1500 Metern gefallen.

Wegen der Schneefälle sind derzeit vier grosse Alpenpässe geschlossen: Furka, Grimsel, Nufenen und Susten. Auch der Ächerli- und Pragelpass sind nicht befahrbar.

Der Gotthardpass bleibt geöffnet; in Airolo liegt nur eine dünne Schneeschicht. Mehr anzeigen

So schön ein schneebedeckter Berg sein kann, auf den Strassen macht er keinen Spass. Laut «Meteonews» ist es am Montag stark bewölkt, am Morgen vor allem in den Voralpen teils nass. Flocken sind ab 1500 Metern zu erwarten. Der Rest der Woche soll dann trocken verlaufen.

Doch der Schnee macht vor allem den Herbstferiengängern nun allenfalls einen Strich durch die Rechnung. Wie der TCS berichtet, sind vier der grossen Pässe wegen Schneefalls geschlossen.

Der Furkapass (2429 Meter), der Grimselpass (2164 Meter), der Nufenenpass (2478 Meter) und der Sustenpass (2234 Meter) sind geschlossen. Auch wer über den Ächerlipass (1457 Meter) oder über den Pragelpass (1558 Meter) will, muss einen Umweg fahren.

In Airolo liegt am Montagmorgen ebenfalls Schnee. swisswebcams.ch

Der Gotthardpass ist weiterhin befahrbar. In Airolo zeigt eine Webcam am Montagmorgen eine dünne Schneedecke neben der Fahrbahn. Der Tunnel ist weiter geöffnet. Mit Stau ist am Montagvormittag nicht zu rechnen, wie ein Blick auf die Gotthard-Traffic-Seite zeigt.