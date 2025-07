Mann wehrt sich gegen Serafe wegen «Verschwörung» – verliert auf ganzer Linie

Kululu Diese Gebühr ist ein Diktat…. Ich schaue praktisch gar nicht SRG und trotzdem muss ich bezahlen. Das ist als würde ich in einem Einkaufsladen gehen und wieder rausgehen ohne was zu kaufen, muss aber trotzdem zahlen. Was ist dies für eine Welt.

Thautzeuleu21 Kululu Ich zahle auch via Steuern für vieles, das ich selber nicht oder nur ganz selten nutze. Weil es wichtig ist, dass es diese Angebote gibt, damit unsere Gesellschaft funktioniert.

Radio und Fernsehen für die verschiedenen Sprachregionen und mit einem breiten Angebot an Inhalten gehört da auch dazu.

Aber ich glaube tatsächlich, es wäre besser, die SRG direkt via Steuern zu finanzieren statt über die Haushaltabgabe.

Sevele Kululu Ich sehe das eigentlich auch so ! Aber wundert das einem in der Schweiz ? Nein ! Man bezahlt schön brav und einige erfreuen sich daran weil es Kohle gibt. Der dumme Schweizer bezahlt ja einfach und sonst hat er Probleme womöglich mit der Justiz und dem Betreibungsamt !

Sevele Thautzeuleu21 Meiner Meinung nach wäre es sogar besser auch die SRF den Deutschen zu verkaufen oder den Franzosen, die wissen wie man Sendungen macht ! Ich würde jedem Mal empfehlen, die Meteo Sendung auf Frankreich tf1 zu schauen, dann sieht man wirklich was eine Meteo Sendung ausmacht. Der Clou ist, ich kann es der Grenze nach nachvollziehen und es stimmt sogar was die zeigen und sagen ! Ich würde lieber bei denen eine gebühr bezahlen, es wäre erst noch billiger wahrscheinlich.

Thautzeuleu21 Sevele Ist Ihnen ja freigestellt, deutsche oder französische Programme zu schauen... warum müssen Sie dafür gleich die SRG verkaufen?

Wir haben so viel Freiheiten - wir dürfen hier unseren Senf zu allem geben, erst noch anonym. Wir können uns mal als Mann oder als Frau ausgeben, unsere Meinungen in die Welt blasen etc. Und wir dürfen tatsächlich lesen, schauen und hören, was wir wollen.

Aber es ist wichtig, dass es ein gutes Informationsangebot gibt, das unabhängig davon ist, was den einzelnen gerade passt und dies haben wir mit den Programmen der SRG...

Demokratie braucht unabhängige öffentlich- rechtliche Medien.

Burton124 Und wer garantiert, dass die Serafe keinen Missbrauch bei Aufhebungen von Rechtsvorschlägen macht?

Sie handelt so ja Geldtechnisch beineiner Aufhebung immer in die eigene Kasse und somit ist keine neutralität gewährleistet weil es keine Gewaltentrennung gibt.

Ernst_Fischer Es wäre Zeit, SERAFE total zu eliminieren, zu annulieren, auszuschalten. Aber bei Abstimmungen resultiert stets, dass die Bürger MEHR zahlen wollen. Solange das so bleibt, zahlen wir eben. Der Leistungsauftrag der SRG ist schon lange fraglich, dort reden irgendwelche Experten über irgendein Wolken-Thema. Die Experten kommen stets aus dem Ausland und haben von der Schweiz oft keine Ahnung. Da kann man nur eines machen: Abschalten. Das tun schon viele, weil sie die Informationen als wertlos erachten.

Thautzeuleu21 Ernst_Fischer Experten die über ein Wolken-Thema reden, nennt man glaub Meteorologen - und sooo viele davon hat es bei SRF glaub nicht, oder? 😉

Sevele Ernst_Fischer Ich kann sowieso nicht verstehen, warum immer wieder noch jemand dazwischen sein muss, der notabene wieder viel Geld erhält. Aber eben, "sauhäfeli sautäfeli...."

Sevele Ernst_Fischer Na ja abschalten genügt nicht. Man muss ja dennoch bezahlen in der Schweiz ob man nun ein Fernsehgerät hat oder nicht !

Sevele Thautzeuleu21 Also Meteorologen ? Na sowas, bei uns gibt es viel zu viel blabla bei Meteo, Sachen die niemand interessiert, alles Selbstdarsteller !! Ich sehe immer Meteo bei Frankreich tf1 weil: 1. viel weniger blabla, die gezeigte Wetterkarte absolut perfekt ist und verständlich. Wen interessiert es am Abend zu wissen wie das Wetter über den Tag war ? Stellen Sie sich vor, ich habe das selbst bemerkt. Und was interessiert es mich zu wissen wie das Wetter in Asien war oder ist, oder im hohen Norden ? Ich möchte wissen wie das Wetter in der Schweiz sein wird, basta. Wie lange soll das Theater noch dauern auf dem Dach ? Die Begrüssung 3-Fach: Guten Abend, Grüesser und herzlich willkommen ! Solchen Mist

Patrick_Renold Niemand sollte diesen Schmarren bezahlen. So lange bis die Gerichte und Konkursämter überfordert sind. Wir ,,geniesssen'' keine 5min. im Jahr das Sprachrohr des Bundesrates. Auf die Minute heruntergebrochen sind das etwas CHF 60/min. was ich Abriss finde.

Thautzeuleu21 Patrick_Renold Ich finde es lustig, dass so viele behaupten, niemals oder fast nie SRF zu sehen/hören und trotzdem glauben, die Qualität der Inhalte beurteilen zu können.

Korrektur23 Wie kann der Mann sich überhaupt ein Urteil über den Inhalt der Sendungen von SRG bilden, wenn er doch weder über ein Fernseh- noch ein Radiogerät verfügt?

thatsme Es gibt nur eins, man muss die Volksinitiative von CHF 200.00 annehmen. Der Bundesrat zockt einmal mehr die Bürger ab. Hätte er doch auch auf 2027 die Gebühr für die Haushalte auf CHF 300.00 senken können und nicht nur für kleine und mittlere Unternehmen. Alle sollten gleich behandelt werden. Der Bundesrat hatte damals auf Tele24 verboten. Einfach nur Machtspiele in Bern.