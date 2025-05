Hat offenbar mit einer Sicherheitslücke zu kämpfen: das Untersuchungsgefängnis Solothurn. Kanton Solothurn

In Solothurn ist vier Untersuchungshäftlingen am Sonntag die Flucht aus dem Gefängnis gelungen – und das mitten im regulären Aufenthaltsbetrieb. Die Polizei sucht nach den Männern.

Am späteren Sonntagnachmittag ist vier Personen die Flucht aus dem Untersuchungsgefängnis Solothurn gelungen. Die Flucht ereignete sich im Vollzugstrakt während dem regulären Aufenthalt in den Gemeinschaftsräumen ausserhalb der Zelle, schreibt die Staatskanzlei Solothurn in einer Mitteilung.

Die vier geflüchteten Männer befanden sich demnach im Rahmen von Strafverfahren wegen Vermögensdelikten, namentlich wegen Einbruchdiebstahls, im vorzeitigen Strafvollzug. Die eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Bei der Flucht seien keine Personen zu Schaden gekommen. Der Hergang und die Umstände der Flucht werden analysiert. Das Amt für Justizvollzug hat Sofortmassnahmen ergriffen. Weitere Angaben seien aus Gründen der Betriebssicherheit nicht möglich.