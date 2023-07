Blitze treffen erst zwei Arbeiter und dann die Rettungskräfte

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 21.07.2023

Heute Morgen wurden zwei Personen in Ménières FR vom Blitz getroffen. Sie wurden mit Verletzungen in ein Spital gebracht. Während des Einsatzes wurden zwei Rettungskräfte von einem weiteren Blitz getroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Ménières FR wurden am Freitagmorgen zwei Feldarbeiter vom Blitz getroffen.

Rettungskräfte versorgten die verletzten Männer.

Während des Einsatzes schlug ein weiterer Blitz auf dem Feld ein und hat einen Helikopter-Piloten und einen Polizisten getroffen. Mehr anzeigen

Nachdem heute Morgen zwei Personen in Ménières FR durch einen Blitzschlag verletzt worden waren, eilten Rettungskräfte zum Unglücksort. Sie versorgten zwei Männer im Alter von 51 und 16 Jahren, die auf einem Feld gearbeitet hatten, als sie vom Blitz getroffen wurden. Das teilte die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mit.

Die Männer, der 51-Jährige wurde schwer verletzt, wurden von Sanitätern und der Rega verarztet, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurden. Während der Rettungsaktion schlug ein weiterer Blitz ein und traf den Piloten des Rega-Helikopters sowie einen Polizisten. Diese beiden Personen blieben unverletzt.

So verhältst du dich bei einem Gewitter richtig Das Naturgefahrenportal empfiehlt das richtige Verhalten im Falle eines Gewitters.

Du solltest die lokale Wetterentwicklung beobachten, die Push-Meldungen der MeteoSchweiz-App beachten.

Für Blitzschlag exponierte Orte wie Bergkreten, Bäume, Masten oder Türme solltest du meiden.

Suche Schutz in einem Gebäude oder Auto.

Bist du im offenen Gelände unterwegs, nimm bei Blitzschlag eine Kauerstellung ein, meide Gewässer, überflutete Strassenabschnitte, Bachbetten und stark geneigte Hangzonen. Mehr anzeigen

Wie eine Polizei-Mediensprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, wurden die beiden Verletzten nach dem zweiten Blitzeinschlag nicht per Helikopter ins Spital gebracht, sondern per Ambulanz.

Am 11. Juli war im Kanton Freiburg bereits eine Frau von einem Blitz getroffen und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in Villars-sur-Glâne, einem Vorort von Freiburg. Ménières liegt in der Nähe von Estavayer-le-Lac FR im Broyebezirk.

In Ménières FR wurden vier Männer vom Blitz getroffen: Zwei Feldarbeiter wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. (Archivbild) KEYSTONE/dpa/Marius Bulling

tafi/SDA