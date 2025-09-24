  1. Privatkunden
Kritik gegen Leutschenbach Viktor Giacobbo: «Bei SRF bestimmen Chefs, was ein Satiriker darf»

Petar Marjanović

24.9.2025

Viktor Giacobbo schildert im Interview, wie Ueli Maurer auf seine Parodien reagierte.
Viktor Giacobbo schildert im Interview, wie Ueli Maurer auf seine Parodien reagierte.
SRF

Viktor Giacobbo hat im SRF-«Tagesgespräch» über den politischen Druck auf Satiriker in den USA gesprochen. Dabei zog er Vergleiche zur Schweiz und kritisierte zugleich Strukturen beim SRF.

Petar Marjanović

24.09.2025, 18:32

24.09.2025, 19:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schweizer Satiriker Viktor Giacobbo hat im SRF-«Tagesgespräch» die Absetzung der US-Late-Night-Show von Jimmy Kimmel als politischen Eingriff kritisiert.
  • In der Schweiz erkenne er solche Einschränkungen nicht, Politiker könnten auf Satire reagieren und erwähnt Ueli Maurer als Beispiel.
  • Kritik übte er hingegen an SRF-Chefs, die sich in «künstlerisch-formalen Fragen» einmischten – nicht nur dort, wie er gegenüber blue News betonte.
Mehr anzeigen

Satiriker Viktor Giacobbo (73) hat am Montag im SRF-«Tagesgespräch» über den Umgang mit politischer Satire diskutiert. Anlass war die kurzzeitige Absetzung der US-Late-Night-Show von Jimmy Kimmel:

Der TV-Sender ABC stoppte das Format eine Woche lang. Der US-Comedian hatte zuvor in einer Sendung suggeriert, dass der Mörder von Charlie Kirk möglicherweise Teil der sogenannten MAGA-Bewegung des US-Präsidenten («Make America Great Again») gewesen sei. 

Am Dienstag war Kimmel zwar zurück. Noch bevor das Comeback bekannt wurde, äusserte sich Giacobbo entsetzt über diesen Zensureingriff. «Es geht nicht um eine Comedy-Sendung, es geht um Politik. Es ist ein politischer Druck, der dort stattfindet», sagte er. Neben der Politik spielten in den USA auch religiöse Kräfte eine Rolle, wie etwa an der Trauerfeier für Kirk sichtbar geworden sei.

Ueli Maurer konnte Parodien nicht anschauen

Einen Vergleich mit der Schweiz zog Viktor Giacobbo ebenfalls: Hier erkenne er solche Einschränkungen nicht. Politiker hätten die Möglichkeit, auf Satire zu reagieren – so habe ihm etwa Ueli Maurer einmal offen gesagt, er schaue sich seine Parodien nicht an, weil sie ihn zu sehr träfen. Giacobbo wertete das als ehrliche Haltung.

Viktor Giacobbo spielte 2019 bei einer Tournee von Circus Knie den Medienunternehmer Roger Schawinski.
Viktor Giacobbo spielte 2019 bei einer Tournee von Circus Knie den Medienunternehmer Roger Schawinski.
Bild: Keystone

Spannend wurde das Gespräch, als er seine Erfahrungen mit SRF schilderte. In den 1990er-Jahren sei Roger Schawinski beim Sender «persona non grata» gewesen. Giacobbo wehrte sich dagegen und konnte ihn schliesslich doch einladen.

Heute sieht er das Problem weniger bei Einzelpersonen als in Strukturen, wie er auf die Frage auf ein mögliches Comeback sagt: «Es ist schwierig beim SRF, weil dort leider immer noch die zuständigen Chefs bestimmen, was ein Satiriker darf und was nicht.»

Viktor Giacobbo betonte on air, dass es ihm wichtig sei, dass die «Chefs das hören» (siehe Video).

Viktor Giacobbo: «Bei SRF bestimmen Chefs, was ein Satiriker darf»

Viktor Giacobbo: «Bei SRF bestimmen Chefs, was ein Satiriker darf»

Viktor Giacobbo hat im SRF-«Tagesgespräch» über den politischen Druck auf Satiriker in den USA gesprochen. Dabei zog er Vergleiche zur Schweiz und kritisierte zugleich Strukturen beim SRF.

24.09.2025

SRF weist Vorwurf zurück

Gegenüber blue News präzisierte Viktor Giacobbo, dass es ihm dabei «weder um politische noch um publizistische Weisungen» gehe.

Vorgesetzte mischten sich vielmehr bei «künstlerisch-formalen Fragen» ein. Konkret: «Wer wird beauftragt, unabhängig eine Sendung zu gestalten? Und wer bestimmt die formale und inhaltliche Art der Komik? Dass Chefs da dreinreden, ist im Übrigen nicht nur beim SRF der Fall.»

Viktor Giacobbo über seine Karriere. «Ich habe einen Haufen Seich gemacht»

Viktor Giacobbo über seine Karriere«Ich habe einen Haufen Seich gemacht»

SRF weist den Vorwurf zurück, dass sich Satiriker*innen an direkte Weisungen der SRF-Spitze zu halten haben:

In den publizistischen Leitlinien sei Satire ausdrücklich als Kunstform vorgesehen und als «erwünschtes Mittel der Unterhaltung und der demokratischen Auseinandersetzung» festgeschrieben. Satiriker*innen entschieden zusammen mit den Redaktionen, welche Inhalte sie wie umsetzen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Komiker Marco Rima: «Ich musste wieder bei null anfangen»

Komiker Marco Rima: «Ich musste wieder bei null anfangen»

Seit fast 45 Jahren steht Marco Rima auf der Bühne. In der Talkshow mit Claudia Lässer erzählt der Kabarettist, warum Aufstehen nach Tiefschlägen das Wichtigste ist und verrät was ihm Halt gibt.

17.09.2025

Mehr zu SRF

Müller/Giacobbo polarisieren. Darum werden im Circus Knie jetzt Witze über Trump gemacht

Müller/Giacobbo polarisierenDarum werden im Circus Knie jetzt Witze über Trump gemacht

Bötschi fragt Fabienne Hadorn. «Heute machen Frauen einfach alles. Derweil die Männer gegen die Wand fahren»

Bötschi fragt Fabienne Hadorn«Heute machen Frauen einfach alles. Derweil die Männer gegen die Wand fahren»

Bötschi fragt Nik Hartmann. «Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Bötschi fragt Nik Hartmann«Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

