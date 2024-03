Villa mit illegalem Ausbau steht zum Verkauf

Ein luxuriöses Anwesen auf über 8000 Quadratmetern steht zum Verkauf. Beim Bau ging aber nicht alles mit rechten Dingen zu. Newhome

In Goldingen SG steht eine Villa zum Verkauf, die vor 25 Jahren illegal erweitert worden ist. Ein Teil der unbewilligten Ausbauten ist immer noch vorhanden – und gehört zum Angebot.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Goldingen SG steht eine Villa zum Verkauf.

Im ursprünglichen Gebäude lebte die Schauspielerin Lilly Palmer.

Ein deutsches Paar hat das Gebäude stark ausgebaut. Dabei hat es den bewilligten Rahmen stark überschritten.

Ein Teil der illegalen Ausbauten musste es abbrechen. Ein anderer Teil ist unangetastet geblieben und steht nun mit zum Verkauf. Mehr anzeigen

In Goldingen SG steht eine Villa mit bewegter Geschichte zum Verkauf. Nicht nur hat eine Frau von Weltruhm schon dort gelebt. Das Haus hat auch ein paar Leichen im Keller, genauer: Teile der Liegenschaft sind ohne Bewilligung gebaut worden.

Ursprünglich stand an der prominenten Lage auf dem Schlosshügel ein Landhaus. Darin lebte während mehr als 25 Jahren die deutsche Filmdiva Lilli Palmer.

Ausbau weit über die Baubewilligung hinaus

1999 erweiterte das deutsche Unternehmerpaar Dewert das Landhaus zu einer Villa wie aus dem Bilderbuch. Der «Blick», der die Affäre damals publik machte, zählt auf: «Wintergarten, Tierstall, Biotop, Türmchen, Wellnesszone und Park», seien dazugekommen. Vertreter des Kanton St. Gallen schätzten die Umbaukosten damals im «Blick» auf 10 Millionen Franken.

Der Haken dabei: Nicht alle Erweiterungen waren bewilligt worden, denn teilweise liegen sie in der Landwirtschaftszone, in der nur mit Ausnahme-Bewilligung gebaut werden darf. In der Folge mussten die Dewerts einige ihrer Bauten abbrechen. Der Wellness-Bereich aber steht noch heute. Obwohl laut «Blick» auch für diesen nie eine Baubewilligung vorlag.

Und nun steht das luxuriöse Anwesen zum Verkauf. Homegate und Newhome preisen die Liegenschaft an. Homegate nüchtern als «Anwesen mit Park», das Konkurrenz-Portal Newhome als «11 Zimmer Villa». «Preis auf Anfrage» heisst es bei beiden Immobilien-Plattformen. Die Grundstücksfläche spricht für sich: 8365 Quadratmeter.

Goldinger Gemeinderat: Alles legal

Der Ersatzneubau begann 1998. Das St. Galler Verwaltungsgericht fällte 2008 das Urteil, dass die Besitzer die ursprüngliche Liegenschaft weit über den bewilligten Umfang hinaus erweitert hatten. 2019 wies der «Blick» nach, dass nicht alles zurückgebaut worden war, das ohne Bewilligung erstellt worden war.

Der Gemeinderat von Goldingen stellt sich auf den Standpunkt, an der Villa und ihrem Umschwung sei inzwischen alles gesetzeskonform. Die Wellness-Anlage ist es laut «Blick» aber weiterhin nicht. Das letzte Kapitel des Rechtsstreits um das Goldinger Anwesen ist wohl noch nicht geschrieben.