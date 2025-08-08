  1. Privatkunden
«Zusammenarbeit sofort beenden» Zürcher Kanzlei kassiert für Beratungen Millionen vom VBS

Samuel Walder

8.8.2025

Ex-Bundesrätin Viola Amherd soll 2,5 Millionen Franken an eine Anwaltskanzlei gezahlt haben – für Untersuchungen. 
Ex-Bundesrätin Viola Amherd soll 2,5 Millionen Franken an eine Anwaltskanzlei gezahlt haben – für Untersuchungen. 
sda

Ob Kampfjet-Beschaffung, Drohnenprojekt oder Patriot-Raketen: Die Zürcher Kanzlei Homburger war fast überall involviert – und stellt dem VBS hohe Rechnungen. Nun wächst der politische Druck.

Samuel Walder

08.08.2025, 09:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das VBS beauftragte die Kanzlei Homburger seit 2021 in mehr als 50 Fällen und zahlte dafür insgesamt 2,5 Millionen Franken.
  • Die Beratungen betrafen fast alle grossen Problemprojekte des VBS, darunter die Drohne ADS15 und das Luftüberwachungssystem Florako.
  • SP-Ständerätin Franziska Roth fordert einen sofortigen Abbruch der Zusammenarbeit mit Homburger.
Mehr anzeigen

Das Verteidigungsdepartement (VBS) hat in den vergangenen vier Jahren wiederholt auf die Dienste der Zürcher Kanzlei Homburger gesetzt – und dafür insgesamt 2,5 Millionen Franken ausgegeben. Das berichtet der Tages-Anzeiger unter Berufung auf eine interne Liste, die gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz veröffentlicht wurde.

Demnach war Homburger in mindestens neun Bereichen für das VBS tätig – darunter fast alle Projekte, die in den letzten Jahren für Schlagzeilen sorgten. Besonders ins Gewicht fallen Beratungen rund um den Kauf der F-35-Kampfjets. Zwei Gutachten aus dem Jahr 2021 bestätigten laut VBS den Festpreis für die Jets. Allein für zusätzliche F-35-bezogene Beratungen nach 2023 flossen über 100'000 Franken an Homburger.

Auch bei anderen Grossprojekten war die Kanzlei involviert: Rund 305'000 Franken kostete die rechtliche Begleitung der Skandaldrohne ADS15, deren Einsatz sich seit Jahren verzögert.

F-35-Jets werden deutlich teurer. Muss Amherd nach Kampfjet-Debakel vor Untersuchungs-Kommission?

F-35-Jets werden deutlich teurerMuss Amherd nach Kampfjet-Debakel vor Untersuchungs-Kommission?

Für das Luftraum-Überwachungssystem Florako, das für 300 Millionen Franken modernisiert werden sollte, stellte Homburger 145'000 Franken in Rechnung. Selbst bei der Modernisierung der Armeetelekommunikation, deren Kosten auf 1,6 Milliarden Franken angestiegen sind, holte das VBS für 35'000 Franken rechtlichen Rat ein.

«Zusammenarbeit sofort beenden»

Ungewöhnlich ist, dass Homburger auch für Medienanfragen beigezogen wurde. Laut dem Bericht liess sich das VBS bei Auskunftsbegehren von Journalistinnen und Journalisten nach dem Öffentlichkeitsgesetz innerhalb von zwei Jahren Beratungen im Wert von rund 175'000 Franken kosten.

SP-Ständerätin Franziska Roth kritisiert die Praxis scharf: «Das VBS muss die Zusammenarbeit mit Homburger umgehend beenden.» Es bestehe der Verdacht, dass die Kanzlei beim F-35 «schlecht beraten» habe. Zudem könne das Vorgehen bedeuten, dass das Departement seiner eigenen Verwaltung misstraue oder Gefälligkeitsgutachten einhole.

Das VBS weist die Vorwürfe zurück. Die Kanzlei habe gemäss den geltenden Tarifen gearbeitet und könne auch künftig für Beratungen beauftragt werden. Ein im letzten Jahr beschlossenes Kostendach von acht Millionen Franken für rechtliche Beratungen verteilt sich auf Homburger und fünf weitere Kanzleien.

Mehr Videos aus dem Ressort

So fährt sich ein Leopard-Panzer

So fährt sich ein Leopard-Panzer

Der Leopard 2 ist durch den Krieg in der Ukraine in aller Munde: blue News hat im Januar 2023 das Ausbildungszentrum der Schweizer Armee in Thun besucht und sich den Panzer erklären lassen, in den Kiew grosse Hoffnung setzt.

02.02.2023

Zürcher Kanzlei kassiert für Beratungen Millionen vom VBS

Videos aus dem Ressort

Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln

Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln

STORY: Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten für ein Handelsabkommen. Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin Schweiz: «Es ist jetzt so, dass wir diese Verhandlungen fortführen möchten. Wir möchten auch ein geregeltes Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, es ist ein wichtiger Handelspartner. Aber wir haben heute auch gesagt: nicht zu jedem Preis. […] Ich bin weder Hellseherin noch Psychologin. Wir werden einfach so gut wie möglich das Terrain vorbereiten und alles tun, damit dieser Zollsatz noch herunterverhandelt werden kann. Ich meine, es ist ja auch nicht erfreulich, wenn man 15 Prozent hat, oder?» Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Viele Schweizer betrachten die aktuelle Situation mit Sorge: Jacqueline Hug, Anwohnerin Genf: «Ich bin schockiert. Ich mache mir grosse Sorgen um all die kleinen Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind. Ich verstehe, wenn ein Land sich seine Wirtschaft zurückholen will, natürlich. Aber wenn kleine Staaten dafür zahlen müssen, nun, ich will nicht sagen, das ist unfair, es ist ein bisschen dumm. Es ist schockierend und besorgniserregend.» Chantal Chandelle, Arbeiterin in der Uhrenindustrie: «Es ist schockierend. Ich persönlich werde jetzt auch die USA boyykottieren, nicht mehr dorthin reisen. Und warum macht man nicht das Gleiche wie sie? All diese Produkte, warum nicht eine zusätzliche Steuer? Es gibt keinen Grund.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und ihre Delegation hatten Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen verlassen. Ziel der kurzfristig anberaumten Reise in die US-Hauptstadt war es gewesen, den von Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Rund 60 Prozent aller Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten seien von dem Zusatzzoll betroffen, hiess es.

07.08.2025

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass  Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr  Millionenverluste zufügen.

06.08.2025

Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE

Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE

Fabrice Morvan von Milli Vanilli trat am 1. August in Ostermundigen live auf – ohne Playback. 35 Jahre nach dem grössten Betrugsskandal der Popgeschichte zeigte er, dass er doch singen kann.

04.08.2025

