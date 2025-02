Auch Christian Dussey verabschiedet sich von seinem Amt als Chef des Nachrichtendienstes des Bundes. Er hebt hervor, dass er den Dienst in einer völlig neuen Sicherheitslage übernommen habe, geprägt durch Terrorismus, Cyberkriminalität, Extremismus und die veränderte internationale Sicherheitsarchitektur.

Nachrichtendienst-Direktor Christian Dussey. (Archivbild) sda

«Für den NDB wird es eine Herausforderung bleiben, allen Erwartungen der Kantone gerecht zu werden», betont Dussey. Dies beunruhige ihn sehr. «Der Reformprozess ist eingeleitet, die Grundlagen sind gelegt. Doch bedeutende Erfolge werden erst in einigen Jahren sichtbar sein.»

Auch bringen die von ihm eingeleitete Reform im Nachrichtendienst noch nicht die gewünschte Leistung, gibt er zu.

«Es schockiert mich sehr, wie schlecht die Mitarbeitendenbefragungen ausgefallen sind», so Christian Dussey, Chef des Nachrichtendienstes. Er habe mit den Kollegen darüber gesprochen. Er glaube an den Erfolg, doch dieser würden erst in einigen Jahren sichtbar werden.