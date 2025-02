Viola Amherd flüchtete durchs Männer-WC aus dem Bundeshaus

Viola Amherd wollte keine Fragen beantworten. KEYSTONE

Nach der Bekanntgabe von Rücktritten im VBS vermied Viola Amherd eine Stellungnahme und verliess das Bundeshaus durch einen wenig bekannten Notausgang im Männer-WC.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag traten mehrere Spitzenbeamte des VBS zurück.

Die Information wurde durch ein Leak an die Öffentlichkeit gelangte, was Verteidigungsministerin Viola Amherd verärgerte.

Sie äusserte ihren Unmut über die Indiskretion in der Sicherheitskommission.

Um keine Fragen beantworten zu müssen, nutze sie einen Notausgang im Männer-WC, um Journalistinnen und Journalisten zu entgehen. Mehr anzeigen

Am Dienstag haben gleich mehrere Spitzenbeamte im Departement von Viola Amherd ihren Rücktritt eingereicht. Diese Information gelangte durch ein Leak an die Öffentlichkeit, was Amherd verärgerte.

Die Nachricht warf derart hohe Wellen, dass Amherd die Sitzung der Sicherheitskommission des Nationalrats besuchte. Dort äusserte sie ihren Unmut über die Indiskretion.

Den Medienvertretern im Bundeshaus wollte sie jedoch keine Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Ein ungewöhnlicher Fluchtweg

Um den Journalisten im Parlamentsgebäude zu entgehen, nutzte Amherd einen Notausgang im Männer-WC. Das berichtete die «Tagesschau».

Dieser Weg ist unter Politikern bekannt und wurde bereits in der Vergangenheit von anderen genutzt. Der Ausgang befindet sich in der Nähe des Kommissionszimmers und bietet eine diskrete Möglichkeit, das Gebäude zu verlassen.

Der geheime Ausgang wurde schon von anderen hochrangigen Persönlichkeiten verwendet. So soll der ehemalige Geheimdienstchef Markus Seiler diesen Weg gewählt haben, um nach einer Anhörung zur Datendiebstahl-Affäre unbemerkt zu verschwinden. Auch Bundesanwalt Michael Lauber versuchte 2019, auf diesem Weg ins Bundeshaus zu gelangen, wurde jedoch von einem Journalisten entdeckt.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.