Vizepräsident von Blatten wegen Betretens der Sperrzone verurteilt

Sperrgebiet im Lötschental: Einige Häuser ragen aus dem hinter dem Schuttkegel entstandenen See aus dem Wasser. Archivbild: Keystone

Der Vizepräsident von Blatten VS ist wegen Betretens des Sperrgebiets nach dem Bergsturz per Strafbefehl verurteilt worden. Das Betretungsverbot für die Zone war am 1. Juni, vier Tage nach der Katastrophe, erlassen worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Bergsturz von Blatten wurde ein Betretungsverbot des Sperrgebiets ausgesprochen.

Der Vizepräsident von Blatten hielt sich nicht an das Betretungsverbot.

Die Staatsanwaltschaft Oberwallis verurteilte ihn zu einer Busse von 3950 Franken. Mehr anzeigen

Laut der Staatsanwaltschaft Oberwallis gibt es insgesamt ein Dutzend Anzeigen in diesem Zusammenhang. «Einige Verfahren sind noch im Gange, andere wurden angefochten. Die Beschuldigten wurden zu Geldstrafen verurteilt», teilte die Walliser Staatsanwaltschaft am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mit.

Sie bestätigte damit einen Bericht der Zeitung «Walliser Bote». Die betroffenen Personen hätten sich nicht an die Zutritts- und Drohnenflugverbote über dem verschütteten Dorf gehalten.

Busse über 3950 Franken

Die Staatsanwaltschaft bestätigte weiter, dass der Vizepräsident der Gemeinde zu den Verurteilten gehört. «Er wurde nicht bevorzugt behandelt», betonte die Staatsanwaltschaft.

Gemäss dem Bericht der Zeitung beging der Gemeinderat am 28. Juni den Schuttkegel. Er wurde demnach zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 95 Franken, einer zusätzlichen Busse von 700 Franken sowie zur Zahlung der Verfahrenskosten von 400 Franken verurteilt. Insgesamt kostet die verbotene Betretung dem Vizepräsidenten stolze 3950 Franken.