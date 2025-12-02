Der Bund hat strenge Massnahmen gegen die Vogelgrippe erlassen: Hühner und andere Geflügel-Nutztiere dürfen nur noch in den geschützten «Aussenklimabereich». Bild: Keystone

Wegen der Vogelgrippe darf Geflügel nur noch dort ins Freie, wo ein Kontakt mit Wildvögeln ausgeschlossen werden kann. Freiland-Eier dürfen aber weiterhin unter diesem Label verkauft werden.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz wurden erste Vogelgrippe-Fälle bei Wildvögeln festgestellt, was zu strengeren Schutzmassnahmen für Geflügelbetriebe geführt hat.

Freilandgeflügel darf nur noch ins Freie, wenn der Kontakt mit Wildvögeln ausgeschlossen ist; die Bezeichnung «Freiland» bleibt trotz Einschränkungen erlaubt.

Die Gefahr für die Geflügelwirtschaft ist erheblich, daher gelten strenge Hygieneregeln – auch für Menschen auf den Betrieben –, um einen Ausbruch zu verhindern. Mehr anzeigen

Noch lassen sich die Vogelgrippe-Fälle in der Schweiz an drei Händen abzählen. Fünf infizierte Graugänse, fünf Enten und zwei Schwäne sind bislang in der Schweiz entdeckt worden. Am 21. November haben die Behörden des Kantons St. Gallen am Stadtweiher von Wil die ersten in Gefangenschaft gehaltenen Vögel registriert, die an der Geflügelpest gelitten hatten.

Für Menschen ist das Aviaere-Influenza-Virus (AI-Virus) keine gesundheitliche Gefahr. Grossen Schaden könnte dieses aber in Geflügelbetrieben anrichten. Der Bund hat deshalb Massnahmen angeordnet, damit der Erreger nicht unter Legehennen oder Masthühnern um sich greift. Der wirtschaftliche Schaden wäre enorm.

Hühner, Truten und anderes als Nutztiere gehaltenes Geflügel dürfen nur noch ins Freie, wenn dort der Kontakt mit wild lebenden Vögeln ausgeschlossen werden kann. Wildtiere haben das AI-Virus in die Schweiz gebracht und verbreiten es hier weiter.

Auslöser für diese verschärfte Schutzmassnahme waren die infizierten Enten und Schwäne des Wiler Stadtweihers.

Freiland-Hühner können vorerst nicht mehr ins Freie

Diese Massnahme bedeutet eine Umstellung für die Betriebe, die Freiland-Eier oder Pouletfleisch aus solcher Haltung verkaufen. Die Frage ist zudem, ob sie ihre Produkte noch mit der Bezeichnung «Freiland» verkaufen dürfen, wenn die Tiere nicht mehr ins Freie dürfen.

Das Bundesamt für Landwirtschaft und Veterinärwesen BLV hat schon zu einem früheren Zeitpunkt bekannt gegeben, dass die Bezeichnung «Freiland» weiterhin verwendet werden dürfe, wenn Tiere wegen behördlicher Massnahmen nicht in Gehegen im Freien gehalten werden können

«Das ist auch richtig so», erkärt Daniel Würgler, Präsident des Verbands Gallosuisse, «die Hühnerweide können die Betriebe ja nicht schnell umnutzen, die Kosten fallen weiterhin an.»

Der wirtschaftliche Schaden ist damit also vorerst einmal abgewendet.

Hinzu kommt, dass die Mehrheit der Legehennen-Betriebe einen sogenannten «Aussenklimabereich» (AKB) haben. Das sind Stallungen, die sich im Freien befinden, aber mit Gittern vollständig umgeben sind. Manche haben auch ein Dach. Gewisse Betriebe mit mobilen Hühnerställen stellen rund um ihre Weiden Netze auf, sodass auch dort der Kontakt mit Wildtieren nicht möglich ist.

Zudem müssen Futter- und Wasserstellen so geschützt sein, dass sie für Wildvögel nicht zugänglich sind, wie das BLV in einem Informationsschreiben festhält.

Artgerechte Haltung im «Aussenklimabereich»

Für die Betriebe und ihre Tiere bedeutet die Massnahme dennoch eine Veränderung des Alltags. Chiara Augsburger, die bei KAG Freiland den Bereich Artgerechte Tierhaltung leitet, erklärt: «Zum natürlichen Verhalten von Hühnern gehört das Picken, also die Nahrungssuche, das ist ihre ständige Beschäftigung,»

Im Freien packen Hühner so Würmer, Insekten und andere Lebenwesen, und entscheiden fortlaufend, ob das, was sie gefunden haben, für sie etwas zu essen ist oder nicht.

«Im Aussenklimabereich kommt solche potenzielle Nahrung aber nicht vor, die natürliche Beschäftigung der Hühner entfällt also», erklärt Augsburger.

Es sei deshalb angezeigt, dass die Mitarbeitenden ihren Tieren entweder Futter oder sogenannte Picksteine ausstreuen, damit sie ihr natürliches Verhalten leben können.

Dem stimmt Würgler zu: «Ich lege Strohballen hinein und streue Getreidekörner unseres Betriebs aus. Andere platzieren Äste, streuen Muschelschalen oder Split aus.»

Würgler betont, dass dies zur Standard-Betreuung der Hühner gehöre. Und das hat einen einfachen Grund: Sie mögen kein Winterwetter. «Wenn es nass und kalt ist, bleiben die meisten Hühner sowieso drinnen, auch wenn die Türen offen sind», beschreibt er. Augsburger bestätigt: «Hühner mögen es warm und trocken».

Masthühner kommen sowieso kaum ins Freie

Anders verhält sich das bei den Betrieben, die Pouletfleisch produzieren. Während 95 Prozent der Hennen Freiland-Eier legen, haben nur rund 8 Prozent der Masthühner Freiland-Zugang. Für die anderen 92 Prozent ändert sich durch die Vogelgrippe-Massnahmen des BLV nichts, da sie ausschliesslich im Stall gehalten werden.

Doch auch für Freilandhühner sei der Stall kein Gefängnis, sondern Zuhause und Zufluchtsort, betont Würgler. Die Vorstellung, dass es den Hühnern grundsätzlich umso besser gehe, je mehr Zeit sie im Freien verbringen, sei falsch. «Manche Hühner gehen oft raus, andere nie, das ist wie bei den Menschen.»

Bleibt die Frage, wie sich die Vogelgrippe in der Schweiz entwickelt, ob es bei einzelnen Funden von Wildtieren bleibt oder es zu Ausbrüchen in Betrieben kommt und wie die Geflügelbetriebe mit der drohenden Gefahr umgehen. Würgler fasst es so zusammen: «Wir leben seit rund zehn Jahren damit, dass es im Herbst Vogelgrippe-Fälle gibt, wenn die Zugvögel unterweges sind. Aber dieses Jahr ist die Situation schwieriger als früher, das Virus virulenter. In Deutschland und Frankreich sind schon 1,5 Millionen Tiere getötet worden, in der Schweiz noch kein einziges.»

Massnahmen auch für Menschen im Stall

Dass die Schweiz bislang verschont geblieben ist, liegt einerseits daran, dass sie nicht an der Hauptroute der Zugvögel liegt. Hinzu kommt, dass die Betriebe kleiner sind, was dazu führen würde, dass weniger Tiere getötet werden müssten, wenn Fälle aufträten. Würgler lässt dennoch kein Zweifel daran, dass bei der Entdeckung eines infizierten Tiers in einem Betrieb, dieser «eliminiert» würde. Alle Tiere müssten getötet und die Stallungen abgebaut und entsorgt werden.

Auch wenn ein von der Geflügelpest befallenes Wildtier entdeckt wird, werden im Umkreis mehrerer Kilometer um den Fundort sämtliche Tiere in Betrieben getestet. Im Fall von Würgler wären das mehrere tausend Hühner. Ein enormer Aufwand und ein grosser Stress für die Tiere. «Ich lebe mit dem Risiko, dass in der Nähe unseres Betriebs ein Graureiher verendet und bei diesem Vogelgrippe nachgewiesen wird.»

Ein Restrisiko sind auch Kleinbetriebe mit weniger als 50 Hühnern. Ihnen empfiehlt das BLV die Massnahmen, obligatorisch sind sie für diese aber nicht.

Für den Verbandspräsidenten steht fest: «Panik ist fehl am Platz, aber wir müssen die Gefahr ernst nehmen und uns professionell verhalten.» Das schliesst das Verhalten der Menschen mit ein, die sich auf Geflügelbetrieben bewegen. Würgler kommt gerade von einer Verbandssitzung zurück, als er mit blue News telefoniert. Bevor er in den Stall gehe, dusche er und ziehe Kleider an, die er nur dort trage. So empfiehlt das auch das BLV.

Sie gingen nicht so weit, dass sich die Vorstandsmitglieder von Gallosuisse – alle sind aktive Eierproduzent*innen – nicht mehr persönlich träfen, schränkt Würgler ein. «Aber eine Sitzung auf meinem Hof abhalten und dann meinen Kollegen meinen Hühnerstall zeigen, würde ich in der aktuellen Situation sicher nicht.» Gleiches erwarte er von seinen Berufskollegen.