Voilà, das Bundesratsfoto 2024

Das offizielle Bundesratsfoto 2024 – fotografiert im Bundeshaus Ost. Von links: Viktor Rossi, Elisabeth Baume-Schneider, Ignazio Cassis, Karin Keller-Suter, Viola Amherd, Guy Parmelin, Albert Rösti und Beat Jans. Bundeskanzlei/Sina Guntern

Zuversicht, Verbundenheit und Weitsicht: Diese Werte soll das offizielle Bundesratsfoto des Jahres 2024 ausstrahlen, wenn es nach Viola Amherd geht. Ob das gelingt? Entscheide selbst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das neue Bundesratsfoto zeigt die politische Führung mit Viola Amherd an der Spitze vor zwölf Bergen.

Es soll Zuversicht, Verbundenheit und Weitsicht ausstrahlen. Mehr anzeigen

Das offizielle Bundesratsfoto des Jahres 2024 zeigt die Mitglieder der Landesregierung vor einem Bergpanorama. Die neue Bundespräsidentin Viola Amherd will mit dem Bild des Bundesrats vor zwölf Bergen die Werte Zuversicht, Verbundenheit und Weitsicht vermitteln.

Diese Werte gewännen in schwierigen Zeiten an Bedeutung, schrieb die Bundeskanzlei an Silvester in einer Mitteilung zum Bild. Es brauche Zuversicht, dass die Schweiz mit ihren Stärken die Herausforderungen der Zeit meistern könne. Verbundenheit sei nötig, um die Verantwortung gemeinsam zu tragen und mutige Entscheide zu treffen.

Weitsicht sei gefragt, um heute die richtigen Schritte zu tun, damit die Hürden der Zukunft mit Schwung überwunden werden könnten. «Die weltweiten Geschehnisse verunsichern viele Menschen in der Schweiz. In solchen Zeiten braucht es entschiedenes Handeln. Der rote Faden dafür sollen unsere geteilten Werte sein», sagte die Bundespräsidentin des Jahres 2024, Viola Amherd, laut Mitteilung.

Säntis, San Salvatore, Chasseral...

Das Foto symbolisiere, dass auch der Bundesrat für diese Werte einstehe und vor dem Hintergrund dieser Werte zusammenarbeitete. Gemacht wurde das Foto von der Berner Fotografin Sina Guntern.

Zu sehen sind auf einer Leinwand, vor dem der Bundesrat posiert, Berge wie etwa das Matterhorn, der Monte San Salvatore im Tessin, der Chasseral im Berner Jura und der Säntis. Guntern gestaltete das Bergpanorama aus Diffusorfolie, Karton, Holz und Stoff selbst. Aufnahmeort ist das Bundeshaus Ost.

In einer Auflage von 40'000 Exemplaren wurde das Bild gedruckt. Es kann auf der Internetseite der Eidgenossenschaft heruntergeladen und bestellt werden. Dort zeigt ein kurzer Film, wie das Bundesratsfoto entstanden ist.

Frühere Fotos waren heiterer

Auch das Bundesratsfoto 2023 sollte in unsicheren Zeiten Sicherheit vermitteln. Es zeigt dunkel gekleidete Magistratinnen und Magistraten und den Bundeskanzler mit eher ernster Miene zusammen an einem Sitzungstisch. In der Mitte zu sehen ist der abtretende Bundespräsident Alain Berset.

Die offiziellen Bundesratsfotos der letzten Jahre Das Bundesratsfoto 2023 unter der Präsidentschaft von Alain Berset. Bild: Bundeskanzlei Bundespräsident Ignazio Cassis betonte auf dem Bundesratsfoto 2022 die Herkunft der Bundesrät*innen: Guy Parmelin, Alain Berset und Viola Amherd kommen aus der Westschweiz, Simonetta Sommaruga aus Bern, Ueli Maurer aus Zürich, Cassis aus dem Tessin und Karin Keller-Sutter aus der Ostschweiz. Bild: Bundeskanzlei Das offizielle Bundesratsfoto 2021 unter Bundespräsident Guy Parmelin (SVP). Bild: KEYSTONE Das Motiv des Bundesratsfotos 2020 sollte für das Zusammenspiel in der Politik und für die Wichtigkeit der Kultur in einem vielfältigen Land wie der Schweiz stehen. Ausgewählt hat das Sujet Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Bild: Bundeskanzlei Das offizielle Bundesratsfoto 2019 mit Bundeskanzler Walter Thurnherr und den Bundesräten Viola Amherd, Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin, Ueli Maurer, Ignazio Cassis, Alain Berset und Karin Keller Sutter (von links). Das Foto ist das Werk von sieben angehenden Mediamatiker*innen des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation (BIT). Bild: Bundeskanzlei Das offizielle Bundeshausfoto 2018 mit Guy Parmelin, Simonetta Sommaruga, Ueli Maurer, Bundespräsident Alain Berset, Doris Leuthard, Johann Schneider-Ammann, Ignazio Cassis und Bundeskanzler Walter Thurnherr (von links). Bild: Bundeskanzlei Das Bundesratsfoto mit den Bundesräten Alain Berset, Doris Leuthard (Bundespräsidentin 2017), Simonetta Sommaruga, Ueli Maurer, Johann Schneider-Ammann, Bundeskanzler Walter Thurnherr, Iganzio Cassis und Guy Parmelin (von oben links nach unten rechts). Bild: Bundeskanzlei Das Bundesratsfoto 2016 entstand in einer Werkplatz-Umgebung in Bern. Von links: Bundesrat Alain Berset, Bundesrat Didier Burkhalter, Bundesrätin Doris Leuthard, Bundespräsident Johann Schneider-Ammann, Bundesrat Ueli Maurer, Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Bundesrat Guy Parmelin und Bundeskanzler Walter Thurnherr. Bild: Bundeskanzlei Bundesrat Didier Burkhalter, Bundesrat Johann Schneider-Ammann, Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, Bundesrätin Doris Leuthard, Bundesrat Ueli Maurer, Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Bundesrat Alain Berset und Bundeskanzlerin Corina Casanova (von links) posieren für das offizielle Bundesratsfoto 2015 im Bundeshaus in Bern. Bild: Bundeskanzlei Der Gesamtbundesrat 2014: (v.l.) Johann Schneider-Ammann, Eveline Widmer-Schlumpf, Simonetta Sommaruga, Bundespräsident Didier Burkhalter, Doris Leuthard, Ueli Maurer, Alain Berset. Mit im Bild: Bundeskanzlerin Corina Casanova. Auf den Bundesratsfotos früherer Jahre erschienen die Mitglieder der Landesregierung und der Bundeskanzler jeweils heiterer: Auf dem Bild von 2022 sieht man mehrheitlich lächelnde Personen auf einer Bahnkarte der Schweiz. Jede Person steht dort, wo sie herkommt.

2019 war zu sehen, wie Bundespräsident Ueli Maurer – umringt von den anderen Regierungsmitgliedern – lachend das Publikum mit einem Handy fotografiert. 2018 verantwortete Alain Berset, der damals schon Bundespräsident war, ein im Cartoon-Stil gehaltenes Bild, das sich in einer animierten Version auch für Social-Media-Kanäle eignete.

SDA/phi