«Volksverräter»-Video holt Youtuber vor Luzerner Gericht – Jurist fordert Grenzen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Meinungsfreiheit im Härtetest «Volksverräter»-Video holt Youtuber vor Luzerner Gericht – Jurist fordert Grenzen

Petar Marjanović, Luzern

10.11.2025

Am Luzerner Bezirksgericht wollten rund 30 Gäste einen Prozess verfolgen.
Am Luzerner Bezirksgericht wollten rund 30 Gäste einen Prozess verfolgen.
Bild: blue News

Ein Pandemie-Streit aus dem Jahr 2021 hat das Bezirksgericht Luzern erreicht – zwei Männer ringen dort um nichts weniger als die Grenzen der Meinungsfreiheit. Die Verhandlung zeigte eindrücklich, wie weit die beiden Lager bis heute voneinander entfernt sind.

Petar Marjanović, Luzern

10.11.2025, 04:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein seit der Pandemie schwelender Konflikt zwischen dem Juristen Loris Mainardi und dem Youtuber Daniel Stricker wurde am Freitag vor dem Bezirksgericht Luzern verhandelt.
  • Mainardi wirft Stricker vor, ihn in einem Video persönlich verletzt zu haben, während Stricker über seinen Anwalt argumentiert, seine Aussagen seien zugespitzte Gegenrede und satirisch geschützt.
  • Das Gericht fand keine Einigung und will Anfang nächsten Jahres entscheiden.
Mehr anzeigen

Am Freitagnachmittag landete ein inzwischen über vier Jahre alter Streit aus der Corona-Pandemie vor dem Bezirksgericht Luzern. Vorgeladen waren der Luzerner Jurist Loris Mainardi und der Ostschweizer Youtuber Daniel Stricker. Rund 30 Personen aus Strickers Umfeld füllten den Saal – gemeinsam mit den Parteien, den Richtern und dem Journalisten. 

Für beide Männer war der Fall politisch von Gewicht. Sie sahen eine grosse Relevanz für die Gesellschaft. Damit hörte die Einigkeit aber auf.

Youtube-Video gegen Meinungstext

Im Zentrum steht eine Zivilklage Mainardis wegen wiederholter Persönlichkeitsverletzung. Er wirft Stricker vor, ihn in einem 33-minütigen Video unter anderem als «Pinocchio-Näschen», «Volksverräter» und «Verfassungshasser» bezeichnet und damit öffentlich herabgewürdigt zu haben. Stricker konterte über seinen Anwalt, die Aussagen seien im Rahmen einer satirischen, zugespitzt formulierten Antwort auf einen massenmedial verbreiteten Meinungsartikel erfolgt.

Der Konflikt begann im März 2021, als in Liestal BL Massnahmengegner demonstrierten. Mainardi hatte damals im «Tages-Anzeiger» gefordert: «Virus und Lügen dürfen sich nicht schneller verbreiten als seriöse Information.» In Krisenzeiten, so sein Argument, sei unsachliche Kritik oder gar Aufruf zum Ungehorsam nicht durch die Meinungsfreiheit geschützt.

«Von den Demonstrationen der Corona-Lügner geht eine unmittelbare Gefahr aus.»

Loris Mainardi

Jurist im «Tages-Anzeiger»

Stricker reagierte noch in derselben Woche mit einer polemischen Video-Antwort auf seinem Youtube-Kanal, weil er in Mainardis Text einen massiven Angriff auf das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit sah.

Anwalt: «Volksverräter» sei «leerer Kampfbegriff» gewesen

Die Fronten verhärteten sich rasch. Mainardi reichte zunächst Strafanzeige wegen übler Nachrede und Beschimpfung ein. Sein Versuch, Stricker strafrechtlich zu belangen, scheiterte jedoch auf groteske Weise: Die Staatsanwaltschaft setzte eine Vergleichsverhandlung an, der Mainardi fernblieb – was letztlich zu Strickers Freispruch führte. Daraufhin zog der Luzerner Jurist den Fall zusätzlich vor ein Zivilgericht und machte eine wiederholte Persönlichkeitsverletzung geltend.

Das Gericht hatte nicht mit so vielen Gästen gerechnet.
Das Gericht hatte nicht mit so vielen Gästen gerechnet.
Bild: blue News

Bei der Hauptverhandlung schwieg Stricker fast durchgehend und überliess das Wort seinem Anwalt. Dieser warf Mainardi vor, Demonstrierende schon in seinem Meinungsartikel pauschal als «Lügner» und als «unmittelbare Gefahr» verurteilt und damit selbst den politischen Ton massiv verschärft zu haben. Wer in der grössten Zeitung des Landes auf diese Weise austeile, müsse in der öffentlichen Debatte auch scharf formulierte Gegenrede ertragen. Der Begriff «Volksverräter», so der Anwalt, sei im Video klar als «leerer Kampfbegriff» bezeichnet worden und im Gesamtzusammenhang nicht wörtlich gemeint gewesen.

Richter versuchte Einigung im letzten Moment

Mainardi hielt dagegen, harte Debatten seien zwar nötig, benötigten aber Grenzen. Der Luzerner Jurist sah in Strickers Video die Grenze deutlich überschritten, weil es für ihn Hass schüre und ihn persönlich angreife. Ausserdem könne sich Stricker nicht hinter ständig wechselnden Rollen verstecken: mal als Journalist, mal als Satiriker, mal als Rapper, um je nach Bedarf die Medien-, Kunst- oder Satirefreiheit für sich zu beanspruchen. Besonders heikel sei die Bezeichnung «Volksverräter», weil sie historisch belastet und in einer aufgeheizten Stimmung geeignet sei, Gewaltfantasien zu befeuern.

«Mainardi braucht eine gerichtliche Dosis Grundrechtsverständnis.»

Rolf Rempfler

Anwalt von Daniel Stricker

Gerichtspräsident Fridolin Fassbind liess sich neben den beiden anderen Richter*innen nicht anmerken, in welche Richtung er tendiert. Seine zurückhaltende Körpersprache deutete jedoch an, dass er wenig Freude daran hatte, in diesem Fall eine richterliche Entscheidung fällen zu müssen. Kurz vor Schluss versuchte er eine gütliche Einigung – ohne Erfolg. Mainardi zeigte sich nur bereit, den Streit beizulegen, wenn Stricker die gesamten Kosten übernehme: «Damit auch andere wissen, wo die Grenzen liegen.» Strickers Anwalt konterte, der Denkzettel müsse in die andere Richtung gehen: «Mainardi braucht eine gerichtliche Dosis Grundrechtsverständnis.»

Ein Urteil gab es am Freitagabend nicht. Das Bezirksgericht will Anfang nächsten Jahres entscheiden.

«Lässer» mit Marco Rima

«Lässer» mit Marco Rima

Kabarettist Marco Rima spricht bei Claudia Lässer über sein Programm «Don’t Worry, Be Happy», die Folgen der Kontroversen rund um seine Corona-Kritik – und warum er dem Humor trotzdem treu bleibt.

17.09.2025

Meistgelesen

Zu woke: US-Familie «flieht» aus Texas nach Russland – und der Vater landet prompt an der Front
Droht ein globaler Börsencrash? Schweizer Experte ordnet ein
Shutdown-Ende in Sicht? Bewegung im Haushaltsstreit +++ Trump-Regierung ordnet Kürzung von Lebensmittelhilfen an
«Volksverräter»-Video holt Youtuber vor Luzerner Gericht – Jurist fordert Grenzen
Deutsche Theologie-Studentin bekommt Baby mit Ex-Häftling aus den USA