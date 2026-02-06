Die Lauterkeitskommission hat sich mit der Werbung von Sanitas befasst. KEYSTONE

Sanitas versprach in der Werbung eine kleine Revolution für Menschen mit Vorerkrankungen. Nun bestätigt ein offizieller Entscheid, dass mit dem grossen Versprechen mögliche Kunden irregeführt wurden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sanitas warb 2024/2025 damit, als einzige Krankenkasse Menschen mit Vorerkrankungen volle Deckung in der Zusatzversicherung zu bieten.

Die Lauterkeitskommission stufte diese Werbung nun als irreführend ein, weil Einschränkungen verschwiegen wurden und Betroffene trotz Versprechen abgelehnt wurden.

Auslöser war der Fall eines Mannes mit Morbus Crohn, dessen Antrag Sanitas ohne Angebot zurückwies. Mehr anzeigen

Das Versicherungsunternehmen Sanitas hat in den Jahren 2024/2025 in der Werbung ganz dick aufgetragen. In einer Kampagne versprach die Krankenkasse, bei den Zusatzversicherungen neu auch Menschen aufzunehmen, die sonst kaum Chancen auf zusätzliche Leistungen haben.

In der Werbung hiess es fast schon vollmundig: «Als einzige Versicherung der Schweiz bieten wir volle Deckung für Menschen mit Vorerkrankungen in der Zusatzversicherung. Weil Sie mehr als eine Diagnose sind.»

Die grosse «Innovation» fand ein breites Echo: Zahlreiche Medien griffen das neue Angebot auf. Die «Handelszeitung» titelte etwa: «Sanitas revolutioniert Zusatzversicherungen». Für die Einführung des individuellen Prämienzusatzes erhielt Sanitas sogar den «Swiss Insurance Innovation Award».

Sanitas lehnte Zusatzversicherung ab

Nun zeigt sich: Die Werbung war irreführend – oder, wie es im juristischen Fachjargon heisst, «unlauter». Das geht aus einem Entscheid der Lauterkeitskommission hervor. Dabei handelt es sich um eine unabhängige Institution, die als eine Art Ombudsstelle als Selbstkontrolle der Werbebranche arbeitet.

So sah die Werbung laut Lauterkeitskommission aus. SLK

Der Entscheid wurde bereits im November gefällt, aber erst Ende Januar veröffentlicht. Darin hält die Kommission fest: Wer von «voller Deckung für Menschen mit Vorerkrankungen» spricht, ohne auf Einschränkungen oder Vorbehalte hinzuweisen, weckt falsche Erwartungen. Durchschnittliche Konsument*innen könnten annehmen, dass jede Person mit Vorerkrankungen eine Zusatzversicherung erhält – oder zumindest ein konkretes Angebot.

Aufgedeckt wurde die Irreführung durch einen Mann mit der chronischen Darmerkrankung Morbus Crohn. Er hatte sich über die Sanitas-Werbung gefreut, wie er im vergangenen Jahr im «Beobachter» erzählte – und wurde kurz darauf enttäuscht. Sanitas lehnte seinen Antrag mit einem Standardsatz ab: «Je nach Vorerkrankung können wir leider nicht immer ein Angebot unterbreiten.»

Im «Beobachter» sprach der Mann von einer «klar irreführenden» Praxis: «Es gab keinen Zuschlag, sondern eine vollständige Ablehnung. Damit widerspricht die Praxis direkt der Werbeaussage. Die Werbung von Sanitas ist somit unlauter.» Diese Einschätzung ist nun offiziell bestätigt.

Auch Influencer müssen Irreführung zugeben