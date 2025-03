Vom Rekordgewinn bekommen alle was, nur das «Fussvolk» nicht

Der Flughafen Zürich hat den Gewinn im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gesteigert. Einen Bonus bekommen die Mitarbeitenden aber nicht. sda

Vom höchsten Gewinn der Firmengeschichte profitieren Aktionäre und Kader des Zürcher Flughafens. Die unteren Lohngruppen gehen leer aus. Das finden viele Mitarbeitende beschämend.

Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Flughafen Zürich erzielte 2024 einen Rekordgewinn.

Während Aktionäre und Kader davon profitieren, erhält das «Fussvolk» keinen Bonus.

Die Enttäuschung ist gross, der Flughafen verspricht Besserung. Mehr anzeigen

Der Flughafen Zürich hat mit einem Rekordgewinn 2024 die Corona-Pandemie endgültig hinter sich gelassen. Es blieb ein Nettogewinn von 327 Millionen Franken. Die Aktionärinnen und Aktionäre freuen sich über eine Zusatzdividende. Die Kader freuen sich über eine variable Vergütung. Das «Fussvolk» aber hat nichts vom glanzvollen Resultat.

CEO Lukas Brosi hat diese Woche verkündet, dass Mitarbeitende der unteren Funktionsstufen keine Erfolgsbeteiligung erhalten, berichtet «20 Minuten». Die Flughafen Zürich AG unterscheidet bei den Mitarbeitenden sechs Funktionsstufen, wobei die Stufen 1 bis 3 zum Kader gezählt werden.

Brosis Entscheid kommt bei den Betroffenen nicht gut an: «Die Entscheidung der Chefs ist respektlos und demotivierend», wird eine Mitarbeiterin zitiert. Einige Kollegen und Kolleginnen hätten geweint, als sie vom Entscheid erfahren haben. Bei dem geringen Lohn sei der Bonus wichtig, um sich Ferien leisten zu können oder Familien im Ausland zu unterstützen.

Andere Verteilung erst im nächsten Jahr

«Schlag ins Gesicht», «Mangel an Respekt», «Kopfschütteln»: Die deutliche Kritik hat CEO Boris im Intranet wahrgenommen. «Dass die ausbleibende Erfolgsbeteiligung so stark damit verbunden wird, dass ihr euch in eurer Arbeit nicht wertgeschätzt fühlt, bedauern wir sehr.»

Eine Erfolgsbeteiligung werde allerdings nur ausbezahlt, wenn «das Ergebnis deutlich über den Erwartungen liegt», erklärt Flughafen-Sprecherin Bettina Kunz gegenüber «20 Minuten». Dies sei 2024 nicht der Fall gewesen. Deswegen hätten auch die Kader keine Erfolgsbeteiligung, sondern nur den variablen Lohnbestandteil erhalten.

Für die Zukunft wolle man aber die Handhabe bei der Erfolgsbeteiligung ändern. Wenn das Geschäft gut läuft, solle auch die operative Leistung stärker belohnt werden.