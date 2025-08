So lacht und staunt das Ausland über den Schweizer Zoll-Hammer

«Sie wollte nicht zuhören» – jetzt spricht Trump über Keller-Sutters Zoll-Telefonat US-Präsident Donald Trump hat im TV über sein Telefonat mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter gesprochen – und dabei kein gutes Haar an ihr gelassen. 05.08.2025

In den internationalen Medien sorgen Donald Trumps 39-prozentige Strafzölle auf Schweizer Produkte für Unverständnis. Deutschland wundert sich über Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.

«Ohrfeige», «Schlag ins Gesicht», «auf dem falschen Fuss erwischt»: Die internationale Presse kommentiert Trumps Zollhammer.

Das Telefonat von Karin Keller-Sutter mit Donald Trump ist vor allem Thema in deutschen Medien. Mehr anzeigen

Donald Trumps 39 Prozent schwerer Zollhammer und das missglückte Telefonat von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter sind auch in den internationalen Medien ein Thema. Hier ein Auszug.

«Bundespräsidentin blamiert: Verpatztes Trump-Telefonat kostet die Schweiz Milliarden» schreibt «Bild». Dass der Versuch von Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin, den US-Präsidenten mit einem «attraktiven Angebot» noch einmal umzustimmen, erfolgreich ist, findet das deutsche Boulevardblatt wenig erfolgversprechend: «Fraglich ist nur, ob Trump den Schweizern noch mal seine Zeit schenkt.»

«Die hohen US-Zölle erwischten die Schweizer Regierung auch deshalb auf dem falschen Fuss, weil es monatelang so aussah, als befänden sich die Verhandlungen auf einem guten Weg», heisst es im deutschen «Handelsblatt». Allerdings konstatierte die Wirtschaftszeitung auch: «Die USA zeigen sich jedoch bisher kaum kompromissbereit. Die Zölle seien so gut wie gesetzt.»

«Trump-Zölle treffen die Schweiz: Keller-Sutter verursacht diplomatischen GAU», titelte die «Frankfurter Rundschau». «Was als diplomatischer Triumph geplant war, endete als Eklat.» Die Zeit für einen Last-Minute-Deal, den die Bundespräsidenten noch aushandeln will, werde die Zeit knapp – «und das Vertrauen in Keller-Sutters Verhandlungsgeschick ist erschüttert.»

Schon der Zollentscheid vom Freitag blieb nicht umkommentiert: Der sei ein «Ohrfeige aus Washington» findet die «Süddeutschen Zeitung» aus München und schreibt von einer «einer schmerzhaften Niederlage für die Regierung in Bern». Die Autoirin erinnerte daran, «dass Karin Keller-Sutter die Brandrede des US-Vizepräsidenten J. D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz gelobt und als ‹sehr schweizerisch› bezeichnet, was nicht nur in ihrem eigenen Land für Irritationen gesorgt hatte.»

Auch in den USA war der Zollhammer Thema in den grossen Medienhäusern. Das «Wall Street Journal» sieht die «neutrale Schweiz nach Trumps ‹Schlag ins Gesicht› im Kreuzfeuer des Handelskriegs» und fragt sich, wie die engen Beziehungen zwischen Bern und Washington in die Brüche gehen konnten.

Die «New York Times» empfand den 1. August als surrealen Tag, weil US-Aussenminister Marco Rubio der Schweiz eine herzliche Grussbotschaft zum Bundesfeiertag schickte: «Wir wünschen dem Schweizer Volk ein erfolgreiches und bedeutungsvolles Fest und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.»

Die wenige Stunden zuvor verkündeten Strafzölle erwähnte er dabei nicht. Dabei, so schreibt die «New York Times» weiter, habe die Schweiz seit der Wahl Trumps jede mögliche Anstrengung unternommen, um sich als zuverlässige Handelspartnerin zu präsentieren. Von US-Finanzminister Scott Bessent sei deshalb als «Sister Republic», einer Schwesterrepublik, geadelt wurden.

Die BBC beschreibt Trumps Strafzölle als «grossen Schock und schlimmer als das Worst-Case-Szenario». Warum ausgerechnet die Schweiz die höchsten Zölle in Europa aufgebrummt bekommen hat? Die BBC glaubt nicht, dass die Verhandlungstaktik des Bundesrats dafür verantwortlich ist: «Die Realität ist vielleicht etwas einfacher: Trump wollte grosse Geschäfte machen, und die Schweiz ist einfach nicht so gross. Es ist nicht einmal klar, wie viele Gespräche die Schweizer Handelsunterhändler mit ihren US-Kollegen führen konnten.»