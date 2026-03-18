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Unglück in Engelberg OW Vor Gondelabsturz wurde Rennen von Swiss-Ski-Talenten abgesagt

Dominik Müller

18.3.2026

Ein Pollizei Einsatzfahrzeug steht bei der Talstation der Titlisbahnen.
Ein Pollizei Einsatzfahrzeug steht bei der Talstation der Titlisbahnen.
Keystone

Am Mittwochvormittag hat sich ein Engelberg OW ein Gondelabsturz ereignet. Eigentlich hätte dort ein FIS-Riesenslalom der Nachwuchsserie stattfinden sollen, doch das Rennen wurde kurzfristig abgesagt.

Dominik Müller

18.03.2026, 14:21

18.03.2026, 15:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Skigebiet Engelberg stürzte am Mittwochvormittag eine Gondel der «Titlis Xpress»-Bahn ab.
  • Ein geplanter FIS-Nachwuchs-Riesenslalom wurde kurzfristig wegen starker Winde abgesagt.
  • Unklar ist, wann genau die Rennabsage erfolgte.
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Am Mittwochvormittag ist im Skigebiet Engelberg im Kanton Obwalden eine Gondel abgestürzt und einen Hang hinuntergerollt. Eigentlich hätte dort ein FIS-Riesenslalom der Nachwuchsserie (NJR) stattfinden sollen, wie «20 Minuten» zuerst berichtete. Am Rennen teilgenommen hätten junge Swiss-Ski-Talente um die 20 Jahre.

Das Rennen wurde allerdings kurzfristig gestrichen. Grund laut FIS: starke Winde – diese dürften nach aktuellem Stand auch für den Gondel-Absturz verantwortlich sein. Geplant waren zwei Läufe um 9.45 Uhr und 12.30 Uhr.

Unklarer Zeitpunkt der Absage

Organisiert wurde das Rennen gemäss «20 Minuten» von der Sportmittelschule Engelberg. Gefahren worden wäre auf der Piste «Erika», die vom Laubersgrat Richtung Rindertitlis führt. Die Athleten hätten dafür den Sessellift Rindertitlis–Laubersgrat genutzt.

Die verunglückte Gondel gehört zur Bahn «Titlis Xpress» zwischen Trübsee und Stand – eine Verbindung, die auch als Zubringer zum Rennen dient. Alternativ führt eine zweite Bahn auf derselben Strecke.

Noch unklar ist, wann genau das Rennen abgesagt wurde.

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