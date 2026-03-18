Das Rennen wurde allerdings kurzfristig gestrichen. Grund laut FIS: starke Winde – diese dürften nach aktuellem Stand auch für den Gondel-Absturz verantwortlich sein. Geplant waren zwei Läufe um 9.45 Uhr und 12.30 Uhr.
Unklarer Zeitpunkt der Absage
Organisiert wurde das Rennen gemäss «20 Minuten» von der Sportmittelschule Engelberg. Gefahren worden wäre auf der Piste «Erika», die vom Laubersgrat Richtung Rindertitlis führt. Die Athleten hätten dafür den Sessellift Rindertitlis–Laubersgrat genutzt.
Die verunglückte Gondel gehört zur Bahn «Titlis Xpress» zwischen Trübsee und Stand – eine Verbindung, die auch als Zubringer zum Rennen dient. Alternativ führt eine zweite Bahn auf derselben Strecke.
Noch unklar ist, wann genau das Rennen abgesagt wurde.