Auf der A14 in Vorarlberg haben Zivilfahnder zwei extreme Tempoüberschreitungen registriert. Während ein Deutscher mit 240 km/h gestoppt wurde, gelang einem Schweizer Fahrer die Flucht. Die Polizei ermittelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 34-jähriger Deutscher wurde auf der A14 mit 240 km/h gestoppt, sein Auto und Führerschein wurden beschlagnahmt.

Hinter ihm fuhr ein Schweizer mit 211 km/h – er konnte nicht angehalten werden und wird nun gesucht.

Zusätzlich zog die Polizei mehrere alkoholisierte und drogenbeeinflusste Lenker aus dem Verkehr. Mehr anzeigen

Eine Zivilstreife der Vorarlberger Polizei hat am Wochenende zwei massive Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der A14 dokumentiert. Besonders auffällig: Ein deutsches Auto, das bei regennasser Fahrbahn mit 240 km/h in Richtung Deutschland unterwegs war. Erlaubt wären auf diesem Abschnitt 110 km/h gewesen, teilen die Vorarlberger Behörden mit. Der 34-jährige Lenker wurde gestoppt, das Fahrzeug eingezogen und der Führerschein auf der Stelle abgenommen. Zwei Mitfahrerinnen waren ebenfalls im Auto.

Unmittelbar dahinter fuhr ein weiteres Fahrzeug – ein Schweizer Wagen, gemessen mit 211 km/h. Doch im Gegensatz zum ersten Lenker gelang es dem Fahrer, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Polizei versucht nun, seine Identität zu klären. Ob sich die beiden Autofahrer kannten oder ein Rennen lieferten, ist laut Ermittlern noch offen.

Die Polizei meldet, dass in derselben Kontrollnacht auch zwei alkoholisierte und drei drogenbeeinträchtigte Lenker aus dem Verkehr gezogen wurden. Alle Betroffenen werden angezeigt.

Die Vorarlberger Behörden warnen erneut vor den Gefahren hoher Geschwindigkeiten – erst recht bei nasser Fahrbahn und dichterem Nachtverkehr.