Morcheln sind in der Schweiz – je nach Wetter – von Ende März bis Mai zu finden. Keystone

Die Morchel-Saison hat begonnen. Laut Tox Info Suisse kam es zuletzt zu einer Häufung schwerer Magen-Darm-Erkrankungen. Besonders problematisch sind zu kurz gegarte Pilze in beliebten Gerichten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tox Info Suisse warnt vor gesundheitlichen Risiken beim Verzehr von Morcheln.

Zuletzt wurden vermehrt schwere Magen-Darm-Fälle registriert.

Besonders gefährlich sind ungenügend gekochte Morcheln – sie sollten immer mindestens 20 Minuten gegart und nie roh gegessen werden.

In seltenen Fällen drohen lebensbedrohliche Komplikationen. Mehr anzeigen

Mit dem Start der Morchel-Saison mahnt Tox Info Suisse zur Vorsicht: Der Verzehr von Morcheln könne gesundheitliche Folgen haben – insbesondere, wenn die Pilze nicht ausreichend gekocht werden. In den letzten zwölf Monaten registrierten Fachstellen eine Häufung schwerer Magen-Darm-Erkrankungen in Zusammenhang mit den Pilzen, vier Personen erkrankten schwer.

Besonders problematisch sind gemäss dem Giftinformationszentrum der Schweiz Gerichte wie Risotto oder Saucen, bei denen getrocknete oder tiefgekühlte Morcheln erst spät zugegeben werden. Diese Pilze gelten als roh und müssen zwingend ausreichend gegart werden. Werden sie nicht lange genug gekocht, «kann das zu bösen Überraschungen führen», heisst es in der Mitteilung.

Tox Info Suisse empfiehlt: Morcheln immer mindestens 20 Minuten kochen – unabhängig davon, ob sie frisch, getrocknet oder tiefgekühlt sind. Getrocknete Pilze sollten zuvor eingeweicht, tiefgekühlte vollständig aufgetaut werden. Vom rohen Verzehr, etwa als Carpaccio, wird ausdrücklich abgeraten.

Zwei unterschiedliche Beschwerdebilder

Hintergrund der Warnung sind zwei unterschiedliche Krankheitsbilder. Einerseits können frische Morcheln neurologische Symptome wie Schwindel oder Gangstörungen auslösen, die meist harmlos verlaufen. Deutlich gefährlicher sind jedoch Magen-Darm-Reaktionen durch ungenügend gegarte Pilze: Diese können innerhalb weniger Stunden zu starken Krämpfen, Erbrechen und Durchfall führen.

In seltenen Fällen drohen lebensbedrohliche Komplikationen bis hin zum Schock. Laut Tox Info Suisse sind weltweit mehrere Todesfälle dokumentiert. Seit 2014 wurden zudem mehrere schwere Verläufe registriert, auffällig viele davon in jüngster Zeit. Ob dies Zufall ist oder mit der zunehmenden Verbreitung von Zuchtmorcheln zusammenhängt, ist bislang unklar.

Bei rasch auftretenden Beschwerden raten die Fachleute, umgehend die Notfallnummer 145 zu kontaktieren – bei schweren Symptomen zusätzlich den Rettungsdienst.

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