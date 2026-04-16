Vorsicht, jetzt treiben wieder falsche Polizisten ihr Unwesen

Wer selbst einen Anruf erhält, in dem die Polizei Bargeld verlangt, sollte gleich auflegen und den Notruf wählen. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Erneut sind im Aargau Telefonbetrüger aktiv, die sich als Polizisten oder Bankangestellte ausgeben. Allein in den letzten Tagen erbeuteten die Kriminellen mehrere zehntausend Franken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Aargau sind wieder vermehrt falsche Polizisten aktiv.

Die Kantonspolizei registrierte in den letzten Tagen mehrere Fälle.

Die Polizei konnte einen mutmasslichen Geldkurier festnehmen. Mehr anzeigen

Sie sei von der Raiffeisenbank, erklärte die Stimme am Telefon einer 79-jährigen Aargauerin. Die vermeintliche Bankangestellte schilderte der erstaunten Seniorin, dass Ungereimtheiten im Zusammenhang mit einer Rechnung von Amazon vorhanden seien und wies sie an, die Polizei anzurufen.

Wie geheissen, wählte die Betroffene die erhaltene Nummer und erhielt vom vermeintlichen Polizisten nach wortreichen Erklärungen die Anweisung, einen bestimmten Geldbetrag abzuheben und einem Kurier zu übergeben. Die Frau bezog in der Folge weit über 10'000 Franken und übergab sie an der Haustüre einem Unbekannten.

Dieser Vorfall spielte am Dienstag ab – und ist nur einer von mehreren ähnlichen Fällen, welche die Kantonspolizei in diesen Tagen nach gleichem Muster verzeichnet, wie die Behörden in einer Mitteilung schreiben. Während weitere Betroffene den Schwindel durchschauten oder von Angehörigen noch rechtzeitig gewarnt wurden, verlor am Mittwoch auch eine 83-Jährige viel Geld an einen Kurier.

Geldkurier verhaftet

Vor Schaden bewahren konnten Kantonspolizisten indes eine Seniorin, die ihnen vor einer Bankfiliale aufgefallen war. Als Folge eines Betrugsanrufs hatte sie soeben 15'000 Franken abgehoben.

Am Mittwochnachmittag gelang es der Polizei, in Oberentfelden einen mutmasslichen Geldkurier festnehmen. Der 37-jährige Mazedonier aus der Ostschweiz hatte gemäss Mitteilung einen Umschlag mit einem grösseren Geldbetrag auf sich, den er zuvor bei einem Betrugsopfer abgeholt hatte.

«Nachdem die einst sehr verbreitete Betrugsmasche der falschen Polizisten während Monaten an Bedeutung verloren hatte, scheint sie nun wieder an Dynamik gewonnen zu haben», schreibt die Kantonspolizei Aargau. Die Behörden mahnen deshalb zu Wachsamkeit. Ein zentraler Appell laute, niemals Geld oder Wertsachen an Fremde zu übergeben.