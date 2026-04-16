Vorsicht, jetzt treiben wieder falsche Polizisten ihr Unwesen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mehrere Fälle im Aargau innert Tagen Vorsicht, jetzt treiben wieder falsche Polizisten ihr Unwesen

Dominik Müller

16.4.2026

Wer selbst einen Anruf erhält, in dem die Polizei Bargeld verlangt, sollte gleich auflegen und den Notruf wählen.
Wer selbst einen Anruf erhält, in dem die Polizei Bargeld verlangt, sollte gleich auflegen und den Notruf wählen.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Erneut sind im Aargau Telefonbetrüger aktiv, die sich als Polizisten oder Bankangestellte ausgeben. Allein in den letzten Tagen erbeuteten die Kriminellen mehrere zehntausend Franken.

Dominik Müller

16.04.2026, 15:10

16.04.2026, 15:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Aargau sind wieder vermehrt falsche Polizisten aktiv.
  • Die Kantonspolizei registrierte in den letzten Tagen mehrere Fälle.
  • Die Polizei konnte einen mutmasslichen Geldkurier festnehmen.
Mehr anzeigen

Sie sei von der Raiffeisenbank, erklärte die Stimme am Telefon einer 79-jährigen Aargauerin. Die vermeintliche Bankangestellte schilderte der erstaunten Seniorin, dass Ungereimtheiten im Zusammenhang mit einer Rechnung von Amazon vorhanden seien und wies sie an, die Polizei anzurufen.

Wie geheissen, wählte die Betroffene die erhaltene Nummer und erhielt vom vermeintlichen Polizisten nach wortreichen Erklärungen die Anweisung, einen bestimmten Geldbetrag abzuheben und einem Kurier zu übergeben. Die Frau bezog in der Folge weit über 10'000 Franken und übergab sie an der Haustüre einem Unbekannten.

Dieser Vorfall spielte am Dienstag ab – und ist nur einer von mehreren ähnlichen Fällen, welche die Kantonspolizei in diesen Tagen nach gleichem Muster verzeichnet, wie die Behörden in einer Mitteilung schreiben. Während weitere Betroffene den Schwindel durchschauten oder von Angehörigen noch rechtzeitig gewarnt wurden, verlor am Mittwoch auch eine 83-Jährige viel Geld an einen Kurier.

Geldkurier verhaftet

Vor Schaden bewahren konnten Kantonspolizisten indes eine Seniorin, die ihnen vor einer Bankfiliale aufgefallen war. Als Folge eines Betrugsanrufs hatte sie soeben 15'000 Franken abgehoben.

Am Mittwochnachmittag gelang es der Polizei, in Oberentfelden einen mutmasslichen Geldkurier festnehmen. Der 37-jährige Mazedonier aus der Ostschweiz hatte gemäss Mitteilung einen Umschlag mit einem grösseren Geldbetrag auf sich, den er zuvor bei einem Betrugsopfer abgeholt hatte.

«Nachdem die einst sehr verbreitete Betrugsmasche der falschen Polizisten während Monaten an Bedeutung verloren hatte, scheint sie nun wieder an Dynamik gewonnen zu haben», schreibt die Kantonspolizei Aargau. Die Behörden mahnen deshalb zu Wachsamkeit. Ein zentraler Appell laute, niemals Geld oder Wertsachen an Fremde zu übergeben.

Mehr aus dem Ressort

Erschossen bei Verfolgungsjagd. Schweizer Manager wird in Panama Opfer eines Attentats

Erschossen bei VerfolgungsjagdSchweizer Manager wird in Panama Opfer eines Attentats

Hilferuf in beliebter Randregion. Tessiner Gemeinde bittet Ferienhaus-Besitzer um Spenden

Hilferuf in beliebter RandregionTessiner Gemeinde bittet Ferienhaus-Besitzer um Spenden

Gewaltdelikt in Urnäsch AR. Todesopfer sind zwei Frauen – 7-Jährige und Tatverdächtiger im Spital

Gewaltdelikt in Urnäsch ARTodesopfer sind zwei Frauen – 7-Jährige und Tatverdächtiger im Spital

Meistgelesen

Todesopfer sind zwei Frauen – 7-Jährige und Tatverdächtiger im Spital
Trumps Kampf gegen den Papst: Washington streicht katholischen Hilfsorganisationen Millionen
Tessiner Gemeinde bittet Ferienhaus-Besitzer um Spenden
Edelweiss streicht Ferienorte aus Flugplan – diese Destinationen sind betroffen
Vorsicht, jetzt treiben wieder falsche Polizisten ihr Unwesen