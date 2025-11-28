So sieht verbotenes Falschgeld aus Bei dieser 100-Dollar-Note sind die Aufdrucke «For Motion Picture Use Only» und «Copy» kaum lesbar. Bild: Fedpol/ZVG Hier steht statt «In God We Trust», «Is Copy We Trust». Bild: Fedpol/ZVG Diese kopierte 20-Franken-Note sieht von vorne wie echt aus. Bild: Fedpol/ZVG Auf der Rückseite steht jedoch nur klein «Copy». Bild: Fedpol/ZVG Diese 100-Euro-Note sieht echt aus. Bild: Fedpol/ZVG Auf der Rückseite steht nur klein «Prop Copy». Bild: Fedpol/ZVG Solche 100-Dollar-Noten werden oft an chinesischen Festen verwendet. Bild: Fedpol/ZVG Der chinesische Aufdruck heisst frei übersetzt «Muster-Note» oder «Spielgeld». Bild: Fedpol/ZVG Auf dieser 100-Dollar-Note heisst es klein «Play Money». Bild: Fedpol/ZVG So sieht verbotenes Falschgeld aus Bei dieser 100-Dollar-Note sind die Aufdrucke «For Motion Picture Use Only» und «Copy» kaum lesbar. Bild: Fedpol/ZVG Hier steht statt «In God We Trust», «Is Copy We Trust». Bild: Fedpol/ZVG Diese kopierte 20-Franken-Note sieht von vorne wie echt aus. Bild: Fedpol/ZVG Auf der Rückseite steht jedoch nur klein «Copy». Bild: Fedpol/ZVG Diese 100-Euro-Note sieht echt aus. Bild: Fedpol/ZVG Auf der Rückseite steht nur klein «Prop Copy». Bild: Fedpol/ZVG Solche 100-Dollar-Noten werden oft an chinesischen Festen verwendet. Bild: Fedpol/ZVG Der chinesische Aufdruck heisst frei übersetzt «Muster-Note» oder «Spielgeld». Bild: Fedpol/ZVG Auf dieser 100-Dollar-Note heisst es klein «Play Money». Bild: Fedpol/ZVG

Ein Amazon-Kauf bringt einen Bündner ins Visier der Justiz: Sein vermeintliches Spielgeld sah echten Dollarscheinen zu ähnlich. Der Fall zeigt, wie schnell harmlose Requisiten als Falschgeld gelten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Bündner wurde verurteilt, weil er auf Amazon eine Geldpistole mit Spielgeld bestellte, das aus der Distanz wie echtes Bargeld wirkte.

Laut Fedpol kursiert solches Film- und Requisitengeld massenhaft online. Der Kauf kann strafbar sein.

Behörden raten deshalb, nur eindeutig als Falschgeld erkennbare Nachahmungen zu kaufen und zuvor das Merkblatt der Nationalbank zu prüfen.

blue News berichtete am Donnerstagmorgen über einen absurden Justiz-Fall: Ein Bündner bestellte Anfang des Jahres auf Amazon eine Geldpistole samt Spielgeld – und wurde dafür wegen «Nachmachens von Banknoten ohne Fälschungsabsicht» verurteilt.

Der Grund: Ermittlerinnen und Ermittler stuften die US-Noten als gefährlich echt ein. Format und Gestaltung entsprachen dem gängigen Bargeld, der kleine Aufdruck «Prop Copy» war aus der Distanz kaum zu erkennen. Mit einem Einkauf im Wert von 90 Euro hätte der Mann theoretisch Falschgeld im Umfang von 4599 US-Dollar (rund 3700 Franken) in Umlauf bringen können.

Der Bündner wollte sich gegenüber blue News nicht äussern. Laut Strafbefehl dürfte es sich jedoch um ein Produkt handeln, wie sie im Internet massenhaft angeboten werden.

Doch wo ist die Grenze? Und von welchen Produkten sollten Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten besser die Finger lassen, um keine strafrechtlichen Folgen zu riskieren?

Nationalbank gibt Tipps, damit Falschgeld erkennbar bleibt

Im Internet werden Geldpistolen mit Falschgeld angeboten. blue News

blue News fragte dazu bei der Bundespolizei (Fedpol) nach, wo mutmassliches Falschgeld von Spezialistinnen und Spezialisten geprüft wird. Fachleute sprechen bei solchen Scheinen von «veränderten Banknotenabbildungen».

Sie tragen meist kleine Hinweise in verschiedenen Sprachen – etwa «Copy», «Prop Copy», «Movie Money» oder «For motion picture purposes only». Manchmal finden sich auch anderssprachige Vermerke wie «Geçersizdir» (ungültig). Das Fedpol stellte blue News hierfür mehrere Beispielbilder zur Verfügung.

Solche Blüten kursieren als Film- oder Spielgeld auf Plattformen wie Temu, Amazon oder Alibaba. Das Fedpol warnt jedoch ausdrücklich: Stimmen Grösse und Erscheinungsbild weitgehend mit echten Banknoten überein, besteht erhebliche Verwechslungsgefahr. Die Einfuhr oder das In-Umlauf-Bringen solcher Noten ist strafbar, selbst wenn ein Hinweis vorhanden ist.

So ist es richtig: Das Wort «Specimen» muss einen grossen Teil der Banknote verdecken. Bild: SNB

Behörden raten deshalb, vor dem Kauf von Requisiten- oder Spielgeld unbedingt das Merkblatt der Schweizerischen Nationalbank zur Reproduktion von Banknoten zu konsultieren.

Ist mein Spielgeld verboten? Bargeld-Fälschung ist strafbar. Wer Banknoten so nachmacht, dass sie mit echten verwechselt werden können, macht sich strafbar. Das gilt auch, wenn das Ganze nur für Werbung oder Spass gedacht war.

Schon der Besitz kann heikel sein. Nicht nur das Herstellen, sondern auch Einführen, Kaufen, Lagern oder Weitergeben von Falschgeld ist verboten.

Der Hinweis «SPECIMEN» hilft, muss aber richtig platziert werden. Das Wort «SPECIMEN» sollte quer über die Note gedruckt sein, mindestens 75 Prozent der Länge und 15 Prozent der Höhe abdecken und deutlich kontrastieren.

Mindestens ein Sicherheitsmerkmal muss zusätzlich erfüllt sein. Zulässig sind etwa stark verkleinerte Abbildungen (max. 66 Prozent), stark vergrösserte Abbildungen (mind. 150 Prozent) oder klar erkennbare Ausschnitte von weniger als 40 Prozent einer Note.

Starke Farbabweichungen senken die Gefahr vor einer Verurteilung. Wenn eine Reproduktion farblich eindeutig von echten Banknoten abweicht, gilt sie meist als unkritisch.

Es zählt der Gesamteindruck. Jeder Verdacht wird im Einzelfall geprüft. Weitere Informationen liefert die Nationalbank. Mehr anzeigen