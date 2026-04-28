Die Bundesanwaltschaft wirft den Beschuldigten die Unterstützung einer kriminellen Organisation sowie schwere Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. (Archivbild) Keystone

Grossrazzia gegen organisierte Kriminalität – und plötzlich gerät die Bundespolizei selbst ins Visier: Unter den Festgenommenen ist ein Mitarbeiter von Fedpol. Der Verdacht wiegt schwer.

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Bei einer Aktion gegen die organisierte Kriminalität sind sechs Personen verhaftet worden, darunter ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Polizei. Ihm werden unter anderem Bestechlichkeit und die Verletzung des Amtsgeheimnisses vorgeworfen.

Im Rahmen der Operation in mehreren Kantonen sowie in Deutschland und Frankreich wurden sechs Personen festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft (BA) am Dienstag weiter mitteilte. Zudem fanden zwölf Hausdurchsuchungen in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie im Ausland statt.

Die BA wirft den Beschuldigten die Unterstützung einer kriminellen Organisation sowie schwere Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Die Festnahmen erfolgten im Rahmen eines Strafverfahrens der Bundesanwaltschaft und Ermittlungen der Bundeskriminalpolizei (BKP).

Unter den Verhafteten befindet sich ein Mitarbeiter des Bundessicherheitsdienstes, der beim Bundesamt für Polizei (Fedpol) angesiedelt ist. Gegen ihn wird zusätzlich wegen des Verdachts der Bestechlichkeit, der Verletzung des Amtsgeheimnisses und der Begünstigung ermittelt. Er soll gegen Bezahlung vertrauliche Informationen an eine weitere beschuldigte Person weitergegeben haben.

Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.