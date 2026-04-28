Geheime Infos verkauft?Fedpol-Mitarbeiter soll Kriminelle unterstützt haben
SDA
28.4.2026 - 15:42
Grossrazzia gegen organisierte Kriminalität – und plötzlich gerät die Bundespolizei selbst ins Visier: Unter den Festgenommenen ist ein Mitarbeiter von Fedpol. Der Verdacht wiegt schwer.
Keystone-SDA
28.04.2026, 15:42
28.04.2026, 16:01
SDA
Bei einer Aktion gegen die organisierte Kriminalität sind sechs Personen verhaftet worden, darunter ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Polizei. Ihm werden unter anderem Bestechlichkeit und die Verletzung des Amtsgeheimnisses vorgeworfen.
Im Rahmen der Operation in mehreren Kantonen sowie in Deutschland und Frankreich wurden sechs Personen festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft (BA) am Dienstag weiter mitteilte. Zudem fanden zwölf Hausdurchsuchungen in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie im Ausland statt.
Die BA wirft den Beschuldigten die Unterstützung einer kriminellen Organisation sowie schwere Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Die Festnahmen erfolgten im Rahmen eines Strafverfahrens der Bundesanwaltschaft und Ermittlungen der Bundeskriminalpolizei (BKP).
Unter den Verhafteten befindet sich ein Mitarbeiter des Bundessicherheitsdienstes, der beim Bundesamt für Polizei (Fedpol) angesiedelt ist. Gegen ihn wird zusätzlich wegen des Verdachts der Bestechlichkeit, der Verletzung des Amtsgeheimnisses und der Begünstigung ermittelt. Er soll gegen Bezahlung vertrauliche Informationen an eine weitere beschuldigte Person weitergegeben haben.
Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden
Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.
19.03.2026
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
06.02.2023
Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht
Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.
19.02.2026
Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht